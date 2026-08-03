Елена проводит ещё 2 экскурсии

Вы узнаете о жизни древних пруссов, рыцарей Тевтонского ордена и знаменитых личностей, посещавших Балтийское побережье.
Откроете для себя уникальные архитектурные памятники, пройдетесь по живописным паркам и насладитесь красотой местной природы.
Эта экскурсия станет незабываемым путешествием во времени и пространстве, полным интересных открытий и впечатлений
7 причин купить эту экскурсию
- ⏳ Путешествие во времени
- 🌿 Природные красоты
- 🎨 Уникальная архитектура
- 🐱 Город кошек
- 🏖 Вид на Балтийское море
- 🕰 Солнечные часы
- 🎟 Возможность выбора музея
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Симфония любви
- Грязелечебница
- Солнечные часы
- Мурариум
- Сквер королевы Луизы
- Курхаус
Описание экскурсии
Светлогорск — «маленькая Швейцария»
Светлогорск — это море, лес, дюны и низменность. Вы погуляете по его тихим и уютным улочкам и рассмотрите чеканную композицию «Симфония любви» и главный символ курорта — грязелечебницы с водонапорной башней 1908 года. Кроме того, отыщете скульптуру «Несущая воду» в старом лиственном парке, познакомитесь со сфинксами и оцените необычный дизайн солнечных часов. А также прокатитесь на фуникулере и восхититесь прекрасными видами Балтийского моря с высоты!
Зеленоградск — город кошек
Зеленоградск — первый курорт Восточной Пруссии. Он очарует вас спокойствием, оригинальной архитектурой, парками, нарядными маленькими домами и великолепным Курортным проспектом. А еще котами и кошечками! Вы посетите арт-музей кошек Мурариум, отыщете самое высокое здание города и виллы знаменитых людей, увидите сквер королевы Луизы и здание Курхауса. А если приедете с мая по сентябрь, наберете местной минеральной воды в бювете.
Организационные детали
Входные билеты в музей Мурариум не включены в стоимость — 250 руб. /чел. По желанию мы можем заменить его на другой музей. Детали уточняйте в личном сообщении.