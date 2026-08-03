Елена проводит ещё 2 экскурсии

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- Светлогорске и Зеленоградске. Нашим гидом была замечательный, светлый, очень душевный человек - Елена. Искренне любя свой родной край, будучи очень эрудированным человеком, много знающим о его истории, искусстве, природе, Елена показала нам столько необыкновенно красивых мест, столько рассказала нам интереснейших моментов, провела нас по знаковым местам обоих городков. Маршрут путешествия был составлен очень продуманно, предоставляя нам возможность в неспешном ритме посмотреть всё, что стоило внимания, чередовать познавательное и глубокое с погружением в жизнь жителей края. Елена помогла нам сделать покупки вкусных гостинцев и сувениров в торговых точках с незавышенными ценами, дала ценные рекомендации по досугу и местам общественного питания.

Мы о стольком с ней поговорили, так это было интересно и душевно! И это необыкновенное, сильное духом и дарящее энергию, вдохновляющее Балтийское море - как оно прекрасно, и Елена уделила ему для нас особое внимание в поездке, проведя нас по побережью и смотровой площадке.

Отдельное сердечное спасибо хочу сказать и за то, что на следующий после экскурсии день Елена утром привезла нам в гостиницу забытый сыном в ее машине кошелек, который он там обронил и не заметил. Там не было материальных ценностей, но сама эта вещь очень была ему дорога. Мы оба были очень тронуты, с какой чуткостью Елена отнеслась к этой ситуации и сама в праздничный день 9 мая привезла нам эту вещь.

С благодарностью и тёплым приветом из Санкт-Петербурга, Светлана и Юрий 11 лет🥰