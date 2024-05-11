Прокатимся по старинным немецким аллеям, лесным тропам
Описание тура
Организационные детали
Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом.
Во время путешествия вы будете жить в хостеле Friday Center по адресу: г. Калининград, проспект Победы, 189Б. От аэропорта удобнее всего добираться на такси (30-40 минут).
Важно взять: домашние тапочки, обувь для посещения бассейна и сауны, дождевик, головной убор, одежду по погоде, удобную для пеших прогулок обувь, купальные и гигиенические принадлежности, личные лекарства.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (10%), необходимо перевести напрямую организатору 30% от стоимости тура или сразу полную оплату за тур. Бесплатная аннуляция бронирования возможна только в случае, если вы сами найдёте себе замену или у нас получится найти туриста на ваше место.
За 2 дня до старта вы будете добавлены в общий чат в Telegram.
Проживание. В современном и комфортабельном хостеле, признанном лучшим в России в 2022 году. В 2-местных номерах с общей ванной комнатой. Проводится ежедневная уборка. К вашим услугам: 2 кухни с новой техникой и посудой, тренажёрный зал, бассейн, сауна, гладильная и сушильная комнаты, настольный теннис, внутренние и внешние зоны отдыха с настольными играми и книгами, кафе, охраняемая парковка, конференц-зал. Постельное бельё, полотенца, фен, чистящие принадлежности для одежды и обуви, зонты и дождевики предоставляются. За доплату возможно 1-местное размещение и в номере с собственной ванной комнатой.
Питание. Завтраки, обеды, ужины и питьевая вода в течение дня включены. На кухне хостела в свободном доступе: свежесваренный кофе, чай, печенье, сливки.
Транспорт. Трансферы на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе Yutong. Активная часть — на велосипедах Riverside 900 (силиконовые сиденья и анатомические ручки). Выдаются светоотражающие элементы, шлемы, рюкзаки и фляги для воды.
Дети. От 14 лет.
Уровень сложности. Тур активный. Для участия нужны базовые навыки управления велосипедом. Всего за 4 дня проедем 175-225 км (большая часть без перепадов высот, по асфальту и грунту, только в Роминтенской пуще будут небольшие холмы). В день проезжаем 45-70 км. Будут регулярные остановки на отдых, питание и пополнение воды.
Программа тура по дням
Привет, Калининград
Размещение в хостеле до 17:00. После чего проведём небольшой брифинг: познакомимся друг с другом и обсудим дальнейшие планы. Далее подготовим велосипеды к предстоящему активному путешествию.
Вечером — приветственный ужин.
На велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маяк
Позавтракаем и отправимся к Куршскому заливу. Сегодня проедем 45 км по асфальтированной дороге и грунту вдоль побережья. Мимо нас пронесутся старинные усадьбы с красными черепичными крышами, рыбацкие причалы и бесконечные цветущие поля. Устроим обед-пикник и отдохнём.
Затем посетим маяк 19 века, откуда открывается завораживающий вид на Балтику. Во время экскурсии вы также узнаете, как развивался рыбный промысел в Кёнигсберге.
Ужин — в кафе хостела.
По Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатах
Сегодня вас ждёт велопрогулка по Калининграду на 45 км — успеем увидеть больше, чем пешком, и посетим локации без большого скопления туристов. По дороге вы услышите интересные рассказы о городе и познакомитесь с его историей. Проедем по тайным закоулкам, о которых знают только местные, и прокатимся по живописным паркам.
Обед будет в кафе нашего хостела. Затем на автобусе отправимся в Светлогорск — курортный городок на берегу Балтийского моря, известный густыми хвойными лесами, чистым воздухом и немецкой архитектурой в стиле фахверк. Здесь сменим велосипеды на электросамокаты и промчимся по улицам Раушена (так раньше назывался город), любуясь старинными виллами и роскошными садами. Насладимся тишиной и спокойствием курорта, вдоволь надышимся морским бризом и вернёмся в Калининград.
Ужин — в кафе хостела.
На велосипедах вдоль Мазурского канала
Сегодня нас ждет очень необычный маршрут — проедем вдоль шлюзов Мазурского канала. Отправимся на велопрогулку на весь день и всего преодолеем 65 км. Увидим гигантские заброшенные инженерные сооружения и с ветерком прокатимся по немецким аллеям, где даже местные встречаются редко. Вы узнаете, как, кто и зачем решил прокладывать водный путь, а также почему сейчас всё пришло в запустение.
Пообедаем в средневековой кирхе, после чего заберёмся на башню и полюбуемся видами с высоты. Затем прогуляемся пешком по Железнодорожному. В этом небольшом городке невероятно атмосферно — местами кажется, что гуляешь среди кинодекораций.
В хостел вернёмся к ужину.
По лесным тропам Роминтенской пущи
Позавтракаем пораньше и отправимся к границе с Польшей — в Роминтенскую пущу. Эти заповедные леса раньше были любимым местом охоты прусских королей. Старые заросшие мостики, много зелени и вековые деревья — природа потрясающая! Сделаем остановку у одного из ледниковых озёр, зарядимся свежим лесным воздухом, послушаем пение птиц и, конечно, устроим обед-пикник.
Протяжённость маршрута зависит от подготовки участников. Максимум — 70 км. Также можно сойти спустя 20 и 40 км. Это единственная велопрогулка в туре, где будут незначительные холмы (спуски и подъёмы).
Вечером — завершающий ужин в кафе хостела.
Отъезд
В галерее вы можете увидеть примеры завтраков, которые подаются в кафе хостела.
Выезд из номеров до 12:00. Вы можете оставить вещи в хостеле и самостоятельно прогуляться по Калининграду.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Низкий сезон
|54 900 ₽
|Высокий сезон (лето, майские праздники)
|59 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Аренда велосипедов и специального снаряжения
- Услуги гидов
- Сопровождение турлидерами
- Экскурсии по программе (на маяк, по Светлогорску на электросамокатах, в дом-музей смотрителя и в кирху)
- Оформление пропуска в приграничную зону
- Помощь администратора хостела по любым вопросам 24/7
- Групповая аптечка
- Радиооборудование (наушники)
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Трансферы из/до аэропорта
- По желанию:
- 1-местное размещение в номере с общей ванной комнатой - доплата 5000 ₽
- 1-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - доплата 12 500 ₽
- 2-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - доплата 10 000 ₽ (доступно только при бронировании для двоих)
- Посещение бассейна (6:00-11:00) - 250 ₽
- Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 400 ₽
- Посещение спортзала - 200 ₽ за сутки
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (10%), необходимо перевести напрямую организатору 30% от стоимости тура или сразу полную оплату за тур
- Обратите внимание, стоимость актуальна для туров в низкий сезон (49 900 ₽)
- Летние туры и на майские праздники - 59 900 ₽
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Отзывы и рейтинг
Особо отмечу очень классное оборудование предоставляемое для тура.