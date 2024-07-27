Опытные инструкторы проведут тренировки, во время которых
Описание тура
Организационные детали
Для участия в туре нужны базовые навыки плавания. Также важно соблюдать технику безопасности и следовать всем указаниям инструкторов. На воде нужно находиться в спасательном жилете.
Во время путешествия вы будете жить в хостеле Friday Center по адресу: г. Калининград, проспект Победы, 189Б. От аэропорта удобнее всего добираться на такси (30-40 минут).
Важно взять: домашние тапочки, обувь для посещения бассейна и сауны, дождевик, головной убор, одежду по погоде, удобную для пеших прогулок обувь, купальные и гигиенические принадлежности, личные лекарства, сланцы или аквашузы, комплект спортивной быстросохнущей одежды, солнцезащитные крем и очки.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (10%), необходимо перевести напрямую организатору 30% от стоимости тура или сразу полную оплату за тур. Бесплатная аннуляция бронирования возможна только в случае, если вы сами найдёте себе замену или у нас получится найти туриста на ваше место.
За 2 дня до старта вы будете добавлены в общий чат в Telegram.
Проживание. В современном и комфортабельном хостеле, признанном лучшим в России в 2022 году. В 2-местных номерах с общей ванной комнатой. Проводится ежедневная уборка. К вашим услугам: 2 кухни с новой техникой и посудой, тренажёрный зал, бассейн, сауна, гладильная и сушильная комнаты, настольный теннис, внутренние и внешние зоны отдыха с настольными играми и книгами, кафе, охраняемая парковка, конференц-зал. Постельное бельё, полотенца, фен, чистящие принадлежности для одежды и обуви, зонты и дождевики предоставляются. За доплату возможно 1-местное размещение и в номере с собственной ванной комнатой.
Питание. Завтраки, обеды, ужины и питьевая вода в течение дня включены. На кухне хостела в свободном доступе: свежесваренный кофе, чай, печенье, сливки.
Транспорт. Трансферы на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе Yutong. Активная часть — на сапах, пластиковых байдарках, парусных яхтах и вейкбордах. Выдаются спасательные жилеты, вёсла, шлемы.
Дети. От 14 лет.
Уровень сложности. Тур активный. Для участия нужны базовые навыки плавания. В день на воде проводим не более 3 часов. Также запланировано катание на лошадях на конезаводе (1 круг). Все активности не требуют опыта и специальной подготовки, справятся новички. Есть ограничения по весу.
Программа тура по дням
Привет, Калининград
Размещение в хостеле до 17:00. После чего проведём небольшой брифинг: познакомимся друг с другом и обсудим дальнейшие планы. Далее подготовим велосипеды к предстоящему активному путешествию.
Вечером — приветственный ужин.
Умиротворяющая прогулка на сапах по каналу и пешком по Амалиенау
После завтрака отправимся в местную Венецию — пройдём на сапах по Полесскому каналу 17 века. Рассмотрим с воды черепичные крыши старинных домов, рыбацкие причалы и берега, заросшие дикими грушами и яблонями. Прогулка займёт 2,5–3 часа и позволит вам отключить голову и насладиться отдыхом на природе. Маршрут лёгкий и без препятствий.
На обед вернёмся в Калининград в наш хостел, а затем прогуляемся по элитному району Амалиенау. Вы узнаете об истории места и его жителях, традициях, которые поддерживаются до сих пор, и для чего используются особняки сейчас.
Ужин — в кафе хостела.
Сплав на байдарках по реке и посещение конезавода
Позавтракаем и поедем за новыми впечатлениями к извилистой реке за город. Вы научитесь управлять байдаркой и в спокойном темпе сплавитесь по чистому водоёму. На маршруте не будет быстрого течения и опасных порогов — справятся даже новички. Общая продолжительность — 2,5–3 часа. Во время водной прогулки будем любоваться покрытыми густой зеленью берегами, вдыхать свежий воздух и греться в лучах солнца.
После обеда в кафе вас ждёт поездка на конезавод «Георгенбург». Вы увидите лошадей редких пород, узнаете о коневодстве и турнирах и, конечно же, прокатитесь верхом (1 круг).
Ужин — в кафе хостела.
Вейкбординг, средневековый замок и сыроварня
Сегодня опробуем ещё одно водное развлечение — вейкбординг. Вы отправитесь на тренировку, на которой научитесь держать баланс, ловить волну и получать удовольствие от процесса. Справятся даже новички. Общая продолжительность — 3 часа.
Затем пообедаем в кафе, после чего вас ждёт экскурсия по орденскому замку Шаакен. Посетим музей и погрузимся в историю места с 13 века. Желающие спустятся в пыточные подвалы. Также заглянем на сыроварню по соседству.
Ужин — в кафе хостела.
Яхтинг, Музей янтаря и отдых на море
Настало время парусного спорта! Сначала у вас будет инструктаж и теория, после чего отработаем знания на практике. Вы прокатитесь на яхте по Калининградскому заливу и попробуете управлять судном. Инструктор разберёт основы и расскажет о разных ролях в команде.
После обеда в кафе отправимся в тайный Музей янтаря. Узнаем о производстве украшений, сможем сами провести эксперименты и определить, настоящий ли янтарь у нас в руках. Затем вы отдохнёте на одном из лучших пляжей в России — в посёлке Янтарный.
Вечером поужинаем в кафе хостела и обсудим яркие моменты путешествия.
Окончание тура
В галерее вы можете увидеть примеры завтраков, которые подаются в кафе хостела.
Выезд из номеров до 12:00. Вы можете оставить вещи в хостеле и самостоятельно прогуляться по Калининграду.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур в сентябре
|49 900 ₽
|Тур 27.06.-02.07.
|54 900 ₽
|Тур в июле или августе
|59 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Аренда сапов, байдарок, спасжилетов и вёсел
- Тренировка по вейкбордингу (2 сета по 10 минут)
- Тренировка на парусных яхтах
- Катание на лошадях на конезаводе (1 круг)
- Услуги гидов
- Сопровождение турлидерами
- Входные билеты на объекты по программе
- Ранний заезд (с 8:00, при наличии свободных номеров)
- Помощь администратора хостела по любым вопросам 24/7
- Групповая аптечка
- Радиооборудование (наушники)
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Трансферы из/до аэропорта
- По желанию:
- 1-местное размещение в номере с общей ванной комнатой - доплата 5000 ₽
- 1-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - доплата 12 500 ₽
- 2-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - доплата 10 000 ₽ (доступно только при бронировании для двоих)
- Посещение бассейна (6:00-11:00) - 250 ₽
- Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 400 ₽
- Посещение спортзала - 200 ₽ за сутки
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (10%), необходимо перевести напрямую организатору 30% от стоимости тура или сразу полную оплату за тур
- Обратите внимание, указанная стоимость актуальна для тура в низкий сезон (сентябрь) - 49 900 ₽. Заезды в июле и августе - 59 900 ₽. Заезд 27.06.-02.07. - 54 900 ₽