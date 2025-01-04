В это волшебное время вы словно окажетесь на страницах доброй сказки с картинками симпатичных европейских домов
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Проживание. Проживание в хостеле, двухместное размещение в номере. Душ и туалет на этаже, есть бесплатный Wi-Fi и бассейн (посещение за доплату).
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, в том числе рождественский ужин. Обеды — за свой счёт.
Программа тура по дням
Сказочная атмосфера Кёнигсберга и остров Канта
Вы прилетите в Калининград, разместитесь в хостеле, познакомитесь с организаторами, и начнётся наша рождественская сказка! Сначала прогуляемся по Амалиенау, старинному району города. Вы ощутите спокойную и неспешную атмосферу его петляющих улочек с доносящимся отовсюду ароматом свежей выпечки, полюбуетесь разноцветными гирляндами на особняках. Мы раскроем тайны города-сада, поделимся историей его создания и секретом того, как ему удалось уцелеть после войны.
После поедем на остров Иммануила Канта, где вы посмотрите на кафедральный собор 14 века в готическом стиле и живописный парк. Вы узнаете, каким был бывший Кнайпхоф раньше и как могила философа спасла собор. Заглянем на праздничную ярмарку, словно сошедшую с рождественской открытки.
К ужину вернёмся в хостел.
Курортный Светлогорск, релакс в бассейне и сауне
После завтрака отправляемся исследовать Светлогорск — престижный прусский курорт. Как бывший Раушен стал вип-локацией без выхода к морю? В чём его отличие от других прибрежных городков? И почему здесь много говорят о писателе-сказочнике, композиторе и художнике Гофмане? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы, посмотрите на изящные виллы, затерянные в хвойном лесу, восхититесь силой балтийской стихии и немецкой архитектурой, полюбуетесь завораживающим видом на море с самой высокой дюны Калининградской области.
Заглянем на обед в местное кафе, где вы сможете попробовать блюда из балтийской рыбы. А к вечеру вернёмся в хостел, и после ужина вы расслабитесь в бассейне и сауне.
Куршская коса, Танцующий лес и рождественский ужин
Сегодня вас ждёт единение с природой: едем на популярную узкую полоску суши, омываемую Балтийским морем и Куршским заливом — Куршскую косу. Национальный парк привлекает путешественников живописными природными ландшафтами и чарующим флёром безмятежности. По экотропе меж зелёных сосен поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся песчаным покрывалом, движимым ветрами Балтики.
Перекусим и продолжим путь на высоту Мюллера: взойдём на дюну, покрытую густым лесом, откуда нам откроется панорама всей Куршской косы. Побываем и в загадочном Танцующем лесу с изогнутыми хвойными деревьями.
Вернёмся к праздничному рождественскому ужину из местных продуктов. Мы расскажем о праздничных традициях Кёнигсберга, а потом вы снова отдохнёте в бассейне и сауне.
Прогулка по Зеленоградску
В этот день вы познакомитесь с Зеленоградском, куда в конце 19 века стремились путешественники из Европы. Погуляем по старинным улочкам, вымощенным брусчаткой, сохранившим довоенный облик, рассмотрим кофейни и сувенирные лавочки, пройдём по набережной с симпатичными европейскими домиками и пирсу, уходящему в море, и погреемся ароматным глинтвейном.
После обеда вернёмся в Калининград, чтобы собрать вещи. Выезд из номеров — до 18:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
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Что включено
- Проживание в двухместном номере
- Завтраки и ужины, в том числе рождественский ужин
- Все экскурсии по программе
- Услуги гидов и турлидеров
- Экологический сбор
- Посещение бассейна и сауны 5-го и 6-го января
- Транспортное обслуживание в рамках программы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Алкогольные напитки
- Трансферы из/в аэропорт
- Возможно одноместное размещение в номере за доплату - от 3000 руб
- Возможно забронировать проживание до и после тура - от 1800 руб. в сутки с завтраком