Экскурсии в Калининграде весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Калининграде, цены от 1 200 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
На машине
скидка
35%
66 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S...
«Если у нас останется время, на обратном пути можем остановиться и выйти к морю в районе питомника, где увидим красивейшие виды морского берега с выходами голубой глины, «избушку Бабы-Яги», питомник, а ранней весной настоящие живые подснежники»
Завтра в 15:00
5 сен в 14:00
150009 750 за всё до 2 чел.
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
На машине
скидка
10%
54 отзыва
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«(пиво, марципан, сыры, шоколад, вино, конно-рыцарское шоу в замке Нессельбек (май-сентябрь) или экскурсия в замке Шаакен (октябрь-апрель
18 сен в 14:00
25 сен в 14:00
20001 800 за человека
«Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе)
Пешая
7 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
«Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе)
Отправиться в путешествие сквозь время и раствориться в блеске роскошных вилл и доходных домов
Начало: На пр. Мира
Расписание: в среду и субботу в 11:00
11 сен в 11:00
14 сен в 11:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
  2. Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
  3. «Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 9 750 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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