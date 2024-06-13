Туры из аэропорта Калининграда

Найдено 32 тура в категории «Из аэропорта» в Калининграде, цены от 10 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
4 июля в 08:00
7 июля в 08:00
37 900 за человека
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
58 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 450 за человека
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
100 000 за человека
Европейские выходные на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Европейские выходные на балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
27 900 за человека
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
4 июля в 08:00
18 июля в 08:00
52 900 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
4 июля в 08:00
7 июля в 08:00
39 900 за человека
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
29 900 за человека
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
34 600 за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
26 800 за человека
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
49 900 за человека
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
25 июля в 12:00
12 сен в 12:00
77 000 за человека
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
29 900 за человека
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
42 500 за человека
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000 за человека
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
19 июля в 08:00
16 авг в 08:00
17 900 за человека
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
13 июля в 08:00
27 июля в 08:00
10 200 за человека
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
33 200 за человека
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Экскурсионный тур «Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии» на 8 дней
Начало: Калининградская область, аэропорт Калининград (Хра...
49 900 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
49 513 за человека
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Начало: Калининград, аэропорт, время - по договорённости
3 июля в 08:00
18 июля в 08:00
17 430 за человека
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
13 сен в 11:00
38 450 за человека
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
18 июля в 13:00
25 июля в 13:00
51 000 за человека
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Начало: Калининград, аэропорт, 12:30-13:00
18 июля в 13:00
12 авг в 13:00
49 000 за человека
Неизведанные города Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Неизведанные города Калининградской области
Рассмотреть исторические особняки, поужинать с шеф-поваром и насладиться умениями пармейстера
Начало: Калининград, аэропорт Храброво, 13:00
5 авг в 13:00
9 сен в 13:00
51 000 за человека
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
12 июля в 10:30
19 июля в 10:30
90 000 за человека
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
11 сен в 12:30
44 900 за человека
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
Завтра в 08:00
14 июля в 08:00
134 700 за человека
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать...
9 авг в 10:00
30 авг в 10:00
39 990 за человека
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
34 900 за человека
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Авторский тур
3 дня
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего...
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
16 000 за человека
Для самых взыскательных гурманов: исторические рецепты, море рыбы, сыра и марципана
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Для самых взыскательных гурманов: исторические рецепты, море рыбы, сыра и марципана
Приготовить тар-тар из оленины, попробовать мандариновое пиво и прокатиться по заливу на катере
Начало: Аэропорт Калининграда, 11:30
8 июля в 11:30
29 июля в 11:30
66 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    13 июня 2024
    В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
    Тур в принципе понравился. Но… хотелось бы еще один день провести в Калининграде, н- р посетить музей изобразительного искусства. Последний день в Светлогорске и особенно замок Шаакен - это просто отстой!!! Чего нельзя сказать о гостиницах - они достойны.
  • О
    Ольга
    13 июня 2024
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Путешествие получилось великолепное. Успели посмотреть даже больше, чем планировали. Спасибо организаторам за чудесный отпуск.
  • О
    Оксана
    10 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Добрый день! Без нареканий, всё вовремя, четко! Все экскурсии интересные, познавательные, с достаточным временем на погулять самим) рекомендую от души!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
    Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
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    что мы теперь обязательно вернемся. Дмитрию отдельное спасибо за терпение и понимание. Если вы планируете брать тур и сомневаетесь- не сомневайтесь, надо брать!

  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
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    бы больше времени самостоятельно посетить некоторые места, например музей Мирового океана, покататься на катере, да и просто побродить по городу, но это уже будет больше чем 4 дня). Все организованно отлично, от начало до конца путешествия. Если хотите отдохнуть от городской суеты нужно отправится в это путешествие). Спасибо!

  • Т
    Таисия
    28 апреля 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
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    посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз. Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус. Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.

  • Л
    Лада
    15 апреля 2024
    SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
    Совершенно потрясающее четырехдневное путешествие! Прекрасные экскурсоводы, действительно индивидуальная программа, удивительные места! Сергей, Мария и Елена, вы замечательные! Спасибо!
  • В
    Виталий
    17 января 2024
    Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
    С большим удовольствием хочу поблагодарить Наталью за организованные экскурсии по Калининграду и городам Калининградской области, за прекрасные и достаточно ёмкие
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    экскурсии в нашем формате времени, за грамотных гидов, которые были с нами и с удовольствием делились знаниями о своём крае, его истории и природе. С первого обращения к Наталье по поводу организации экскурсий и до нашего отъезда домой, она всегда была на связи, всегда, если возникали вопросы подсказывали и советовала как поступить, она очень отзывчивая и добрая. После того, как побывали в Калининграде захотелось ещё раз сюда приехать, только теперь на более долгий срок, и с менее напряжённым графиком, чтобы можно было ещё раз насладиться красотой и природой края. Походить по древним и современным улочкам городов. Ещё раз хочу сказать огромное спасибо!!!

  • И
    Ирина
    9 декабря 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    Выбрали этот тур и ни разу не пожалели! Вдвоём с мужем это идеальное путешествие, в такой тёплый сентябрь нам даже
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    удалось покупаться в Балтийском море. Туроператор подстроил под наши пожелания все экскурсии, учёл наше время прилёта и вылета и обеспечил трансфер, подобрал лучшую гостиницу - мы остались очень довольны! Экскурсии позволили посмотреть большую часть Калининградской области, а свободное время изучить достопримечательности Калининграда и посетить концерты в двух лучших органных залах. Обязательно поедем с вами ещё ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Из аэропорта»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 32
  1. Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
  2. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
  3. Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
  4. Европейские выходные на балтийском побережье
  5. SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Кафедральный собор
  5. Танцующий лес
  6. Рыбная деревня
  7. Балтийская коса
  8. Высота Эфа
  9. Остров Канта
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Из аэропорта" можно забронировать 32 тура от 10 200 до 134 700. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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