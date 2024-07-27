Акватур по Калининграду и области: сапы, байдарки, вейкбординг и яхтинг (всё включено)

Каждый день пробовать новую водную активность, посетить конезавод и замок и искупаться в Балтике
В одном туре сразу 4 водные активности — сплавимся на сапах и байдарках, походим под парусами по Калининградскому заливу и поймаем волну на вейкборде.

Опытные инструкторы проведут тренировки, во время которых
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научат вас грести, управлять различными плавсредствами и держать баланс. Вы получите не только яркие впечатления, но и сможете отключить голову и перезагрузиться. Все активности проходят в живописнейших местах области и подходят для новичков.

Также прогуляемся по Калининграду и рассмотрим немецкие виллы в Амалиенау, посетим замок Шаакен и сыроварню.

А ещё прокатимся на лошадях на конезаводе, научимся определять подлинность янтаря и отдохнём на одном из лучших пляжей России.

5
2 отзыва
Акватур по Калининграду и области: сапы, байдарки, вейкбординг и яхтинг (всё включено)
Акватур по Калининграду и области: сапы, байдарки, вейкбординг и яхтинг (всё включено)
Акватур по Калининграду и области: сапы, байдарки, вейкбординг и яхтинг (всё включено)
Ближайшие даты:
27
июн25
июл8
авг12
сен
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Для участия в туре нужны базовые навыки плавания. Также важно соблюдать технику безопасности и следовать всем указаниям инструкторов. На воде нужно находиться в спасательном жилете.

Во время путешествия вы будете жить в хостеле Friday Center по адресу: г. Калининград, проспект Победы, 189Б. От аэропорта удобнее всего добираться на такси (30-40 минут).

Важно взять: домашние тапочки, обувь для посещения бассейна и сауны, дождевик, головной убор, одежду по погоде, удобную для пеших прогулок обувь, купальные и гигиенические принадлежности, личные лекарства, сланцы или аквашузы, комплект спортивной быстросохнущей одежды, солнцезащитные крем и очки.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (10%), необходимо перевести напрямую организатору 30% от стоимости тура или сразу полную оплату за тур. Бесплатная аннуляция бронирования возможна только в случае, если вы сами найдёте себе замену или у нас получится найти туриста на ваше место.

За 2 дня до старта вы будете добавлены в общий чат в Telegram.

Проживание. В современном и комфортабельном хостеле, признанном лучшим в России в 2022 году. В 2-местных номерах с общей ванной комнатой. Проводится ежедневная уборка. К вашим услугам: 2 кухни с новой техникой и посудой, тренажёрный зал, бассейн, сауна, гладильная и сушильная комнаты, настольный теннис, внутренние и внешние зоны отдыха с настольными играми и книгами, кафе, охраняемая парковка, конференц-зал. Постельное бельё, полотенца, фен, чистящие принадлежности для одежды и обуви, зонты и дождевики предоставляются. За доплату возможно 1-местное размещение и в номере с собственной ванной комнатой.

Питание. Завтраки, обеды, ужины и питьевая вода в течение дня включены. На кухне хостела в свободном доступе: свежесваренный кофе, чай, печенье, сливки.

Транспорт. Трансферы на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе Yutong. Активная часть — на сапах, пластиковых байдарках, парусных яхтах и вейкбордах. Выдаются спасательные жилеты, вёсла, шлемы.

Дети. От 14 лет.

Уровень сложности. Тур активный. Для участия нужны базовые навыки плавания. В день на воде проводим не более 3 часов. Также запланировано катание на лошадях на конезаводе (1 круг). Все активности не требуют опыта и специальной подготовки, справятся новички. Есть ограничения по весу.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Калининград

Размещение в хостеле до 17:00. После чего проведём небольшой брифинг: познакомимся друг с другом и обсудим дальнейшие планы. Далее подготовим велосипеды к предстоящему активному путешествию.

Вечером — приветственный ужин.

Привет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, Калининград
2 день

Умиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по Амалиенау

После завтрака отправимся в местную Венецию — пройдём на сапах по Полесскому каналу 17 века. Рассмотрим с воды черепичные крыши старинных домов, рыбацкие причалы и берега, заросшие дикими грушами и яблонями. Прогулка займёт 2,5–3 часа и позволит вам отключить голову и насладиться отдыхом на природе. Маршрут лёгкий и без препятствий.

На обед вернёмся в Калининград в наш хостел, а затем прогуляемся по элитному району Амалиенау. Вы узнаете об истории места и его жителях, традициях, которые поддерживаются до сих пор, и для чего используются особняки сейчас.

Ужин — в кафе хостела.

Умиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по АмалиенауУмиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по Амалиенау
3 день

Сплав на байдарках по реке и посещение конезавода

Позавтракаем и поедем за новыми впечатлениями к извилистой реке за город. Вы научитесь управлять байдаркой и в спокойном темпе сплавитесь по чистому водоёму. На маршруте не будет быстрого течения и опасных порогов — справятся даже новички. Общая продолжительность — 2,5–3 часа. Во время водной прогулки будем любоваться покрытыми густой зеленью берегами, вдыхать свежий воздух и греться в лучах солнца.

После обеда в кафе вас ждёт поездка на конезавод «Георгенбург». Вы увидите лошадей редких пород, узнаете о коневодстве и турнирах и, конечно же, прокатитесь верхом (1 круг).

Ужин — в кафе хостела.

Сплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезаводаСплав на байдарках по реке и посещение конезавода
4 день

Вейкбординг, средневековый замок и сыроварня

Сегодня опробуем ещё одно водное развлечение — вейкбординг. Вы отправитесь на тренировку, на которой научитесь держать баланс, ловить волну и получать удовольствие от процесса. Справятся даже новички. Общая продолжительность — 3 часа.

Затем пообедаем в кафе, после чего вас ждёт экскурсия по орденскому замку Шаакен. Посетим музей и погрузимся в историю места с 13 века. Желающие спустятся в пыточные подвалы. Также заглянем на сыроварню по соседству.

Ужин — в кафе хостела.

Вейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварняВейкбординг, средневековый замок и сыроварня
5 день

Яхтинг, Музей янтаря и отдых на море

Настало время парусного спорта! Сначала у вас будет инструктаж и теория, после чего отработаем знания на практике. Вы прокатитесь на яхте по Калининградскому заливу и попробуете управлять судном. Инструктор разберёт основы и расскажет о разных ролях в команде.

После обеда в кафе отправимся в тайный Музей янтаря. Узнаем о производстве украшений, сможем сами провести эксперименты и определить, настоящий ли янтарь у нас в руках. Затем вы отдохнёте на одном из лучших пляжей в России — в посёлке Янтарный.

Вечером поужинаем в кафе хостела и обсудим яркие моменты путешествия.

Яхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на мореЯхтинг, Музей янтаря и отдых на море
6 день

Окончание тура

В галерее вы можете увидеть примеры завтраков, которые подаются в кафе хостела.

Выезд из номеров до 12:00. Вы можете оставить вещи в хостеле и самостоятельно прогуляться по Калининграду.

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур в сентябре49 900 ₽
Тур 27.06.-02.07.54 900 ₽
Тур в июле или августе59 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Аренда сапов, байдарок, спасжилетов и вёсел
  • Тренировка по вейкбордингу (2 сета по 10 минут)
  • Тренировка на парусных яхтах
  • Катание на лошадях на конезаводе (1 круг)
  • Услуги гидов
  • Сопровождение турлидерами
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Ранний заезд (с 8:00, при наличии свободных номеров)
  • Помощь администратора хостела по любым вопросам 24/7
  • Групповая аптечка
  • Радиооборудование (наушники)
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Трансферы из/до аэропорта
  • По желанию:
  • 1-местное размещение в номере с общей ванной комнатой - доплата 5000 ₽
  • 1-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - доплата 12 500 ₽
  • 2-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - доплата 10 000 ₽ (доступно только при бронировании для двоих)
  • Посещение бассейна (6:00-11:00) - 250 ₽
  • Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 400 ₽
  • Посещение спортзала - 200 ₽ за сутки
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (10%), необходимо перевести напрямую организатору 30% от стоимости тура или сразу полную оплату за тур
  • Обратите внимание, указанная стоимость актуальна для тура в низкий сезон (сентябрь) - 49 900 ₽. Заезды в июле и августе - 59 900 ₽. Заезд 27.06.-02.07. - 54 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 17:00, точный адрес вы узнаете после бронирования
Завершение: Г. Калининград, хостел, выезд до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
27 июл 2024
Очень насыщенный тур, чувствуется забота, еда шикарная, программа восхитительная! эмоций позитивных море! спасибо!
K
25 авг 2022
Впечатления хорошие. Аквакэмп понравился. Кроме водной программы (яхты, байдарки и САПы) были ещё интересные экскурсии на самокатах и экскурсия в замок. Хорошая организация всех мероприятий. Рябята очень старались. Повезло с погодой. Спасибо)

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