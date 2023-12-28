Прогуляться меж изысканных вилл и узнать, почему без прегельской вони нет веселья
Если у города есть душа — она здесь. Элегантные виллы, извилистые улочки и экзотические сады — это Амалиенау, кёнигсбергская Рублёвка.
Зимой район скидывает зелёный наряд и обнажает великолепную архитектуру — вы рассмотрите ажурную лепнину и отыщите завитки модерна.
И поймаете дух Рождества, ведь всю зиму виллы соперничают нарядным убранством и подмигивают огоньками.
Зимой район скидывает зелёный наряд и обнажает великолепную архитектуру — вы рассмотрите ажурную лепнину и отыщите завитки модерна.
И поймаете дух Рождества, ведь всю зиму виллы соперничают нарядным убранством и подмигивают огоньками.
Ближайшие даты:
28
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Описание
Что вас ожидает
- Вы узнаете, как архитекторы придумали заповеди Амалиенау, а потом нашли лазейки, чтобы их нарушить.
- Услышите, чем украшали ёлку аристократы Кёнигсберга и почему не было веселья без прегельской вони.
- Разберётесь, почему плющ очень сердечный и за что бук называют слоновьей ногой.
- Найдёте виллы с курантами, самой красивой калиткой и змеёй у порога.
- Шёпотом я расскажу о причудах современных владельцев вилл — один наблюдает за людьми в бинокль, а другой плавает в любую погоду.
- Покажу секретные места для поцелуев и объясню, почему именно здесь принято целоваться, даже если вы не знакомы.
- Под занавес прогулки мы погадаем на судьбу по-кёнигсбергски. И добавим экскурсии огонька, чтобы глаза горели и фото получились зажигательными!
Организационные детали
- В начале или середине экскурсии можем заглянуть в кафе за согревающими напитками. Кофе и десерты оплачиваются отдельно.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 10. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Центрального парка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 28 туристов
Привет, я Анна! Журналист и сибирячка. Влюбилась в Калининград с первого крика чаек, и город перевернул мою жизнь. Стала исследовать старинные улочки, ходить на экскурсии, как на работу, и учиться на гида. А еще разработала маршрут по району, где так люблю гулять сама. Марауненхоф — это островок Кёнигсберга в Калининграде, где на каждом шагу — послания из прошлого. Я помогаю разглядеть их и расшифровать. И конечно, рассказываю о настоящем района: интересных местах и знаменитых жителях.
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