Универсальное путешествие, которое вы сможете дополнить локациями по своим пожеланиям — запланированы свободные дни.В основную часть мы включили базовые места, которые интересно посмотреть как в первый раз, так и повторно.Среди

них Куршская коса, город котиков и морских променадов Зеленоградск, вечерний Калининград с посещением ресторана с немецкой кухней и героический Черняховск, где найдём дом, в котором останавливался Наполеон. Рассмотрим архитектуру средневековой крепости, храм в стиле неоготики и старинные немецкие здания.

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Описание тура

Организационные детали

Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Обратите внимание, если вы выбрали стандартный тариф с размещением в гостевом доме «Вилла Надежда», посадка в автобус организуется у гостиницы «Турист» по адресу ул. А. Невского 53, что в 10 минутах пешком от вашего места проживания в Калининграде на время тура. Если вы выбрали отель повышенной комфортности («Мартон Палас»), для вас посадка в автобус организуется у гостиницы «Калининград» по адресу Ленинский пр. 81.

Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.

Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.