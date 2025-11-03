читать дальше

нудно. Как обычно заглянули и очень долго были в сувенирной лавке.

Как без этого. Потом наконец-то дошли до Набережной, но там нам дали мало времени, поэтому спустились и сразу поднялись.

Второй город Зеленогорск. Там мы не стали ходить с экскурсоводом по жаре и ушли сами.

Невыносимо стоять по 15 минут на солнце и слушать уставшего гида.

Итог, не советую ездить в два города одновременно, тем более брать экскурсию.

Города маленькие, на такси, на Ласточке, автобусе приезжаете и гуляете самостоятельно.

Так же уезжаете.

За что данная тур фирма взяла почти 6000 не известно до сих пор.

Ни в один музей мы не зашли.