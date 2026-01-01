Приглашаем вас на зимние курорты Балтики, где воздух наполнен ароматами глинтвейна, праздничной выпечки, морской соли и хвои, а архитектура прошлого века обеспечивает атмосферу европейского Рождества.
Вы пройдёте по сияющим улицам и променадам Светлогорска и Зеленоградска, увидите нарядные ёлки и посетите музей «Домик ангелов».
Описание экскурсииПриглашаем вас на зимние курорты Балтики, где воздух наполнен ароматами глинтвейна, праздничной выпечки, морской соли и хвои, а архитектура прошлого века дарит атмосферу европейского Рождества. Вы пройдёте по сияющим улицам и променадам, увидите нарядные ёлки и посетите музей «Домик ангелов».
- Оплата оставшийся части стоимости наличными либо по QR-коду гиду при посадке в автобус.
- Экскурсию проведёт профессиональный гид.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Светлогорск
- Вилла Гретта
- Зеленоградск
- Курортный проспект
- Водонапорная башня
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса
- Глинтвейн в «Вилла Гретта»
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Посещение «Домика Ангелов»: взрослый - 400 руб., дети 6-13 лет и пенсионеры - 300 руб.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Шевченко, 11А
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
