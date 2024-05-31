В январе – туры в Калининграде

Найдено 4 тура в категории «В январе» в Калининграде, цены от 17 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
Пешая
1 отзыв
4 дня
3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
Прогуляться по европейским улочкам и у моря, увидеть дюны и спуститься в подвал крепости
Начало: Хостел, до 13:00
21 окт в 12:00
1 ноя в 12:00
17 000 за человека
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
На автобусе
1 отзыв
4 дня
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Начало: Калининград, аэропорт, время - по договорённости
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
27 300 за человека
Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
На машине
скидка
10%
3 дня
Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
22 окт в 08:00
23 окт в 08:00
134700121 230 за человека
Рождество на берегах Балтики: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск и Черняховск
На автобусе
6 дней
Рождество на берегах Балтики: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск и Черняховск
Побывать на показе ретрофильма, сделать новогоднюю игрушку и послушать органный концерт
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
2 янв в 10:00
39 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В январе»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. 3 города Прибалтики, Куршская коса и замок Шаакен
  2. Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
  3. Семейный тур по Балтике: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
  4. Рождество на берегах Балтики: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск и Черняховск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Балтийское море
  7. Янтарный комбинат
  8. Замок Шаакен
  9. Рыбная деревня
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в октябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "В январе" можно забронировать 4 тура от 17 000 до 121 230 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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