Приглашаем вас посетить уютные города-курорты, расположенные на побережье Балтийского моря! Вас ждет обзорная экскурсия по самым популярным курортам: Светлогорску и Зеленоградску.
Во время нашего путешествия вы ближе познакомитесь с этими городами, узнаете их историю и увидите главные знаковые места, которые влюбят в себя с первого взгляда.
Описание экскурсииГород-курорт Светлогорск Светлогорск (в прошлом Раушен) пленяет сразу — тут как будто всё создано для неспешных прогулок и любования прекрасным. Словно игрушечные виллы начала XX века — извилистые дорожки, сбегающие к морю, крутизна берегового склона, городская скульптура, и всё это в обрамлении великолепного зелёного наряда. Мы услышим историю развития города-курорта Светлогорска посетим главные достопримечательности и отдохнем на побережье. Во время обзорной экскурсии мы увидим органный зал Светлогорска в восстановленной капелле, дендрарий и центр города. Побываем на набережной с солнечными часами и посмотрим на театр Эстрады «Янтарь холл». Город-курорт Зеленоградск Мы проведем обзорную экскурсию по Зеленоградску, в прошлом королевскому курорту Кранцу. Вас ждет уютный курорт с широкими пляжами, просторным променадом и комфортными для прогулок улочками, ведущими к водонапорной башне. Башня была бережно отреставрирована, и сегодня там размещается музей кошек «Мурариум», а со смотровой площадки открывается вид на Зеленоградск и Балтийское море. Мы познакомимся с историей города и осмотрим главные достопримечательности: набережную, кирху Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, а также бювет с минеральной водой. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Для мини-групп посещение Филинской бухты для фотопаузы в подарок.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Светлогорск
- Органный зал Светлогорска
- Дендрарий
- Набережная с солнечными часами
- Виллы
- Театр Эстрады «Янтарь холл»
- Зеленоградск
- Курортный проспект
- Водонапорная башня
- Кирха Святого Адальберта
- Памятник зеленоградским котам
- Бювет с минеральной водой
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Автобусный и пешеходный маршрут
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 132 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
3 ноя 2025
Лилия
29 окт 2025
Отличный гид, все распределено по времени, интересный рассказ о достопримечательных местах Светлогорска и Зеленоградска.
Не хватило времени выйти к морю и «потрогать» Балтику руками(
Дина
29 окт 2025
Очень понравилось. Гид Александр невероятный профессионал. Слушать его одно удовольствие. Спасибо большое.
Екатерина
25 окт 2025
Ирина
19 окт 2025
Елена
18 окт 2025
Ирина
4 окт 2025
Народу тьма… особенно в Зеленоградске… в основном всё везде одинаково… марципан, янтарь, кафе…
Юлия
30 сен 2025
Очень понравился Светлогорск. Можно на час увеличить прогулку по Светлогорску
Диана
29 сен 2025
Было бы лучше, если б экскурсовод не так быстро бегала и не начинала свой рассказ, не дожидаясь пока подойдут остальные экскурсанты, не успевшие бежать за ней. Создавалось такое ощущение, что она очень торопилась по своим делам, оставляя нам достаточно много свободного времени, куда-то убегала, заявляя, соберётесь там-то и там-то, автобус туда подойдёт
ТАТЬЯНА
21 сен 2025
Наталья
15 сен 2025
Татьяна
6 сен 2025
Не советую данную экскурсию от Юноны.
Изначально при посадке в автобус нагрубил туристам водитель, который остановил транспорт прям в луже.
Потом два часа в Светлогорске ходили вокруг домиков, было очень скучно и
Александр
29 авг 2025
Всё понравилось.
Анна
25 авг 2025
Хорошая, ознакомительная экскурсия по курортным городам. Конечно, времени очень мало, чтобы осмотреть больше, но представление можно получить, захочешь ты сюда вернуться или нет.
Шарузада
17 авг 2025
Очень понравились города. Гид Людмила безупречна, на высшем уровне. Спасибо огромное!
