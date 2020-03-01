Елена проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Светлогорск — «маленькая Швейцария»

Светлогорск — это море, лес, дюны и низменность. Вы погуляете по его тихим и уютным улочкам и рассмотрите чеканную композицию «Симфония любви» и главный символ курорта — грязелечебницы с водонапорной башней 1908 года. Кроме того, отыщете скульптуру «Несущая воду» в старом лиственном парке, познакомитесь со сфинксами и оцените необычный дизайн солнечных часов. А также прокатитесь на фуникулере и восхититесь прекрасными видами Балтийского моря с высоты!

Зеленоградск — город кошек

Зеленоградск — первый курорт Восточной Пруссии. Он очарует вас спокойствием, оригинальной архитектурой, парками, нарядными маленькими домами и великолепным Курортным проспектом. А еще котами и кошечками! Вы посетите арт-музей кошек Мурариум, отыщете самое высокое здание города и виллы знаменитых людей, увидите сквер королевы Луизы и здание Курхауса. А если приедете с мая по сентябрь, наберете местной минеральной воды в бювете.