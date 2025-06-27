Увидим Калининградскую область не только с привычного ракурса, но и с воды, и даже верхом.На сапах сплавимся по Полесскому каналу 17 века и рассмотрим черепичные крыши старинных домов и рыбацкие

причалы. На байдарках пройдём живописнейший маршрут по извилистой реке с заросшими густой зеленью берегами. На конезаводе вы прокатитесь верхом и узнаете о редких породах. Также прогуляемся по району Амалиенау, где в роскошных особняках сейчас находятся городские детские сады. Быстро обновиться и наполниться новыми впечатлениями — это к нам! Мы не только организуем интересную программу, но и позаботимся о всех бытовых вопросах, вашем комфорте и вкусном питании.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Организационные детали

Для участия в туре нужны базовые навыки плавания. Также важно соблюдать технику безопасности и следовать всем указаниям инструкторов. На воде нужно находиться в спасательном жилете.

Во время путешествия вы будете жить в хостеле Friday Center по адресу: г. Калининград, проспект Победы, 189Б. От аэропорта удобнее всего добираться на такси (30-40 минут).

Важно взять: домашние тапочки, обувь для посещения бассейна и сауны, дождевик, головной убор, одежду по погоде, удобную для пеших прогулок обувь, купальные и гигиенические принадлежности, личные лекарства, сланцы или аквашузы, комплект спортивной быстросохнущей одежды, солнцезащитные крем и очки.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (10%), необходимо перевести напрямую организатору 30% от стоимости тура или сразу полную оплату за тур. Бесплатная аннуляция бронирования возможна только в случае, если вы сами найдёте себе замену или у нас получится найти туриста на ваше место.

За 2 дня до старта вы будете добавлены в общий чат в Telegram.