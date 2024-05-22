Это идеальное место для самых захватывающих снимков из отпуска: крутой обрыв берега, песчаный пляж и море. Я покажу вам известный на весь регион детский лагерь «Балтийский Артек». Поднимемся по винтовой лестнице на смотровую площадку и полюбуемся видами.
Раушен — Светлогорск
В Светлогорске (ранее Раушене) дойдём до значимого, но малоизвестного места, с которого началась история города. Расскажу, почему его назвали «кошачий ручей» и как образовалось озеро Тихое. В парке Королевы Луизы посмотрим на работы скульптора Брахерта. Я проведу для вас подробную экскурсию по всему городу: вы увидите Курхаус Раушена, домик бургомистра Геренга, кирху святого Адальберта и многое другое. Не пропустим и главный символ города — Водонапорную башню.
Кранц — Зеленоградск
После знакомства с Раушеном мы отправимся в прекрасный Кранц, сейчас — Зеленоградск. Я расскажу как этот город связан с королевой Луизой и за какие заслуги он удостоился звания Королевского курорта. Познакомлю вас со всеми известными зданиями: старинной кирхой, национальным банком, единственной пятизвёздочной гостиницей «Юстс». У нас будет время вдоволь погулять по улочкам города, поужинать и встретить закат на берегу Балтики!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Woklswagen Passat, есть одно детское кресло
Дополнительные расходы (по желанию): обед, марципан и брецель
По желанию можем зайти в музеи — билеты не входят в стоимость
Если вы планируете искупаться в море — возьмите с собой купальные принадлежности
По запросу можем начать экскурсию из другого города
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 133 туристов
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я гид по Калининградской области. Всю жизнь живу здесь и знаю интересные места. Объездил 21 страну и посетил 49 крупных городов. Сам много раз бывал на читать дальше
экскурсиях и понимаю, что полезно посмотреть и услышать людям в путешествиях. Обладаю чувством юмора, историческими знаниями и врождённым обаянием:) Умею рассказывать просто о сложных вещах. Покажу вам интересные места в наших прекрасных городах, необычные тенистые брусчатые улочки, а также захватывающие виды Балтийского побережья! Вам будет интересно и комфортно!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Василиса
22 мая 2024
Все было хорошо!
Илья
1 мая 2024
Нетипичная в очень хорошем смысле экскурсия. Комфортный маршрут и душевное, непринуждённое общение с Сергеем делает эту экскурсию более живой и вовлекательной. Сергей понятно делится знаниями, рассказывает интересные истории и в этом маршруте показывает действительно классные места. Увидел реально классные вещи и получил несколько интересных инсайтов, за что отдельно благодарность!
Александра
30 апр 2024
На экскурсии мы с комфортом прокатились по двум прибрежным городкам - Светлогорску и Зеленоградску. Сергей рассказал об их истории и о каждом интересном здании в понятной форме. Мы общались в формате диалога, с юмором, было ощущение, что гуляешь со старым знакомым. Теперь хочется приехать ещё раз в этот край и остаться подольше))
Фарида
16 апр 2024
Очень приятная экскурсия, гармонично составленная: два абсолютно разных, но одинаково чудесных курортных городка: Раушен и Кранц, и великолепная видовая природная площадка Филинской бухты. Да и по времени, шесть часов, вполне комфортная. Однозначно рекомендую. Сергей, несмотря на сложную погоду (дождь, холодный ветер), позаботился обо всем, благодарю! И отдельное спасибо - за исполнение моего желания прокатиться на колесе обозрения в Зеленоградске
С
Светлана
15 апр 2024
Экскурсия очень насыщенная, мы не первый раз ехали в Светлогорск и Зеленоградск. Сергей показал места, в которые обычные экскурсии не заходят, поэтому увидели много нового для нас. Все понравилось, рекомендуем 👍.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда