Прогуляетесь по улицам Калининграда, увидите Кафедральный собор, Биржу и набережную Музея Мирового океана, а также познакомитесь
Описание тура
Организационные детали
– Организатор вправе менять порядок проведения экскурсий без изменения содержания программы.
– Возможна организация продления отдыха в Калининграде (по запросу).
Программа тура по дням
Калининград: Кафедральный собор, остров Канта, Рыбная деревня
В 13:30 начнётся автобусная экскурсия по Калининграду, рассчитанная на 3–4 часа. Мы познакомимся с этим необычным городом, в котором европейская архитектура соседствует с русским гостеприимством. Увидим величественный Кафедральный собор, исторические корабли у набережной Музея Мирового океана, пройдём по знаменитым мостам и рассмотрим здание бывшей Кёнигсбергской биржи.
Во время прогулки по острову Канта узнаем, где спрятано сердце Кёнигсберга, и поздороваемся с добродушным хомлином — дедушкой Карлом. Эти сказочные существа прячутся в самых знаковых уголках Калининграда: в Рыбной деревне, у Музея Мирового океана, в районе старых немецких вилл Амалиенау и у здания Биржи. Финальной точкой прогулки станет Рыбная деревня — место, где в воздухе витает аромат свежей выпечки и глинтвейна.
Янтарный и Светлогорск
Отправимся на экскурсию продолжительностью 7–8 часов в Янтарный и Светлогорск — 2 жемчужных курортных города Балтики.
В Янтарном сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря, и здесь же находится крупнейшее в мире месторождение этого камня. Мы посетим местную мануфактуру, увидим процесс обработки янтаря и узнаем, как отличить подделку от подлинника. Прогуляемся по «Городу мастеров» и Парку Беккера, а затем выйдем к одному из самых чистых пляжей мира, где обязательно попробуем найти кусочки янтаря на берегу.
Во второй половине дня нас ждёт Светлогорск. Этот уютный город славится своим ароматом сосен, старыми немецкими виллами и атмосферой расслабленного отдыха. Узнаем, почему курорт Раушен был популярен ещё сто лет назад, и поймём, почему сюда хочется возвращаться снова.
Куршская коса и Зеленоградск
Сегодня нас ждёт насыщенная 8-часовая поездка по живописной Куршской косе и в город Зеленоградск.
Куршская коса — уникальное природное образование, созданное ветрами и морем. Мы поднимемся на самую высокую дюну, узнаем легенды Танцующего леса и историю школы планеризма. Увидим самую крупную песчаную пересыпь в мире. По дороге можно будет купить копчёного угря или леща, янтарные украшения от местных мастеров и прогуляться по пляжу с видом на Балтийское море.
После этого переедем в Зеленоградск, где пройдёмся по Курортному проспекту с его уютными кафе и витринами. Полюбуемся на колесо обозрения «Глаз Балтики», заглянем в кирху Святого Адальберта и попробуем минеральную воду в бювете «Королева Луиза». Зеленоградск — город, где царствуют коты. Здесь есть и котошеф, и даже светофор для котов, а сам город украшен так, словно он сошёл с праздничной открытки.
Экскурсия завершится в центре Калининграда примерно в 17:00–17:30. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт в зависимости от времени вылета. Для желающих возможна организация продления отдыха в Калининграде за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель Вилла Гламур 3*, 2-местное
|15 000 ₽
|Отель Вилла Гламур 3*, 2-местное с доп. местом
|14 500 ₽
|Отель Вилла Гламур 3*, 1-местное
|21 000 ₽
|Отель «Турист» 3*, 2-местное
|19 000 ₽
|Отель «Турист» 3*, 2-местное с доп. местом
|18 500 ₽
|Отель «Турист» 3*, 1-местное
|21 000 ₽
|Отель «Калининград» 3*, 2-местное
|21 500 ₽
|Отель «Калининград» 3*, 2-местное с доп. местом
|21 000 ₽
|Отель «Калининград» 3*, 1-местное
|23 000 ₽
|Отель «Marton Palace 4*», 2-местное
|19 000 ₽
|Отель «Marton Palace 4*», 1-местное
|21 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака (кроме размещения в отеле «Калининград»)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Калининграда и обратно
- Остальное питание
- Индивидуальный трансфер (встреча/проводы) - 1500 ₽