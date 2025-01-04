Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. Проживание в хостеле, двухместное размещение в номере. Душ и туалет на этаже, есть бесплатный Wi-Fi и бассейн (посещение за доплату).

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, в том числе рождественский ужин. Обеды — за свой счёт.