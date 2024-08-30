А Арина Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями Большое спасибо Ларисе за проведенную экскурсию) Очень интересно было слушать. Места, которые мы посетили - супер) Рекомендую всем❤️

Л Людмила «Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе) Прекрасная экскурсия, Светлана увлеченный человек и великолепный рассказчик, ее информированность впечатляет. Очень люблю такие экскурсии с параллельными ответвлениями в историю людей, городов, стран, безликие факты складываются в единую картинку. Горячо рекомендую данную экскурсию, благодарю за прекрасно проведенное время!

М Марианна Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями Очень интересная и познавательная экскурсия, спасибо большое экскурсоводу Ларе. Очень позитивная и отзывчивая девушка. Обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете 👍, спасибо большое вам, вы сделали мой день 🎉

С Сергей Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями Интересная экскурсия, Лариса - очень тактичный и воодушевленный экскурсовод. Сама экскурсия очень понравилась, огромное спасибо.

Г Гавриленко «Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе) Светлана отличный экскурсовод, ооочень интересный рассказчик, 5⭐🔥❤мы остались довольны! Всем советую

Е Елена Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска) Родители остались в восторге! Спасибо за хорошо проведенный день и отлично организованную экускурсию)

Р Рамзия «Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе) Хочу поблагодарить Светлану за интересную экскурсию. Как будто окунулась в прошлое. Прочувствовала как жили люди в начале прошлого века. Всем советую.

Е Елена Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска) Отличная экскурсия! Игорь большой знаток истории края и природных особенностей Куршской косы!! Очень благодарны за интересные рассказы!! Особая благодарность за подарок - книжку, написанную им!!! Рекомендуем выбирать экскурсии с Игорем!!!