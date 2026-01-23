Приглашаем вас в четырехдневное путешествие по Калининградской области.
Вы прогуляетесь по улочкам Калининграда, насладитесь красотой природы Куршской косы, познакомитесь с историей янтаря и побываете в городе котиков. А еще у вас будет свободное время и вы сможете выбрать экскурсию на ваш вкус.
Вы прогуляетесь по улочкам Калининграда, насладитесь красотой природы Куршской косы, познакомитесь с историей янтаря и побываете в городе котиков. А еще у вас будет свободное время и вы сможете выбрать экскурсию на ваш вкус.
Описание тураДобро пожаловать в Калининградскую область. У нас будет 4 дня на исследование всего региона. Балтийское море, невероятная природа, средневековые улочки и производство янтаря — все это вас ждет в нашем путешествии. Первый день мы посвятим Калининграду. Вы прогуляетесь по Рыбной деревне, узнаете о жизни Канта на острове Кнайпхоф, рассмотрите старинные особняки района Амалиенау и заглянете в Кафедральный собор. Утром второго дня мы отправимся на ту самую Куршскую косу. Танцующий лес, высота Эфа, берег Балтийского моря — здесь получаются самые лучшие кадры. На обратном пути мы заедем в старейший курорт области — город Зеленоградск. На третий день мы отправимся в путешествие по курортным городкам — Светлогорск и Янтарный. В поселке Янтарный вы узнаете все по производстве янтаря (название говорит само за себя), а в Светлогорске вы прогуляетесь по центральным улочкам и насладитесь видами на Балтийское море. Услугу оказывает туроператор РТО 026323 Важная информация:
- Порядок экскурсий может меняться в зависимости от даты заезда либо по вашему желанию.
- Стоимость указана на человека при двухместном размещении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбная деревня
- Остров Кнайпхоф
- Королевские и Росгартенские ворота
- Башня Дона и Врангеля
- Район немецких особняков Амалиенау
- Кёнигсбергский собор и могила Канта
- Светлогорск
- Янтарный
- Куршская коса
- Зеленоградск
- Замок Нессельбек
Что включено
- Проживание в отеле (3 ночи)
- Трансфер из/в аэропорт
- Экологические сборы
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт
- Завтраки при проживании в отелях Турист 3*, Мартон Палас 4*
Что не входит в цену
- Завтраки в отелях (возможна оплата при бронировании тура или на месте)
- Обеды во время экскурсий (по желанию)
- Входные билеты в объекты посещения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Порядок экскурсий может меняться в зависимости от даты заезда либо по вашему желанию
- Стоимость указана на человека при двухместном размещении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Удивительный тур! Такая насыщенная программа, успели увидеть все главные "фишки" Калининграда и области, остались места, которые посетим во время нашей следующей поездки в Калининград! Менеджер Полина, оформляющая наш тур, спасибо Вам за подбор, разъяснения и помощь на всех этапах бронировании и самого тура! Все организовано хорошо, качественно, на совесть!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличный тур, очень познавательный, успели посмотреть и посетить главные достопримечательности области и города Спасибо за организацию тура! И гиды просто умнички!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличный тур! Все продумано до мелочей! Трансфер, проживание, экскурсии, организация самого тура! Ничего лишнего! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Поездка очень понравилась, ничего лишнего и в то же время очень насыщенно! Обязательно приедём ещё раз! Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Гостили с подругой в конце мая - начале июня у своих друзей в С-Петербурге и решили, пользуясь такой близостью (а мы жители Владивостока), непременно посетить Калининград. Ещё дома заказали в
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сразу выражу благодарность менеджеру отдела бронирования Юлии - мы клиенты привередливые и с нами бывает непросто, так как объездили полмира и видели предостаточно. Но Юлия сразу нашла с нами контакт,
Вам был полезен этот отзыв?
Тур входит в следующие категории Калининграда
Похожие туры на «Путешествие по Калининградской области 4 дня/3 ночи»
Необычные локации Калининградской области и ночь в средневековом замке
Посетить немецкую школу, заглянуть в Елизаветинский форт и погулять по Полесску
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
30 июл в 08:00
2 авг в 08:00
46 900 ₽ за человека
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
3 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от 32 100 ₽ за человека
На самом западе России. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
31 июл в 10:00
7 авг в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
30 июл в 10:00
6 авг в 10:00
от 34 200 ₽ за человека
21 075 ₽ за человека