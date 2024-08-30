скидка
35%
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S...
«Если у нас останется время, на обратном пути можем остановиться и выйти к морю в районе питомника, где увидим красивейшие виды морского берега с выходами голубой глины, «избушку Бабы-Яги», питомник, а ранней весной настоящие живые подснежники»
Завтра в 15:00
5 сен в 14:00
150009 750₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«(пиво, марципан, сыры, шоколад, вино, конно-рыцарское шоу в замке Нессельбек (май-сентябрь) или экскурсия в замке Шаакен (октябрь-апрель)»
18 сен в 14:00
25 сен в 14:00
20001 800₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
«Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе)
Отправиться в путешествие сквозь время и раствориться в блеске роскошных вилл и доходных домов
Начало: На пр. Мира
Расписание: в среду и субботу в 11:00
11 сен в 11:00
14 сен в 11:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина30 августа 2024Большое спасибо Ларисе за проведенную экскурсию) Очень интересно было слушать. Места, которые мы посетили - супер) Рекомендую всем❤️
- ЛЛюдмила25 августа 2024Прекрасная экскурсия, Светлана увлеченный человек и великолепный рассказчик, ее информированность впечатляет. Очень люблю такие экскурсии с параллельными ответвлениями в историю людей, городов, стран, безликие факты складываются в единую картинку. Горячо рекомендую данную экскурсию, благодарю за прекрасно проведенное время!
- ММарианна14 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, спасибо большое экскурсоводу Ларе. Очень позитивная и отзывчивая девушка. Обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете 👍, спасибо большое вам, вы сделали мой день 🎉
- ССергей14 августа 2024Интересная экскурсия, Лариса - очень тактичный и воодушевленный экскурсовод. Сама экскурсия очень понравилась, огромное спасибо.
- ГГавриленко14 августа 2024Светлана отличный экскурсовод, ооочень интересный рассказчик, 5⭐🔥❤мы остались довольны! Всем советую
- ЕЕлена12 августа 2024Родители остались в восторге! Спасибо за хорошо проведенный день и отлично организованную экускурсию)
- РРамзия8 августа 2024Хочу поблагодарить Светлану за интересную экскурсию. Как будто окунулась в прошлое. Прочувствовала как жили люди в начале прошлого века. Всем советую.
- ЕЕлена4 августа 2024Отличная экскурсия! Игорь большой знаток истории края и природных особенностей Куршской косы!! Очень благодарны за интересные рассказы!! Особая благодарность за подарок - книжку, написанную им!!! Рекомендуем выбирать экскурсии с Игорем!!!
- ССветлана20 июля 2024Замечательно! Остались очень приятные впечатления! Игорь рассказывает интересно и познавательно! Чувствуется его любовь к своему делу. Экскурсия без спешки и суеты. Еще Игорь- прекрасный фотограф, сделал нам потрясающие фотографии на Куршской косе! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Весенние»
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