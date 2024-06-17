В основную часть мы включили базовые места, которые интересно посмотреть как в первый раз, так и повторно.
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Описание тура
Организационные детали
Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.
Обратите внимание, если вы выбрали стандартный тариф с размещением в гостевом доме «Вилла Надежда», посадка в автобус организуется у гостиницы «Турист» по адресу ул. А. Невского 53, что в 10 минутах пешком от вашего места проживания в Калининграде на время тура. Если вы выбрали отель повышенной комфортности («Мартон Палас»), для вас посадка в автобус организуется у гостиницы «Калининград» по адресу Ленинский пр. 81.
Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.
Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.
Проживание. В небольшом гостевом доме «Вилла Надежда» в стиле особняков 20 века в историческом районе города. Размещение в 2-местных номерах (двуспальные и раздельные кровати, удобства в номере). 1-местное размещение с доплатой. Возможно разместить третьего человека в номере на дополнительном месте (стоимость номера на троих ниже) и повышение уровня жилья (размещение в 4-звёздочном отеле «Мартон Палас») за доплату. Вы можете самостоятельно выбрать и забронировать жильё, в таком случае стоимость тура будет ниже.
Питание. Включены завтраки в гостинице и приветственный ужин. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. Возраст по договорённости. Тур насыщенный и не подойдёт для маленьких детей.
Программа тура по дням
На автобусе и на катере по вечернему Калининграду и ужин в немецком ресторане
Наше путешествие начнётся с вечерней автобусно-водной экскурсии по Калининграду. Продолжительность — 5 часов.
Отправление автобуса:
1) В 15:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 15:20 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 15:30 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
Проедем по городу, посмотрим на достопримечательности из окна автобуса, сделаем несколько остановок для фото. Далее пересядем на катер и полюбуемся Калининградом с воды. Завершим вечер в немецком ресторане вкусным традиционным ужином с бокалом фирменного пива или безалкогольного напитка (на выбор).
Свободный день или дополнительная экскурсия
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Порекомендуем места по вашим пожеланиям.
Дополнительная экскурсия (доплата) — Светлогорск и Янтарный. Продолжительность — 8-9 часов.
Отправление автобуса:
1) В 09:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 09:20 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 09:30 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
Первая точка на маршруте — посёлок Янтарный. Считается, что именно здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. Солнечный камень играет не малую роль в истории Калининградской области. Узнаем об этом поподробнее на предприятии по добыче и обработке янтаря. Дополнительно вы сможете посетить карьер Калининградского янтарного комбината (за доплату). Также, предусмотрено время на покупку сувениров. Далее прогуляемся по небольшому посёлку, узнаем его прошлое название, увидим лютеранскую кирху, дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, дендропарк.
Во второй половине дня нас ждёт курортный Светлогорск, который умеет очаровывать старинной архитектурой и размеренным ритмом жизни. Познакомимся с его главными достопримечательностями от органного зала до водонапорной башни и скульптур Германа Брахерта.
Экскурсия завершится в Калининграде в 18:00-18:30.
Куршская коса и Зеленоградск
Сегодня вы отправитесь в национальный парк «Куршская коса» с заездом в Зеленоградск — в места, которые обязательно нужно увидеть, если вы едете в Калининград и область впервые. Продолжительность — 8 часов.
Отправление автобуса:
1) В 10:20 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
2) В 10:30 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 10:50 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой узкую песчаную полосу суши между Куршским заливом и Балтийским морем. На автобусе мы будем доезжать до парковок, откуда далее нужно немного пройтись пешком по оборудованным тропам. Дойдём до самой высокой дюны — высоты Эфа. Вы полюбуетесь морем, прогуляетесь среди хвойного леса и узнаете об образовании и истории уникального уголка природы. Желающие смогут попробовать на обед рыбу горячего копчения.
Совсем рядом с Куршской косой находится уютный Зеленоградск — первый и самый известный курорт Восточной Пруссии. Прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру прошлых веков, найдём сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась, насладимся морскими пейзажами с набережной.
Экскурсия завершится вечером в Калининграде.
Черняховск
Сегодня вы посетите город с героическим прошлым, носящий имя генерала — Черняховск. Продолжительность экскурсии — 8 часов.
Отправление автобуса:
1) В 09:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 09:20 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 09:30 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
Вы увидите достопримечательности из разных эпох от средневековой крепости 14 века до храма в стиле неоготики начала 20 века и зданий, напоминающих архитектурой довоенный Берлин. В Черняховске лично был Пётр Первый, а в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья с французскими лётчиками. Найдём дом, где останавливался сам Наполеон в 1812 году.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Сегодня свободный день, когда вы сами выберете себе досуг в Калининграде либо сможете присоединиться к групповой экскурсии в Правдинск и Железнодорожный (за доплату). Продолжительность — 7-8 часов.
Отправление автобуса:
1) В 10:40 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 11:00 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 11:10 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
Вы посетите город, где происходило крупное сражение русской и французской армий в начале 19 века, когда Правдинск был Фридландом. Рассмотрите традиционную планировку города, основанного Тевтонским орденом, и основные сооружения. В Железнодорожном привлекает внимание жилая застройка в стиле фахверк — рассмотрим старинную брусчатку, красную черепичную крышу и найдём другие отличительные черты.
Отъезд или дополнительная экскурсия
До 12:00 необходимо освободить номера. Желающие смогут отправиться на ещё одну дополнительную экскурсию в комплекс «Замок Шаакен» и на знаменитую местную сыроварню. Продолжительность — 4 часа.
Отправление автобуса:
1) В 10:40 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 11:00 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
3) В 11:10 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
Первый на нашем пути — комплекс «Замок Шаакен», который был построен на месте прусской крепости в 13 веке. Подобных замков овальной формы Тевтонского ордена больше нет. Рассмотрим руины и заглянем в подвалы, где расположен музей инквизиции. Затем узнаем о производстве сыров и шоколада на сыроварне «Шаакендорф», продегустируем местную продукцию с бокалом вина.
На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля. На его территории есть пивоварня. Рекомендуем остановиться здесь на обед и самостоятельно доехать до аэропорта (20 минут).
Тур завершится в Калининграде в 15:00-15:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|25 000 ₽
|1-местный номер
|37 400 ₽
|2-мест.номер с доп.местом (за одного)
|23 400 ₽
|2-мест.номер отель 4* (за одного)
|27 900 ₽
|1-мест.номер отель 4*
|36 300 ₽
|2-мест.номер с доп.местом отель 4* (за одного)
|25 000 ₽
|Без проживания (трансфер, экскурсии)
|12 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и приветственный ужин
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты и экологические сборы
- Прогулка на катере
- Вы можете самостоятельно выбрать и забронировать жильё, в таком случае стоимость тура (трансфер и экскурсии) для одного человека составит 12 000 руб
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Групповой трансфер из/в аэропорт или на ж. - д. вокзал - по запросу
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение в гостевом доме «Вилла Надежда» - 37 400 руб. за тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле «Мартон Палас» в 2-местном номере - 27 900 руб. за человека за тур
- Размещение в 4-звёздочном отеле «Мартон Палас» в 1-местном номере - 36 300 руб. за человека за тур
- Посещение карьера янтарного комбината (по желанию)
- Дополнительные экскурсии (2, 5, 6 день) - 2000-2500 руб
- Тур проводится либо на микроавтобусе, либо на большом туристическом автобусе на 50 мест. Уточнить точное количество человек в конкретные даты тура можно у организатора в чате