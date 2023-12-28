Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Индивидуальная экскурсия в Калининграде

Прогуляться меж изысканных вилл и узнать, почему без прегельской вони нет веселья

Если у города есть душа — она здесь. Элегантные виллы, извилистые улочки и экзотические сады — это Амалиенау, кёнигсбергская Рублёвка.

Зимой район скидывает зелёный наряд и обнажает великолепную архитектуру — вы рассмотрите ажурную лепнину и отыщите завитки модерна.

И поймаете дух Рождества, ведь всю зиму виллы соперничают нарядным убранством и подмигивают огоньками.
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
дек
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы узнаете, как архитекторы придумали заповеди Амалиенау, а потом нашли лазейки, чтобы их нарушить.
  • Услышите, чем украшали ёлку аристократы Кёнигсберга и почему не было веселья без прегельской вони.
  • Разберётесь, почему плющ очень сердечный и за что бук называют слоновьей ногой.
  • Найдёте виллы с курантами, самой красивой калиткой и змеёй у порога.
  • Шёпотом я расскажу о причудах современных владельцев вилл — один наблюдает за людьми в бинокль, а другой плавает в любую погоду.
  • Покажу секретные места для поцелуев и объясню, почему именно здесь принято целоваться, даже если вы не знакомы.
  • Под занавес прогулки мы погадаем на судьбу по-кёнигсбергски. И добавим экскурсии огонька, чтобы глаза горели и фото получились зажигательными!

Организационные детали

  • В начале или середине экскурсии можем заглянуть в кафе за согревающими напитками. Кофе и десерты оплачиваются отдельно.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 10. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЗимниеЛетниеАмалиенауПопулярные местаНовогодние 2024Для студентовНовый год и Рождество

Похожие туры из Калининграда

Амалиенау: с любовью к Кёнигсбергу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
143 отзыва
Амалиенау: с любовью к Кёнигсбергу
Перенестись на столетие назад и почувствовать атмосферу престижного района старого Калининграда
у Центрального парка
Завтра
28 дек
29 дек
30 дек
от 30002 700 за всё до 5 чел.
Кёнигсберг в Калининграде: северный и южный Амалиенау
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
401 отзыв
Кёнигсберг в Калининграде: северный и южный Амалиенау
пр-т. Победы, 1
Завтра
28 дек
29 дек
30 дек
от 777660 за человека
Вдохновляющий Амалиенау
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
291 отзыв
Вдохновляющий Амалиенау
Погулять по району изящных немецких вилл и раскрыть его богатую историю
у входа в Центральный парк
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
830747 за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ