Анна — ваш гид в Калининграде

Провела экскурсии для 28 туристов

Привет, я Анна! Журналист и сибирячка. Влюбилась в Калининград с первого крика чаек, и город перевернул мою жизнь. Стала исследовать старинные улочки, ходить на экскурсии, как на работу, и учиться на гида. А еще разработала маршрут по району, где так люблю гулять сама. Марауненхоф — это островок Кёнигсберга в Калининграде, где на каждом шагу — послания из прошлого. Я помогаю разглядеть их и расшифровать. И конечно, рассказываю о настоящем района: интересных местах и знаменитых жителях.

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