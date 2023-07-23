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А Алла читать дальше уменьшить оставляет незабываемые ощущения. 2. Есть что посмотреть в каждом уголке области. Мы были в разных городах и это потрясающе. 3. Жили в очень уютном отеле, где отличный отзывчивый персонал. 4. Хотелось бы отметить профессионализм гидов! Они живут своей работой. 5. Отношение самой фирмы! Всегда на связи, всегда подскажут и ответят на все вопросы. СМС с информацией направят. Просто супер! Вчера вернулись с нашего самого западного региона - это Калининградская область. Прожили там неделю и что хочется сказать: 1. Красивый город Калининград, милые улочки с брусчаткой, немецкие дома все это Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Благодарна, за прекрасно проведенные дни отпуска! Великолепный сервис, интереснейшие экскурсии, профессиональные гиды, все всегда на связи, трансфер и в аэропорт и обратно, вся информация заранее! Были сомнения, что за довольно бюджетный тур, можно получить такой обьем. Все безупречно, огромное спасибо!!! Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Игорь Куршская коса это дикий восторг! Увидеть ее зимой, покрытой снегом - сказка! Без толп туристов, бескрайние дюны…. Слов нет описать под каким впечатлением мы остались от тура в Калининград и экскурсий. Да холодно, но оно того стоит, увидеть лучший пляж России, безлюдным - мечта))) Теперь приедет летом, сравним) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Покупал тур для родителей, они остались очень довольны, экскурсии прекрасные, отель хороший и даже трансфер из аэропорта и обратно входил. Отдельное спасибо, что смогли отвести в аэропорт в другой день и с другого города - так как родители остались на большее количество дней отдыха. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Инга Отличный тур! Очень познавательный, Калининград очень красивый город, со своей интереснейшей историей! Все прошло на "5"! Начиная от подбора тура с менеджером, бронирования, трансфера, проживания, экскурсий и вылета обратно, молодцы! Качество организации на высшем уровне! Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет