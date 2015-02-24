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И Ирина читать дальше уменьшить все экскурсии, учёл наше время прилёта и вылета и обеспечил трансфер, подобрал лучшую гостиницу - мы остались очень довольны! Экскурсии позволили посмотреть большую часть Калининградской области, а свободное время изучить достопримечательности Калининграда и посетить концерты в двух лучших органных залах. Обязательно поедем с вами ещё ❤️ Выбрали этот тур и ни разу не пожалели! Вдвоём с мужем это идеальное путешествие, в такой тёплый сентябрь нам даже удалось покупаться в Балтийском море. Туроператор подстроил под наши пожелания Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина Прилетели в Калининград с нашей холодной Перми из -20. А у вас в феврале +6, снега нет, непорядок… Надышались свежим морским воздухом в Зеленоградске, нагулялись по красивой набережной, насаждались закатом, поднимались по дюну Эфа, потерли всех Хомлинов в Калининграде, наелись строганины, клопсов и марципанов. Сказать что понравилось - ничего не сказать! Ждите нас летом! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Как то решили на выходные поехать посмотреть Калининградскую область, взяли тур в Бюро Путешествий. Наш отдых был что называется под ключ. Голова ни о чем не болела. Все по времени, по расписанию, четко. Отель отличный, гиды супер, сама область вообще сказка! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгения Очень понравилось в вашем городе. Тур оформили быстро. Турагент Алина профессионал своего дела. Гид Даша очень интересно рассказывала про куршскую дугу. Обязательно порекомендуем вас всему Кемерово! Удачи и процветания! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Игорь Прилетели из Челябинска на 3 дня, такой хороший был отдых, красивое море, гиды такие душевные, экскурсии замечательные, отель был хороший. Уезжать не хотелось. Приедем к Вам еще! Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет