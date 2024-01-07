Если у города есть душа — она здесь. Элегантные виллы, извилистые улочки и экзотические сады — это Амалиенау, кёнигсбергская Рублёвка.
Весной район облачается в зелёный наряд, приукрашая великолепную архитектуру — вы рассмотрите ажурную лепнину и отыщете завитки модерна.
Весной район облачается в зелёный наряд, приукрашая великолепную архитектуру — вы рассмотрите ажурную лепнину и отыщете завитки модерна.
Описание экскурсии
- Вы узнаете, как архитекторы придумали заповеди Амалиенау, а потом нашли лазейки, чтобы их нарушить.
- Услышите, чем украшали ёлку аристократы Кёнигсберга и почему не было веселья без прегельской вони.
- Разберётесь, почему плющ очень сердечный и за что бук называют слоновьей ногой.
- Найдёте виллы с курантами, самой красивой калиткой и змеёй у порога.
- Шёпотом я расскажу о причудах современных владельцев вилл — один наблюдает за людьми в бинокль, а другой плавает в любую погоду.
- Покажу секретные места для поцелуев и объясню, почему именно здесь принято целоваться, даже если вы не знакомы.
- Под занавес прогулки мы погадаем на судьбу по-кёнигсбергски. И добавим экскурсии огонька, чтобы глаза горели и фото получились зажигательными!
Организационные детали
- В начале или середине экскурсии можем заглянуть в кафе за согревающими напитками. Кофе и десерты оплачиваются отдельно.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 10. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 865 туристов
Привет, я Анна! Журналист и сибирячка. Влюбилась в город К. с первого крика чаек, и он перевернул мою жизнь. Стала водить экскурсии и получила диплом гида. Моя суперспособность — рассказывать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию для нас проводила гид Анна. Прекрасный день с удивительным человеком, замечательно провели время на экскурсии, много интересной информации. Анна очень располагает к общению, лёгкий открытый к общению человек. Очень рекомендую, в экскурсии есть очень приятные нюансы (не буду раскрывать «секретики»). Спасибо за прекрасно проведенное время!
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