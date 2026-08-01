Вы познакомитесь с наследием Восточной Пруссии, увидите знаковые достопримечательности и проводите старый год с шампанским в самом
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
Прибытие в Калининградскую область.
По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.
Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду на двухэтажном автобусе!
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомиться с городом. Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.
За три экскурсионных часа Вы увидите:
- главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы;
- мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана;
- прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора;
- проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.
Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.
Окончание экскурсии.
Пос. Янтарный и г. Светлогорск
Завтрак в отеле (при покупке тура с завтраками).
09:30-17:30 Экскурсия «пос. Янтарный, г. Светлогорск».
Посадка в экскурсионный автобус у отеля.
Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.
Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.
Мы посетим небольшое производство, на котором нам расскажут о добыче и обработке этого солнечного камня.
Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.
А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.
Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.
В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.
Окончание экскурсии.
Куршская коса и Зеленоградск
Завтрак в отеле (при покупке тура с завтраками).
Освобождение номеров.
10:00-17:30 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.
Посадка в экскурсионный автобус у отеля.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.
Уникальное творение природы и человека.
Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.
А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.
В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.
Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.
И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
Окончание экскурсии.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Одноместный
|Двухместный
|Трехместный
Гостиница «Академическая», 10 минут до центра (без
завтрака)
|25 200
|19 100
|19 100
Гостиница «Москва»***, центр города (завтрак входит в
стоимость проживания)
|39 100
|34 750
|33 000
Варианты проживания
Гостиница «Академическая»
Гостиница «Академическая» находится в Калининграде. В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд представлен категориями «Стандарт» и «Комфорт». Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.
Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.
В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.
Гостиница «Москва»
Гостиница расположилась в центре г. Калининград. В 1,6 км протекает река Преголя.
Проведена реновация номерного фонда, из оснащения будут: комфортабельные спальные места, свежее постельное белье, индивидуальный сейф, а также собственная ванная комната. Wi-Fi и телевизор скрасят отдых в отеле. Имеется электрический чайник и мини-бар.
Поблизости есть множество различных кафе и ресторанов. Для разнообразия досуга можно прогуляться до таких интересных мест, как Центральный парк, музей «Альтер-Хаус», а также памятники Высоцкому, барону Мюнхгаузену и Фридриху Шиллеру.
Расстояние до аэропорта составит 19,3 км, а до Северного железнодорожного вокзала — 0,9 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (2 ночи)
- Завтраки при выборе тура в гостинице Москва
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты по программе
- Экологический сбор на Куршской косе
- Бокал шампанского, мандарины
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансфер: из/в аэропорт - 2000 руб. из/на ж/д вокзал - 1700 руб
- Из/в аэропорт - 2000 руб
- Из/на ж/д вокзал - 1700 руб
- Питание, не указанное в программе тура: завтраки, обеды, ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли быть изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.