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Большое путешествие по Янтарному краю (7 дней/6 ночей)

Большое путешествие по Янтарному краю
Вас ждет насыщенный маршрут по Калининградской области.

Мы посетим Куршскую косу с Танцующим лесом и высотой Эфа, уютный Зеленоградск — город кошек, курортные Светлогорск и Янтарный с лучшим пляжем России.

Также вы сможете побывать в Балтийске с крепостью Пиллау или осмотрите рыцарские замки Тапиау и Инстербург. Откройте для себя историю и природу Калининградской области!
5
13 отзывов
Большое путешествие по Янтарному краю (7 дней/6 ночей)
Большое путешествие по Янтарному краю (7 дней/6 ночей)
Большое путешествие по Янтарному краю (7 дней/6 ночей)

Описание тура

Вы узнаете всё самое интересное об истории бывшего Кёнигсберга и городов неподалёку от него. За время тура мы посетим Куршскую косу. Встанем пораньше, чтобы опередить толпы туристов. По пути остановимся в замке Нессельбек, а затем пройдёмся по загадочному Танцующему лесу и заберёмся на высоту Эфа, чтобы насладиться видами в тишине — ранний подъём определённо стоит того! На обратном пути заедем в Зеленоградск — город кошек, небольшой и очень уютный. Посмотрим на водонапорную башню 1905 года, а потом побываем на пешеходной улице и променаде. Один из дней отведён под экскурсию в Светлогорск и Янтарный с посещением живописной Филинской бухты. В Янтарном посетим первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, а затем прогуляемся по парку Беккера и площади Мастеров. Все желающие смогут подняться на обзорную площадку карьера Янтарного комбината. Погрузимся в жизнь на балтийском курорте в Светлогорске: прогуляемся по Центральному парку, дойдём до смотровых площадок и необычных памятников вроде гигантских солнечных часов. Также вы побываете в Балтийске — одной из ключевых баз военно-морского флота, где прогуляетесь по набережной вдоль военных и торговых кораблей, крейсеров и подводных лодок и увидите крепость Пиллау, а после отправитесь к одной из главных природных достопримечательностей Калининградской области — Балтийской косе. Вместо Балтийска можно будет посетить замки восточной Пруссии — Тапиау и Инстербург, которые хранят память о рыцарях. В свободные дни вы можете отправиться на самостоятельные прогулки и выбрать одну из нескольких дополнительных экскурсий. Бронирование тура происходит только после полной оплаты. Услугу оказывает туроператор РТО 026323 Важная информация:
  • Порядок экскурсий может меняться в зависимости от даты заезда либо по вашему желанию.
  • При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
  • Стоимость указана на человека при двухместном размещении.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Светлогорск и Янтарный
  • Куршская коса
  • Зеленоградск
  • Замок Нессельбек
  • Балтийск и Балтийска коса ИЛИ замок Тапиау и Черняховск
Что включено
  • Проживание в отеле (6 ночей)
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Экологические сборы
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
  • Завтраки при проживании в отелях Турист 3*, Мартон Палас 4*
Что не входит в цену
  • Завтраки в отелях (возможна оплата при бронировании тура или на месте)
  • Обеды во время экскурсий (по желанию)
  • Входные билеты в объекты посещения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Порядок экскурсий может меняться в зависимости от даты заезда либо по вашему желанию
  • При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ
  • Стоимость указана на человека при двухместном размещении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
А
Вчера вернулись с нашего самого западного региона - это Калининградская область. Прожили там неделю и что хочется сказать: 1. Красивый город Калининград, милые улочки с брусчаткой, немецкие дома все это
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оставляет незабываемые ощущения. 2. Есть что посмотреть в каждом уголке области. Мы были в разных городах и это потрясающе. 3. Жили в очень уютном отеле, где отличный отзывчивый персонал. 4. Хотелось бы отметить профессионализм гидов! Они живут своей работой. 5. Отношение самой фирмы! Всегда на связи, всегда подскажут и ответят на все вопросы. СМС с информацией направят. Просто супер!

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Е
Благодарна, за прекрасно проведенные дни отпуска! Великолепный сервис, интереснейшие экскурсии, профессиональные гиды, все всегда на связи, трансфер и в аэропорт и обратно, вся информация заранее! Были сомнения, что за довольно бюджетный тур, можно получить такой обьем. Все безупречно, огромное спасибо!!! Рекомендую!
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И
Куршская коса это дикий восторг! Увидеть ее зимой, покрытой снегом - сказка! Без толп туристов, бескрайние дюны…. Слов нет описать под каким впечатлением мы остались от тура в Калининград и экскурсий. Да холодно, но оно того стоит, увидеть лучший пляж России, безлюдным - мечта))) Теперь приедет летом, сравним)
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А
Покупал тур для родителей, они остались очень довольны, экскурсии прекрасные, отель хороший и даже трансфер из аэропорта и обратно входил. Отдельное спасибо, что смогли отвести в аэропорт в другой день и с другого города - так как родители остались на большее количество дней отдыха.
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И
Отличный тур! Очень познавательный, Калининград очень красивый город, со своей интереснейшей историей! Все прошло на "5"! Начиная от подбора тура с менеджером, бронирования, трансфера, проживания, экскурсий и вылета обратно, молодцы! Качество организации на высшем уровне! Спасибо!
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А
Объективно считаю что Калининград должны посетить все. Богатая история, безумно красивое море, много сохранившихся памятников архитектуры. В данной фирме отличные гиды которые любят свой город и его историю. В общем наш восторг можно описывать долго, приезжайте и сами все увидите!
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Тур входит в следующие категории Калининграда

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