Велотур-перезагрузка по местам, где мы, калининградцы, сами любим отдыхать — приглашаем вас присоединиться и проехать вместе по уникальным маршрутам, о которых мало кто знает.Прокатимся по старинным немецким аллеям, лесным тропам

Роминтенской пущи, уединённым улочкам и паркам городов, вдоль Куршского залива и Мазурского канала. Будут и такие популярные локации, как курорт Светлогорск, где велосипеды сменим на электросамокаты. Залезем на маяк, пообедаем в кирхе и на природе, рассмотрим гигантские заброшенные инженерные сооружения и аутентичные домики. Всё снаряжение, питание и забота о вашем комфорте уже включены в стоимость тура. Вам достаточно иметь базовые навыки управления велосипедом и любить активный отдых.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Организационные детали

Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом.

Во время путешествия вы будете жить в хостеле Friday Center по адресу: г. Калининград, проспект Победы, 189Б. От аэропорта удобнее всего добираться на такси (30-40 минут).

Важно взять: домашние тапочки, обувь для посещения бассейна и сауны, дождевик, головной убор, одежду по погоде, удобную для пеших прогулок обувь, купальные и гигиенические принадлежности, личные лекарства.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (10%), необходимо перевести напрямую организатору 30% от стоимости тура или сразу полную оплату за тур. Бесплатная аннуляция бронирования возможна только в случае, если вы сами найдёте себе замену или у нас получится найти туриста на ваше место.

За 2 дня до старта вы будете добавлены в общий чат в Telegram.