Сегодня нас ждёт насыщенная 8-часовая поездка по живописной Куршской косе и в город Зеленоградск.

Куршская коса — уникальное природное образование, созданное ветрами и морем. Мы поднимемся на самую высокую дюну, узнаем легенды Танцующего леса и историю школы планеризма. Увидим самую крупную песчаную пересыпь в мире. По дороге можно будет купить копчёного угря или леща, янтарные украшения от местных мастеров и прогуляться по пляжу с видом на Балтийское море.

После этого переедем в Зеленоградск, где пройдёмся по Курортному проспекту с его уютными кафе и витринами. Полюбуемся на колесо обозрения «Глаз Балтики», заглянем в кирху Святого Адальберта и попробуем минеральную воду в бювете «Королева Луиза». Зеленоградск — город, где царствуют коты. Здесь есть и котошеф, и даже светофор для котов, а сам город украшен так, словно он сошёл с праздничной открытки.

Экскурсия завершится в центре Калининграда примерно в 17:00–17:30. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт в зависимости от времени вылета. Для желающих возможна организация продления отдыха в Калининграде за дополнительную плату.