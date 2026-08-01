2 день

Пос. Янтарный и г. Светлогорск

Завтрак в отеле (при покупке тура с завтраками).

09:30-17:30 Экскурсия «пос. Янтарный, г. Светлогорск».

Посадка в экскурсионный автобус у отеля.

Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.

Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.

Мы посетим небольшое производство, на котором нам расскажут о добыче и обработке этого солнечного камня.

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.

Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.

А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.

Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.

Окончание экскурсии.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160