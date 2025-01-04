Рождественская история на берегу Балтийского моря

Ощутить атмосферу праздника, погулять по королевскому курорту и заглянуть на красочную ярмарку
Есть поверье, что в Рождество духи и ангелы прислушиваются к желаниям людей и исполняют их.

В это волшебное время вы словно окажетесь на страницах доброй сказки с картинками симпатичных европейских домов
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со сверкающими лампочками гирлянд, умиротворяющих морских пейзажей и чарующих хвойных лесов.

Мы побываем на знаменитом острове Канта и рассмотрим готический собор, пошуршим песком, поднявшись на дюны, познакомимся с уютными Светлогорском и Зеленоградском. И пусть сбываются заветные мечты! *Возможно участие с детьми от 10 лет. *

Рождественская история на берегу Балтийского моря
Рождественская история на берегу Балтийского моря
Рождественская история на берегу Балтийского моря
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Проживание. Проживание в хостеле, двухместное размещение в номере. Душ и туалет на этаже, есть бесплатный Wi-Fi и бассейн (посещение за доплату).

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, в том числе рождественский ужин. Обеды — за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Сказочная атмосфера Кёнигсберга и остров Канта

Вы прилетите в Калининград, разместитесь в хостеле, познакомитесь с организаторами, и начнётся наша рождественская сказка! Сначала прогуляемся по Амалиенау, старинному району города. Вы ощутите спокойную и неспешную атмосферу его петляющих улочек с доносящимся отовсюду ароматом свежей выпечки, полюбуетесь разноцветными гирляндами на особняках. Мы раскроем тайны города-сада, поделимся историей его создания и секретом того, как ему удалось уцелеть после войны.

После поедем на остров Иммануила Канта, где вы посмотрите на кафедральный собор 14 века в готическом стиле и живописный парк. Вы узнаете, каким был бывший Кнайпхоф раньше и как могила философа спасла собор. Заглянем на праздничную ярмарку, словно сошедшую с рождественской открытки.

К ужину вернёмся в хостел.

Сказочная атмосфера Кёнигсберга и остров КантаСказочная атмосфера Кёнигсберга и остров КантаСказочная атмосфера Кёнигсберга и остров КантаСказочная атмосфера Кёнигсберга и остров КантаСказочная атмосфера Кёнигсберга и остров КантаСказочная атмосфера Кёнигсберга и остров КантаСказочная атмосфера Кёнигсберга и остров КантаСказочная атмосфера Кёнигсберга и остров КантаСказочная атмосфера Кёнигсберга и остров КантаСказочная атмосфера Кёнигсберга и остров КантаСказочная атмосфера Кёнигсберга и остров КантаСказочная атмосфера Кёнигсберга и остров Канта
2 день

Курортный Светлогорск, релакс в бассейне и сауне

После завтрака отправляемся исследовать Светлогорск — престижный прусский курорт. Как бывший Раушен стал вип-локацией без выхода к морю? В чём его отличие от других прибрежных городков? И почему здесь много говорят о писателе-сказочнике, композиторе и художнике Гофмане? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы, посмотрите на изящные виллы, затерянные в хвойном лесу, восхититесь силой балтийской стихии и немецкой архитектурой, полюбуетесь завораживающим видом на море с самой высокой дюны Калининградской области.

Заглянем на обед в местное кафе, где вы сможете попробовать блюда из балтийской рыбы. А к вечеру вернёмся в хостел, и после ужина вы расслабитесь в бассейне и сауне.

Курортный Светлогорск, релакс в бассейне и саунеКурортный Светлогорск, релакс в бассейне и саунеКурортный Светлогорск, релакс в бассейне и саунеКурортный Светлогорск, релакс в бассейне и саунеКурортный Светлогорск, релакс в бассейне и саунеКурортный Светлогорск, релакс в бассейне и сауне
3 день

Куршская коса, Танцующий лес и рождественский ужин

Сегодня вас ждёт единение с природой: едем на популярную узкую полоску суши, омываемую Балтийским морем и Куршским заливом — Куршскую косу. Национальный парк привлекает путешественников живописными природными ландшафтами и чарующим флёром безмятежности. По экотропе меж зелёных сосен поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся песчаным покрывалом, движимым ветрами Балтики.

Перекусим и продолжим путь на высоту Мюллера: взойдём на дюну, покрытую густым лесом, откуда нам откроется панорама всей Куршской косы. Побываем и в загадочном Танцующем лесу с изогнутыми хвойными деревьями.

Вернёмся к праздничному рождественскому ужину из местных продуктов. Мы расскажем о праздничных традициях Кёнигсберга, а потом вы снова отдохнёте в бассейне и сауне.

Куршская коса, Танцующий лес и рождественский ужинКуршская коса, Танцующий лес и рождественский ужинКуршская коса, Танцующий лес и рождественский ужинКуршская коса, Танцующий лес и рождественский ужинКуршская коса, Танцующий лес и рождественский ужинКуршская коса, Танцующий лес и рождественский ужин
4 день

Прогулка по Зеленоградску

В этот день вы познакомитесь с Зеленоградском, куда в конце 19 века стремились путешественники из Европы. Погуляем по старинным улочкам, вымощенным брусчаткой, сохранившим довоенный облик, рассмотрим кофейни и сувенирные лавочки, пройдём по набережной с симпатичными европейскими домиками и пирсу, уходящему в море, и погреемся ароматным глинтвейном.

После обеда вернёмся в Калининград, чтобы собрать вещи. Выезд из номеров — до 18:00.

Прогулка по ЗеленоградскуПрогулка по ЗеленоградскуПрогулка по ЗеленоградскуПрогулка по Зеленоградску

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере
  • Завтраки и ужины, в том числе рождественский ужин
  • Все экскурсии по программе
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экологический сбор
  • Посещение бассейна и сауны 5-го и 6-го января
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Алкогольные напитки
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Возможно одноместное размещение в номере за доплату - от 3000 руб
  • Возможно забронировать проживание до и после тура - от 1800 руб. в сутки с завтраком
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, до 13:00
Завершение: Калининград, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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