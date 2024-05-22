В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта

Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
Начните знакомство с областью красиво — с Балтийского моря! Погуляем по Филинской бухте и отправимся в Раушен и Кранц, ныне — Светлогорск и Зеленоградск.

Вы походите по мощёным улочкам, полюбуетесь архитектурой и попробуете традиционные угощения: брецель и марципан. А я простыми словами расскажу историю Восточной Пруссии и сделаю поездку комфортной.
5
5 отзывов
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Филинская бухта

Это идеальное место для самых захватывающих снимков из отпуска: крутой обрыв берега, песчаный пляж и море. Я покажу вам известный на весь регион детский лагерь «Балтийский Артек». Поднимемся по винтовой лестнице на смотровую площадку и полюбуемся видами.

Раушен — Светлогорск

В Светлогорске (ранее Раушене) дойдём до значимого, но малоизвестного места, с которого началась история города. Расскажу, почему его назвали «кошачий ручей» и как образовалось озеро Тихое. В парке Королевы Луизы посмотрим на работы скульптора Брахерта. Я проведу для вас подробную экскурсию по всему городу: вы увидите Курхаус Раушена, домик бургомистра Геренга, кирху святого Адальберта и многое другое. Не пропустим и главный символ города — Водонапорную башню.

Кранц — Зеленоградск

После знакомства с Раушеном мы отправимся в прекрасный Кранц, сейчас — Зеленоградск. Я расскажу как этот город связан с королевой Луизой и за какие заслуги он удостоился звания Королевского курорта. Познакомлю вас со всеми известными зданиями: старинной кирхой, национальным банком, единственной пятизвёздочной гостиницей «Юстс». У нас будет время вдоволь погулять по улочкам города, поужинать и встретить закат на берегу Балтики!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Woklswagen Passat, есть одно детское кресло
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед, марципан и брецель
  • По желанию можем зайти в музеи — билеты не входят в стоимость
  • Если вы планируете искупаться в море — возьмите с собой купальные принадлежности
  • По запросу можем начать экскурсию из другого города

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Василиса
22 мая 2024
Все было хорошо!
Илья
1 мая 2024
Нетипичная в очень хорошем смысле экскурсия. Комфортный маршрут и душевное, непринуждённое общение с Сергеем делает эту экскурсию более живой и вовлекательной. Сергей понятно делится знаниями, рассказывает интересные истории и в этом маршруте показывает действительно классные места. Увидел реально классные вещи и получил несколько интересных инсайтов, за что отдельно благодарность!
Нетипичная в очень хорошем смысле экскурсия. Комфортный маршрут и душевное, непринуждённое общение с Сергеем делает этуНетипичная в очень хорошем смысле экскурсия. Комфортный маршрут и душевное, непринуждённое общение с Сергеем делает этуНетипичная в очень хорошем смысле экскурсия. Комфортный маршрут и душевное, непринуждённое общение с Сергеем делает этуНетипичная в очень хорошем смысле экскурсия. Комфортный маршрут и душевное, непринуждённое общение с Сергеем делает этуНетипичная в очень хорошем смысле экскурсия. Комфортный маршрут и душевное, непринуждённое общение с Сергеем делает эту
Александра
30 апр 2024
На экскурсии мы с комфортом прокатились по двум прибрежным городкам - Светлогорску и Зеленоградску. Сергей рассказал об их истории и о каждом интересном здании в понятной форме. Мы общались в формате диалога, с юмором, было ощущение, что гуляешь со старым знакомым. Теперь хочется приехать ещё раз в этот край и остаться подольше))
На экскурсии мы с комфортом прокатились по двум прибрежным городкам - Светлогорску и Зеленоградску. Сергей рассказалНа экскурсии мы с комфортом прокатились по двум прибрежным городкам - Светлогорску и Зеленоградску. Сергей рассказалНа экскурсии мы с комфортом прокатились по двум прибрежным городкам - Светлогорску и Зеленоградску. Сергей рассказалНа экскурсии мы с комфортом прокатились по двум прибрежным городкам - Светлогорску и Зеленоградску. Сергей рассказалНа экскурсии мы с комфортом прокатились по двум прибрежным городкам - Светлогорску и Зеленоградску. Сергей рассказалНа экскурсии мы с комфортом прокатились по двум прибрежным городкам - Светлогорску и Зеленоградску. Сергей рассказалНа экскурсии мы с комфортом прокатились по двум прибрежным городкам - Светлогорску и Зеленоградску. Сергей рассказалНа экскурсии мы с комфортом прокатились по двум прибрежным городкам - Светлогорску и Зеленоградску. Сергей рассказал
Фарида
16 апр 2024
Очень приятная экскурсия, гармонично составленная: два абсолютно разных, но одинаково чудесных курортных городка: Раушен и Кранц, и великолепная видовая природная площадка Филинской бухты. Да и по времени, шесть часов, вполне комфортная. Однозначно рекомендую.
Сергей, несмотря на сложную погоду (дождь, холодный ветер), позаботился обо всем, благодарю! И отдельное спасибо - за исполнение моего желания прокатиться на колесе обозрения в Зеленоградске
Очень приятная экскурсия, гармонично составленная: два абсолютно разных, но одинаково чудесных курортных городка: Раушен и Кранц,Очень приятная экскурсия, гармонично составленная: два абсолютно разных, но одинаково чудесных курортных городка: Раушен и Кранц,Очень приятная экскурсия, гармонично составленная: два абсолютно разных, но одинаково чудесных курортных городка: Раушен и Кранц,Очень приятная экскурсия, гармонично составленная: два абсолютно разных, но одинаково чудесных курортных городка: Раушен и Кранц,
С
15 апр 2024
Экскурсия очень насыщенная, мы не первый раз ехали в Светлогорск и Зеленоградск. Сергей показал места, в которые обычные экскурсии не заходят, поэтому увидели много нового для нас. Все понравилось, рекомендуем 👍.

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