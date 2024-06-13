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Авторский тур
4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
4 июля в 08:00
7 июля в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Европейские выходные на балтийском побережье
Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая полов...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
27 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
4 июля в 08:00
18 июля в 08:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
4 июля в 08:00
7 июля в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
34 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
26 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
25 июля в 12:00
12 сен в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
42 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур для школьных групп: рыцари, таинственные загадки и главные места Кёнигсберга
Погрузиться в атмосферу средневековья, примерить рыцарские доспехи и поучаствовать в квестах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
19 июля в 08:00
16 авг в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
13 июля в 08:00
27 июля в 08:00
10 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
33 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Экскурсионный тур «Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии» на 8 дней
Начало: Калининградская область, аэропорт Калининград (Хра...
49 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
49 513₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Начало: Калининград, аэропорт, время - по договорённости
3 июля в 08:00
18 июля в 08:00
17 430₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
13 сен в 11:00
38 450₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
18 июля в 13:00
25 июля в 13:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Начало: Калининград, аэропорт, 12:30-13:00
18 июля в 13:00
12 авг в 13:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Неизведанные города Калининградской области
Рассмотреть исторические особняки, поужинать с шеф-поваром и насладиться умениями пармейстера
Начало: Калининград, аэропорт Храброво, 13:00
5 авг в 13:00
9 сен в 13:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Назад во времена рыцарей: на джипах по Калининградской области
Отправиться в Средневековье с комфортом, продегустировать местное пиво и переночевать в замке
Начало: Аэропорт Калининграда, 09:00
12 июля в 10:30
19 июля в 10:30
90 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
11 сен в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
Завтра в 08:00
14 июля в 08:00
134 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать...
9 авг в 10:00
30 авг в 10:00
39 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего...
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Для самых взыскательных гурманов: исторические рецепты, море рыбы, сыра и марципана
Приготовить тар-тар из оленины, попробовать мандариновое пиво и прокатиться по заливу на катере
Начало: Аэропорт Калининграда, 11:30
8 июля в 11:30
29 июля в 11:30
66 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр13 июня 2024Тур в принципе понравился. Но… хотелось бы еще один день провести в Калининграде, н- р посетить музей изобразительного искусства. Последний день в Светлогорске и особенно замок Шаакен - это просто отстой!!! Чего нельзя сказать о гостиницах - они достойны.
- ООльга13 июня 2024Путешествие получилось великолепное. Успели посмотреть даже больше, чем планировали. Спасибо организаторам за чудесный отпуск.
- ООксана10 июня 2024Добрый день! Без нареканий, всё вовремя, четко! Все экскурсии интересные, познавательные, с достаточным временем на погулять самим) рекомендую от души!
- ЕЕлена3 июня 2024Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
- ААлла4 мая 2024Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
- ЛЛюдмила1 мая 2024Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
- ТТаисия28 апреля 2024Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
- ЛЛада15 апреля 2024Совершенно потрясающее четырехдневное путешествие! Прекрасные экскурсоводы, действительно индивидуальная программа, удивительные места! Сергей, Мария и Елена, вы замечательные! Спасибо!
- ВВиталий17 января 2024С большим удовольствием хочу поблагодарить Наталью за организованные экскурсии по Калининграду и городам Калининградской области, за прекрасные и достаточно ёмкие
- ИИрина9 декабря 2023Выбрали этот тур и ни разу не пожалели! Вдвоём с мужем это идеальное путешествие, в такой тёплый сентябрь нам даже
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Из аэропорта»
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