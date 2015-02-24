Всего за пять дней вы посетите все главные достопримечательности и разные города Калининградской области.
Мы оценим красоту Калининграда, побываем на родине солнечного камня — в Янтарном, пройдем по улочкам курортных Светлогорска и Зеленоградска, а также обязательно посетим Куршскую косу.
Мы оценим красоту Калининграда, побываем на родине солнечного камня — в Янтарном, пройдем по улочкам курортных Светлогорска и Зеленоградска, а также обязательно посетим Куршскую косу.
Описание тураСолнечное балтийское побережье Наше путешествие начнётся с обзорной экскурсии по Калининграду. Мы посетим Рыбную деревню и остров Кнайпхоф, район Амалиенау с немецкими особняками, Кёнигсбергский собор и могилу Канта. Один день посвятим двум балтийским курортам — Светлогорску и Янтарному. Вас ждёт лучший пляж в Янтарном. При желании вы сможете подняться на смотровую площадку над карьером янтарного комбината. Отсюда мы отправимся в Светлогорск, чтобы прогуляться по променаду и улочкам, а также пообедать в одном из заведений на берегу. Также мы поедем на Куршскую косу с утра, пока туда не успели добраться экскурсионные автобусы. Прогуляемся по Танцующему лесу и поднимемся на высоту Эфа ранним утром, когда там практически никого нет. По пути туда заедем в замок Нессельбек, а на обратном пути побываем в Зеленоградске с Музеем кошек, променадом и смотровой площадкой. Услугу оказывает туроператор РТО 026323 Важная информация:
- Порядок экскурсий может меняться в зависимости от даты заезда либо по вашему желанию.
- Стоимость указана на человека при двухместном размещении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбная деревня
- Остров Кнайпхоф
- Королевские и Росгартенские ворота
- Башня Дона и Врангеля
- Район немецких особняков Амалиенау
- Кёнигсбергский собор и могила Канта
- Светлогорск
- Янтарный
- Куршская коса
- Зеленоградск
- Замок Нессельбек
Что включено
- Проживание в отеле (4 ночи)
- Трансфер из/в аэропорт
- Экологические сборы
- Экскурсионное обслуживание
- Транспорт
- Завтраки при проживании в отелях Турист 3*, Мартон Палас 4*
Что не входит в цену
- Завтраки в отелях (возможна оплата при бронировании тура или на месте)
- Обеды во время экскурсий (по желанию)
- Входные билеты в объекты посещения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Порядок экскурсий может меняться в зависимости от даты заезда либо по вашему желанию
- Стоимость указана на человека при двухместном размещении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Выбрали этот тур и ни разу не пожалели! Вдвоём с мужем это идеальное путешествие, в такой тёплый сентябрь нам даже удалось покупаться в Балтийском море. Туроператор подстроил под наши пожелания
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М
Прилетели в Калининград с нашей холодной Перми из -20. А у вас в феврале +6, снега нет, непорядок… Надышались свежим морским воздухом в Зеленоградске, нагулялись по красивой набережной, насаждались закатом, поднимались по дюну Эфа, потерли всех Хомлинов в Калининграде, наелись строганины, клопсов и марципанов. Сказать что понравилось - ничего не сказать! Ждите нас летом!
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Ю
Как то решили на выходные поехать посмотреть Калининградскую область, взяли тур в Бюро Путешествий. Наш отдых был что называется под ключ. Голова ни о чем не болела. Все по времени, по расписанию, четко. Отель отличный, гиды супер, сама область вообще сказка!
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Е
Очень понравилось в вашем городе. Тур оформили быстро. Турагент Алина профессионал своего дела. Гид Даша очень интересно рассказывала про куршскую дугу. Обязательно порекомендуем вас всему Кемерово! Удачи и процветания!
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И
Прилетели из Челябинска на 3 дня, такой хороший был отдых, красивое море, гиды такие душевные, экскурсии замечательные, отель был хороший. Уезжать не хотелось. Приедем к Вам еще! Спасибо!
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Л
Спасибо Бюро Путешествий за организацию нашей поездки, были по туру, нас встретил трансфер, заселились и поехали по экскурсиям, каждый день новые впечатления и эмоции, нам очень понравилось
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Тур входит в следующие категории Калининграда
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