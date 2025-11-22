Мои заказы

На автобусе по знаковым локациям янтарного края: Калининград, Светлогорск, Янтарный, Зеленоградск

Посетить остров Канта, полюбоваться пейзажами Куршской косы и погулять среди аутентичных вилл
Вы отправитесь в насыщенное путешествие по Калининградской области, где современность переплетается с духом старого Кёнигсберга.

Прогуляетесь по улицам Калининграда, увидите Кафедральный собор, Биржу и набережную Музея Мирового океана, а также познакомитесь
с хомлинами — символами города. Посетите Янтарный с его белоснежными пляжами и узнаете, как создают украшения из солнечного камня.

В Светлогорске вдохнёте аромат сосен и увидите старинные виллы, хранящие атмосферу немецкого прошлого.

На Куршской косе вас ждут дюны, Танцующий лес и широкие пляжи Балтики, а в Зеленоградске — уютные проспекты, уличные коты и неспешный ритм курортной жизни.

Описание тура

Организационные детали

– Организатор вправе менять порядок проведения экскурсий без изменения содержания программы.
– Возможна организация продления отдыха в Калининграде (по запросу).

Программа тура по дням

1 день

Калининград: Кафедральный собор, остров Канта, Рыбная деревня

В 13:30 начнётся автобусная экскурсия по Калининграду, рассчитанная на 3–4 часа. Мы познакомимся с этим необычным городом, в котором европейская архитектура соседствует с русским гостеприимством. Увидим величественный Кафедральный собор, исторические корабли у набережной Музея Мирового океана, пройдём по знаменитым мостам и рассмотрим здание бывшей Кёнигсбергской биржи.

Во время прогулки по острову Канта узнаем, где спрятано сердце Кёнигсберга, и поздороваемся с добродушным хомлином — дедушкой Карлом. Эти сказочные существа прячутся в самых знаковых уголках Калининграда: в Рыбной деревне, у Музея Мирового океана, в районе старых немецких вилл Амалиенау и у здания Биржи. Финальной точкой прогулки станет Рыбная деревня — место, где в воздухе витает аромат свежей выпечки и глинтвейна.

Калининград: Кафедральный собор, остров Канта, Рыбная деревня
2 день

Янтарный и Светлогорск

Отправимся на экскурсию продолжительностью 7–8 часов в Янтарный и Светлогорск — 2 жемчужных курортных города Балтики.

В Янтарном сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря, и здесь же находится крупнейшее в мире месторождение этого камня. Мы посетим местную мануфактуру, увидим процесс обработки янтаря и узнаем, как отличить подделку от подлинника. Прогуляемся по «Городу мастеров» и Парку Беккера, а затем выйдем к одному из самых чистых пляжей мира, где обязательно попробуем найти кусочки янтаря на берегу.

Во второй половине дня нас ждёт Светлогорск. Этот уютный город славится своим ароматом сосен, старыми немецкими виллами и атмосферой расслабленного отдыха. Узнаем, почему курорт Раушен был популярен ещё сто лет назад, и поймём, почему сюда хочется возвращаться снова.

Янтарный и Светлогорск
3 день

Куршская коса и Зеленоградск

Сегодня нас ждёт насыщенная 8-часовая поездка по живописной Куршской косе и в город Зеленоградск.

Куршская коса — уникальное природное образование, созданное ветрами и морем. Мы поднимемся на самую высокую дюну, узнаем легенды Танцующего леса и историю школы планеризма. Увидим самую крупную песчаную пересыпь в мире. По дороге можно будет купить копчёного угря или леща, янтарные украшения от местных мастеров и прогуляться по пляжу с видом на Балтийское море.

После этого переедем в Зеленоградск, где пройдёмся по Курортному проспекту с его уютными кафе и витринами. Полюбуемся на колесо обозрения «Глаз Балтики», заглянем в кирху Святого Адальберта и попробуем минеральную воду в бювете «Королева Луиза». Зеленоградск — город, где царствуют коты. Здесь есть и котошеф, и даже светофор для котов, а сам город украшен так, словно он сошёл с праздничной открытки.

Экскурсия завершится в центре Калининграда примерно в 17:00–17:30. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт в зависимости от времени вылета. Для желающих возможна организация продления отдыха в Калининграде за дополнительную плату.

Куршская коса и Зеленоградск

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель Вилла Гламур 3*, 2-местное15 000 ₽
Отель Вилла Гламур 3*, 2-местное с доп. местом14 500 ₽
Отель Вилла Гламур 3*, 1-местное21 000 ₽
Отель «Турист» 3*, 2-местное19 000 ₽
Отель «Турист» 3*, 2-местное с доп. местом18 500 ₽
Отель «Турист» 3*, 1-местное21 000 ₽
Отель «Калининград» 3*, 2-местное21 500 ₽
Отель «Калининград» 3*, 2-местное с доп. местом21 000 ₽
Отель «Калининград» 3*, 1-местное23 000 ₽
Отель «Marton Palace 4*», 2-местное19 000 ₽
Отель «Marton Palace 4*», 1-местное21 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака (кроме размещения в отеле «Калининград»)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Калининграда и обратно
  • Остальное питание
  • Индивидуальный трансфер (встреча/проводы) - 1500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, центр города, 13:30
Завершение: Калининград, центр города, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Организуем ваше лучшее путешествие в самый западный регион нашей страны! Наша команда имеет многолетний опыт и современный подход к работе. Вас ожидают только новые, надёжные автобусы на маршрутах и только
аккредитованные местные экскурсоводы. Мы внимательно следим за изменениями на внутреннем калининградском рынке туризма, учитываем в своих предложениях и программах все новинки и открытия сезона (новые отели, музеи, рестораны, интерактивные программы). Берём на себя поиск самых интересных локаций и достопримечательностей. Вам остаётся только прилететь и наслаждаться отдыхом.

Тур входит в следующие категории Калининграда

