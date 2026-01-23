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вашем бюро тур 3ночи/4дня с 27.05 по 30.05, менеджер отдела бронирования Александра. Мы очень благодарны Александре, она настолько внимательно, буквально вникая во все тонкости, организовала нашу поездку. Были некоторые трудности с бронированием гостиницы, но в результате мы жили в отеле "Европа", удобно расположенный хороший отель. Программа тура очень хорошо продумана: интересно и познавательно - и всё чётко организовано. Самое основное за такое короткое время успели посмотреть, даже во второй день 28.05 после поездки на Куршскую косу сходили на концерт в Кафедральный собор. Концерт был замечательный, солистка Калиниградской филармонии и штатный органист собора, к сожалению, фамилий не помню. Так что большое спасибо, обязательно будем рекомендовать ваше бюро своим знакомым.