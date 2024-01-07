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легко и играючи. Я беру интервью у каждого района. Беседую с жителями, а с некоторыми дружу. На моих прогулках звучат голоса старых домов, гидранты рассказывают истории, а закрытые люки подобны открытым книгам. Я пешеход и искренне верю — понять и почувствовать город можно только пройдя его ножками. Засунув любопытный нос в приоткрытые двери. Потрогав шероховатость кирпича и плавные изгибы ограды. А может и надкусив спелый плод. Поверьте, в каждом сезоне город будет разным на вкус! И если вам кажется, что мы в чем-то похожи - предлагаю встретиться и погулять вместе!