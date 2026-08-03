Елена проводит ещё 2 экскурсии

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Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск

Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска и Зеленоградска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая позволит вам погрузиться в историю и культуру Светлогорска и Зеленоградска.

Вы узнаете о жизни древних пруссов, рыцарей Тевтонского ордена и знаменитых личностей, посещавших Балтийское побережье.

Откроете для себя уникальные архитектурные памятники, пройдетесь по живописным паркам и насладитесь красотой местной природы.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием во времени и пространстве, полным интересных открытий и впечатлений
5
153 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • ⏳ Путешествие во времени
  • 🌿 Природные красоты
  • 🎨 Уникальная архитектура
  • 🐱 Город кошек
  • 🏖 Вид на Балтийское море
  • 🕰 Солнечные часы
  • 🎟 Возможность выбора музея

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Светлогорска и Зеленоградска - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно в полной мере насладиться прогулками и видами Балтийского моря. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года, хотя и прохладнее, всё равно можно оценить архитектуру и атмосферу городов, но стоит быть готовым к возможным дождям и ветрам.
Сейчас август — это идеальное время.
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск
Очаровательные Светлогорск и Зеленоградск

Что можно увидеть

  • Симфония любви
  • Грязелечебница
  • Солнечные часы
  • Мурариум
  • Сквер королевы Луизы
  • Курхаус

Описание экскурсии

Светлогорск — «маленькая Швейцария»

Светлогорск — это море, лес, дюны и низменность. Вы погуляете по его тихим и уютным улочкам и рассмотрите чеканную композицию «Симфония любви» и главный символ курорта — грязелечебницы с водонапорной башней 1908 года. Кроме того, отыщете скульптуру «Несущая воду» в старом лиственном парке, познакомитесь со сфинксами и оцените необычный дизайн солнечных часов. А также прокатитесь на фуникулере и восхититесь прекрасными видами Балтийского моря с высоты!

Зеленоградск — город кошек

Зеленоградск — первый курорт Восточной Пруссии. Он очарует вас спокойствием, оригинальной архитектурой, парками, нарядными маленькими домами и великолепным Курортным проспектом. А еще котами и кошечками! Вы посетите арт-музей кошек Мурариум, отыщете самое высокое здание города и виллы знаменитых людей, увидите сквер королевы Луизы и здание Курхауса. А если приедете с мая по сентябрь, наберете местной минеральной воды в бювете.

Организационные детали

Входные билеты в музей Мурариум не включены в стоимость — 250 руб. /чел. По желанию мы можем заменить его на другой музей. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2054 туристов
Рада приветствовать вас, уважаемые гости! Меня зовут Елена. Как любознательный краевед, люблю путешествовать по области, всегда открывая что-то новое и давно забытое. Участвую в передвижных выставках и с большим удовольствием провожу экскурсии по нашему удивительному региону, которым можно любоваться бесконечно. Я буду искренне рада, если мне удастся передать настроение Калининграда и раскрыть его многогранность. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 153 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
152
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Светлана
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об этих чудесных днях! 8 мая нам посчастливилось провести незабываемый день в пригородных городах Калининграда
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- Светлогорске и Зеленоградске. Нашим гидом была замечательный, светлый, очень душевный человек - Елена. Искренне любя свой родной край, будучи очень эрудированным человеком, много знающим о его истории, искусстве, природе, Елена показала нам столько необыкновенно красивых мест, столько рассказала нам интереснейших моментов, провела нас по знаковым местам обоих городков. Маршрут путешествия был составлен очень продуманно, предоставляя нам возможность в неспешном ритме посмотреть всё, что стоило внимания, чередовать познавательное и глубокое с погружением в жизнь жителей края. Елена помогла нам сделать покупки вкусных гостинцев и сувениров в торговых точках с незавышенными ценами, дала ценные рекомендации по досугу и местам общественного питания.
Мы о стольком с ней поговорили, так это было интересно и душевно! И это необыкновенное, сильное духом и дарящее энергию, вдохновляющее Балтийское море - как оно прекрасно, и Елена уделила ему для нас особое внимание в поездке, проведя нас по побережью и смотровой площадке.
Отдельное сердечное спасибо хочу сказать и за то, что на следующий после экскурсии день Елена утром привезла нам в гостиницу забытый сыном в ее машине кошелек, который он там обронил и не заметил. Там не было материальных ценностей, но сама эта вещь очень была ему дорога. Мы оба были очень тронуты, с какой чуткостью Елена отнеслась к этой ситуации и сама в праздничный день 9 мая привезла нам эту вещь.
С благодарностью и тёплым приветом из Санкт-Петербурга, Светлана и Юрий 11 лет🥰

Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об+10
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
Прошло уже почти 3 месяца со времени нашего путешествия, а в сердце не меркнут воспоминания об
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Марина
Впечатления прекрасные. Спасибо большое Елене за великолепную экскурсию по Зеленоградску и Светлогорску. Интересные факты, знаковые места. Посетили много интересных локаций. Экскурсия замечательная 👍👍👍.
Впечатления прекрасные. Спасибо большое Елене за великолепную экскурсию по Зеленоградску и Светлогорску. Интересные факты, знаковые места.
Впечатления прекрасные. Спасибо большое Елене за великолепную экскурсию по Зеленоградску и Светлогорску. Интересные факты, знаковые места.
Впечатления прекрасные. Спасибо большое Елене за великолепную экскурсию по Зеленоградску и Светлогорску. Интересные факты, знаковые места.
Впечатления прекрасные. Спасибо большое Елене за великолепную экскурсию по Зеленоградску и Светлогорску. Интересные факты, знаковые места.
Впечатления прекрасные. Спасибо большое Елене за великолепную экскурсию по Зеленоградску и Светлогорску. Интересные факты, знаковые места.
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А
Елена - прекрасный гид и просто душевный человек! Экскурсия по Зеленоградску и Солнечногорску прошла как дружеская прогулка: легко, с душой и с вниманием к нашему темпу и интересам. Она рассказала
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и про историю курорта, и про ключевые моменты, про архитектуру, про людей) но без занудства, а с настоящей любовью к этим местам. Спасибо за теплый прием! Уверенна, что обязательно ещё встретимся с Еленой на других её экскурсиях. Однозначно рекомендую. Ещё раз спасибо за тёплый приём и до встречи!

Елена - прекрасный гид и просто душевный человек! Экскурсия по Зеленоградску и Солнечногорску прошла как дружеская
Елена - прекрасный гид и просто душевный человек! Экскурсия по Зеленоградску и Солнечногорску прошла как дружеская
Елена - прекрасный гид и просто душевный человек! Экскурсия по Зеленоградску и Солнечногорску прошла как дружеская
Елена - прекрасный гид и просто душевный человек! Экскурсия по Зеленоградску и Солнечногорску прошла как дружеская
Елена - прекрасный гид и просто душевный человек! Экскурсия по Зеленоградску и Солнечногорску прошла как дружеская
Елена - прекрасный гид и просто душевный человек! Экскурсия по Зеленоградску и Солнечногорску прошла как дружеская
Елена - прекрасный гид и просто душевный человек! Экскурсия по Зеленоградску и Солнечногорску прошла как дружеская
Елена - прекрасный гид и просто душевный человек! Экскурсия по Зеленоградску и Солнечногорску прошла как дружеская
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А
Экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что было много снега и погода относительно прохладная. Погодные условия не помешали пройти 12 тыс шагов. Елена - профессионал своего дела: информация была объемной, интересной. Елена как человек вдохновляющая, позитивная, с очень хорошей энергетикой. Обязательно приедем в апреле, когда будут цвести магнолии!
Экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что было много снега и погода относительно прохладная. Погодные
Экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что было много снега и погода относительно прохладная. Погодные
Экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что было много снега и погода относительно прохладная. Погодные
Экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что было много снега и погода относительно прохладная. Погодные
Экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что было много снега и погода относительно прохладная. Погодные
Экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что было много снега и погода относительно прохладная. Погодные
Экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что было много снега и погода относительно прохладная. Погодные
Экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что было много снега и погода относительно прохладная. Погодные+2
Экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что было много снега и погода относительно прохладная. Погодные
Экскурсия очень понравилась, не смотря на то, что было много снега и погода относительно прохладная. Погодные
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Светлана
Елена-абсолютный Профессионал! Наше путешествие было замечательное и запоминающееся и пролетело на одном дыхании. Красивая, обаятельная, отличная рассказчица, очень компетентная. Интересно, весело и с юмором провела нашу индивидуальную экскурсию. Слушать -одно
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удовольствие, без занудства и сухих фактов. Тонко чувствует аудиторию, провела и провезла везде, учитывая наши интересы, давая время на фото и на все наши "восхищенные ахи", в некоторых местах, хотелось врасти в землю и любоваться. Новогодние Светлогорск и Зеленоградск, это как драгоценные шкатулки. Куршская коса и Танцующий лес - чудо природы. Елена заряжает своей энергией, всегда с улыбкой, шутит, вовлекает в диалог и выдает массу интересной информации.
А еще Елена прекрасный, спокойный и уверенный водитель. В автомобиле комфортно и безопасно.
Мы остались настолько довольными, что очень долго еще находились под впечатлением от поездки!
И в этом безусловная заслуга прекрасной Елены! Огромное человеческое спасибо за профессионализм и за праздник! Светлогорск и Зеленоградск и Елена, действительно ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ!
Константин и Светлана.
Санкт-Петербург

Елена-абсолютный Профессионал! Наше путешествие было замечательное и запоминающееся и пролетело на одном дыхании. Красивая, обаятельная, отличная
Елена-абсолютный Профессионал! Наше путешествие было замечательное и запоминающееся и пролетело на одном дыхании. Красивая, обаятельная, отличная
Елена-абсолютный Профессионал! Наше путешествие было замечательное и запоминающееся и пролетело на одном дыхании. Красивая, обаятельная, отличная
Елена-абсолютный Профессионал! Наше путешествие было замечательное и запоминающееся и пролетело на одном дыхании. Красивая, обаятельная, отличная
Елена-абсолютный Профессионал! Наше путешествие было замечательное и запоминающееся и пролетело на одном дыхании. Красивая, обаятельная, отличная
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О
Прекрасная экскурсия, оправдала все наши лучшие ожидания, море впечатлений, маршрут продуман замечательно. Елена очень позитивная, доброжелательная и чуткая, экскурсовод со стажем, который любит свое дело. Рекомендуем!
Прекрасная экскурсия, оправдала все наши лучшие ожидания, море впечатлений, маршрут продуман замечательно. Елена очень позитивная, доброжелательная
Прекрасная экскурсия, оправдала все наши лучшие ожидания, море впечатлений, маршрут продуман замечательно. Елена очень позитивная, доброжелательная
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