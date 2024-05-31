4 дня
3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
Прогуляться по европейским улочкам и у моря, увидеть дюны и спуститься в подвал крепости
Начало: Хостел, до 13:00
21 окт в 12:00
1 ноя в 12:00
17 000₽ за человека
4 дня
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Начало: Калининград, аэропорт, время - по договорённости
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
27 300₽ за человека
скидка
10%
3 дня
Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
134700121 230₽ за человека
6 дней
Рождество на берегах Балтики: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск и Черняховск
Побывать на показе ретрофильма, сделать новогоднюю игрушку и послушать органный концерт
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
2 янв в 10:00
39 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена31 мая 2024Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В январе»
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