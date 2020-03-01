Елена проводит ещё 2 экскурсии

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Чудесная природа и необычная архитектура курортов Балтийского побережья на авто-пешеходной экскурсии

Елена
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Елена – ваш гид
Вы совершите путешествие во времени и узнаете, как жили на территории нынешних калининградских курортов древние пруссы и рыцари Тевтонского ордена.

А также определите время по солнечным часам и услышите, какие знаменитые люди посещали Балтийское побережье и как здесь проводят время отдыхающие.
5850 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск

Что вас ожидает

Светлогорск — «маленькая Швейцария»
Светлогорск — это море, лес, дюны и низменность. Вы погуляете по его тихим и уютным улочкам и рассмотрите чеканную композицию «Симфония любви» и главный символ курорта — грязелечебницы с водонапорной башней 1908 года. Кроме того, отыщете скульптуру «Несущая воду» в старом лиственном парке, познакомитесь со сфинксами и оцените необычный дизайн солнечных часов. А также прокатитесь на фуникулере и восхититесь прекрасными видами Балтийского моря с высоты!

Зеленоградск — город кошек
Зеленоградск — первый курорт Восточной Пруссии. Он очарует вас спокойствием, оригинальной архитектурой, парками, нарядными маленькими домами и великолепным Курортным проспектом. А еще котами и кошечками! Вы посетите арт-музей кошек Мурариум, отыщете самое высокое здание города и виллы знаменитых людей, увидите сквер королевы Луизы и здание Курхауса. А если приедете с мая по сентябрь, наберете местной минеральной воды в бювете.

Организационные детали

Входные билеты в музей Мурариум не включены в стоимость — 250 руб./чел. По желанию мы можем заменить его на другой музей. Детали уточняйте в личном сообщении.

Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена. Как любознательный краевед, я люблю путешествовать по области, всегда открывая что-то новое и давно забытое. Участвую в передвижных выставках и с большим удовольствием провожу экскурсии по нашему удивительному региону, которым можно любоваться бесконечно. Я буду искренне рада, если мне удастся передать настроение Калининграда и раскрыть его многогранность. До скорой встречи!
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Елена проводит ещё 2 экскурсии

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