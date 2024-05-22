Начните знакомство с областью красиво — с Балтийского моря! Погуляем по Филинской бухте и отправимся в Раушен и Кранц, ныне — Светлогорск и Зеленоградск. Вы походите по мощёным улочкам, полюбуетесь архитектурой и попробуете традиционные угощения: брецель и марципан. А я простыми словами расскажу историю Восточной Пруссии и сделаю поездку комфортной.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Филинская бухта

Это идеальное место для самых захватывающих снимков из отпуска: крутой обрыв берега, песчаный пляж и море. Я покажу вам известный на весь регион детский лагерь «Балтийский Артек». Поднимемся по винтовой лестнице на смотровую площадку и полюбуемся видами.

Раушен — Светлогорск

В Светлогорске (ранее Раушене) дойдём до значимого, но малоизвестного места, с которого началась история города. Расскажу, почему его назвали «кошачий ручей» и как образовалось озеро Тихое. В парке Королевы Луизы посмотрим на работы скульптора Брахерта. Я проведу для вас подробную экскурсию по всему городу: вы увидите Курхаус Раушена, домик бургомистра Геренга, кирху святого Адальберта и многое другое. Не пропустим и главный символ города — Водонапорную башню.

Кранц — Зеленоградск

После знакомства с Раушеном мы отправимся в прекрасный Кранц, сейчас — Зеленоградск. Я расскажу как этот город связан с королевой Луизой и за какие заслуги он удостоился звания Королевского курорта. Познакомлю вас со всеми известными зданиями: старинной кирхой, национальным банком, единственной пятизвёздочной гостиницей «Юстс». У нас будет время вдоволь погулять по улочкам города, поужинать и встретить закат на берегу Балтики!

Организационные детали