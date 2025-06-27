Калининград и пригород на сапах, байдарках, лошадях и пешком: всё включено

Сплавиться по каналу и извилистой реке, посетить конезавод и прогуляться по Амалиенау
Увидим Калининградскую область не только с привычного ракурса, но и с воды, и даже верхом.

На сапах сплавимся по Полесскому каналу 17 века и рассмотрим черепичные крыши старинных домов и рыбацкие
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причалы. На байдарках пройдём живописнейший маршрут по извилистой реке с заросшими густой зеленью берегами. На конезаводе вы прокатитесь верхом и узнаете о редких породах.

Также прогуляемся по району Амалиенау, где в роскошных особняках сейчас находятся городские детские сады.

Быстро обновиться и наполниться новыми впечатлениями — это к нам! Мы не только организуем интересную программу, но и позаботимся о всех бытовых вопросах, вашем комфорте и вкусном питании.

Калининград и пригород на сапах, байдарках, лошадях и пешком: всё включено
Калининград и пригород на сапах, байдарках, лошадях и пешком: всё включено
Калининград и пригород на сапах, байдарках, лошадях и пешком: всё включено
Ближайшие даты:
27
июн25
июл8
авг12
сен
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Для участия в туре нужны базовые навыки плавания. Также важно соблюдать технику безопасности и следовать всем указаниям инструкторов. На воде нужно находиться в спасательном жилете.

Во время путешествия вы будете жить в хостеле Friday Center по адресу: г. Калининград, проспект Победы, 189Б. От аэропорта удобнее всего добираться на такси (30-40 минут).

Важно взять: домашние тапочки, обувь для посещения бассейна и сауны, дождевик, головной убор, одежду по погоде, удобную для пеших прогулок обувь, купальные и гигиенические принадлежности, личные лекарства, сланцы или аквашузы, комплект спортивной быстросохнущей одежды, солнцезащитные крем и очки.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (10%), необходимо перевести напрямую организатору 30% от стоимости тура или сразу полную оплату за тур. Бесплатная аннуляция бронирования возможна только в случае, если вы сами найдёте себе замену или у нас получится найти туриста на ваше место.

За 2 дня до старта вы будете добавлены в общий чат в Telegram.

Проживание. В современном и комфортабельном хостеле, признанном лучшим в России в 2022 году. В 2-местных номерах с общей ванной комнатой. Проводится ежедневная уборка. К вашим услугам: 2 кухни с новой техникой и посудой, тренажёрный зал, бассейн, сауна, гладильная и сушильная комнаты, настольный теннис, внутренние и внешние зоны отдыха с настольными играми и книгами, кафе, охраняемая парковка, конференц-зал. Постельное бельё, полотенца, фен, чистящие принадлежности для одежды и обуви, зонты и дождевики предоставляются. За доплату возможно 1-местное размещение и в номере с собственной ванной комнатой.

Питание. Завтраки, обеды, ужины и питьевая вода в течение дня включены. На кухне хостела в свободном доступе: свежесваренный кофе, чай, печенье, сливки.

Транспорт. Трансферы на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе Yutong. Активная часть — на сапах и пластиковых байдарках. Выдаются спасательные жилеты, вёсла.

Дети. От 14 лет.

Уровень сложности. Тур активный. Для участия нужны базовые навыки плавания. В день на воде проводим не более 3 часов. Также запланировано катание на лошадях на конезаводе (1 круг). Все активности не требуют опыта и специальной подготовки, справятся новички. Есть ограничения по весу.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Калининград

Размещение в хостеле до 17:00. После чего проведём небольшой брифинг: познакомимся друг с другом и обсудим дальнейшие планы. Далее подготовим велосипеды к предстоящему активному путешествию.

Вечером — приветственный ужин.

Привет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, Калининград
2 день

Умиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по Амалиенау

После завтрака отправимся в местную Венецию — пройдём на сапах по Полесскому каналу 17 века. Рассмотрим с воды черепичные крыши старинных домов, рыбацкие причалы и берега, заросшие дикими грушами и яблонями. Прогулка займёт 2,5–3 часа и позволит вам отключить голову и насладиться отдыхом на природе. Маршрут лёгкий и без препятствий.

На обед вернёмся в Калининград в наш хостел, а затем прогуляемся по элитному району Амалиенау. Вы узнаете об истории места и его жителях, традициях, которые поддерживаются до сих пор, и для чего используются особняки сейчас.

Ужин — в кафе хостела.

Умиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по Амалиенау
3 день

Сплав на байдарках по реке и посещение конезавода

Позавтракаем и поедем за новыми впечатлениями к извилистой реке за город. Вы научитесь управлять байдаркой и в спокойном темпе сплавитесь по чистому водоёму. На маршруте не будет быстрого течения и опасных порогов — справятся даже новички. Общая продолжительность — 2,5–3 часа. Во время водной прогулки будем любоваться покрытыми густой зеленью берегами, вдыхать свежий воздух и греться в лучах солнца.

После обеда в кафе вас ждёт поездка на конезавод «Георгенбург». Вы увидите лошадей редких пород, узнаете о коневодстве и турнирах и, конечно же, прокатитесь верхом (1 круг).

Ужин — в кафе хостела.

Сплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезавода
4 день

Отъезд

В галерее вы можете увидеть примеры завтраков, которые подаются в кафе хостела.

Выезд из номеров до 12:00. Вы можете оставить вещи в хостеле и самостоятельно прогуляться по Калининграду.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Низкий сезон (июнь, сентябрь)34 900 ₽
Высокий сезон (июль, август)39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Аренда сапов, байдарок, спасжилетов и вёсел
  • Услуги гидов
  • Сопровождение турлидерами
  • Экскурсии по программе
  • Катание на лошадях на конезаводе (1 круг)
  • Ранний заезд (с 8:00, при наличии свободных номеров)
  • Помощь администратора хостела по любым вопросам 24/7
  • Групповая аптечка
  • Радиооборудование (наушники)
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Трансферы из/до аэропорта
  • По желанию:
  • 1-местное размещение в номере с общей ванной комнатой - доплата 3000 ₽
  • 1-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - доплата 7500 ₽
  • 2-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - доплата 6000 ₽ (доступно только при бронировании для двоих)
  • Посещение бассейна (6:00-11:00) - 250 ₽
  • Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 400 ₽
  • Посещение спортзала - 200 ₽ за сутки
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (10%), необходимо перевести напрямую организатору 30% от стоимости тура или сразу полную оплату за тур
  • Обратите внимание, стоимость актуальна для туров в низкий сезон (34 900 ₽)
  • Заезды в июле и августе - 39 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 17:00, точный адрес вы узнаете после бронирования
Завершение: Г. Калининград, хостел, выезд до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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