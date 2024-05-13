Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Авторский тур в Калининграде

Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка

В этом путешествии вы раскроете палитру самых разных вкусов и необычных сочетаний.

Каждый день будем пробовать новые блюда, погружаться в локальную кухню, узнавать секреты шеф-поваров и наслаждаться компанией друг друга. И всё это среди старинных немецких улиц, европейских домиков с видом на Балтийское побережье.
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Ближайшие даты:
13
мая
3
июн
12
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды). Экскурсии на электросамокатах могут быть заменены на пешеходные (исходя из прогноза погоды).
Мы можем подобрать для вас более удобные даты.

Проживание. Во гостинице в двухместных номерах с общей ванной комнатой.

Питание. Все завтраки, обеды и ужины включены. А еще будут дегустации на сыроварне и пивоварне, два мастер-класса по приготовлению кофе и один кулинарный мастер-класс от профессионального шеф-повара.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград: Амалиенау и балтийские лакомства

Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до гостиницы, где до 13:00 разместитесь в номерах. После этого проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.

Затем отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл — Амалиенау. Вам расскажут историю места и его жителей и познакомят с традициями, которые поддерживаются в наше время. Далее проследуем к острову Канта и осмотрим Кафедральный собор, побродим по парку и узнаем много интересных фактов о локации. Здесь же начнем знакомиться с местной кухней: попробуем знаменитые творожные булочки с марципаном. Кёнигсбергский марципан раньше был известен на весь мир.

Далее направимся на немецкую пивоварню. Вы познакомитесь с местной историей пивоварения и продегустируете различные виды свежего напитка.

Вечером поужинаем в компании одного из лучших шеф-поваров Калининграда. Вас ждут кулинарные эксперименты, блюда, приготовленные по авторским рецептам. Завершим день в Рыбной деревне и на острове Канта.

Прибытие в Калининград: Амалиенау и балтийские лакомстваПрибытие в Калининград: Амалиенау и балтийские лакомстваПрибытие в Калининград: Амалиенау и балтийские лакомстваПрибытие в Калининград: Амалиенау и балтийские лакомстваПрибытие в Калининград: Амалиенау и балтийские лакомстваПрибытие в Калининград: Амалиенау и балтийские лакомства
2 день

Сыр, котики, море

После завтрака отправимся на сыроварню Шаакен Дорф, которая находится недалеко от настоящей крепости. Здесь вы насладитесь различными сортами сыра и шоколада под бокал красного вина. Затем пойдём исследовать музей Средневековья, подвалы замка, где проходили пытки. Узнаем историю этого места.

Далее пообедаем в таверне начала XX века и полакомимся блюдами средневековой кухни.

Следующая остановка — Зеленоградск. — первый курорт Восточной Пруссии. Пройдёмся по набережной и улочкам, которые будто сошли со старинных открыток. Везде будем видеть хвостатых жителей, к которым здесь особое отношение. Поужинаем в ресторане балтийской кухни. Вы сможете попробовать кёнигсбергские клопсы, бальтийского угоря, камбалу с соусом из фундука и печёными овощами и многое другое.

Сыр, котики, мореСыр, котики, мореСыр, котики, мореСыр, котики, море
3 день

Роминтенская пуща, пикник и кулинарный мастер-класс

Просыпаемся, выпиваем ароматный кофе и едем в Роминтенскую пущу — уникальный заповедник, который расположился на территории бывшего охотничьего угодья. Локация знаменита благодаря местным лесам, озерам и, конечно, фауной. По прибытии вас ждёт завтрак, приготовленный из фермерских продуктов. Во время трапезы вы услышите историю пущи.

Далее пойдём гулять и наслаждаться красотами заповедника. Нагуляв аппетит, устроим пикник. Поедим сыр, варенье из бузины, вяленых перепелов, луковый пирог и другие деликатесы.

Вечером для вас проведут кулинарный мастер-класс. Местные жители научат готовить традиционные блюда: лепёшки с сыром и зеленью, кабачковые оладьи с ряпушкой. Также отведаем соленья, сало и даже самогон.

Роминтенская пуща, пикник и кулинарный мастер-классРоминтенская пуща, пикник и кулинарный мастер-классРоминтенская пуща, пикник и кулинарный мастер-классРоминтенская пуща, пикник и кулинарный мастер-классРоминтенская пуща, пикник и кулинарный мастер-класс
4 день

Кофейный мастер-класс, свободное время

После завтрака будем учиться готовить фильтр-кофе. Познакомимся с палитрой вкусов: от горького классического до необычного с нотками ягод, орехов и цитрусов. Узнаем секреты варки напитка дома.

Затем — свободное время. Вы сможете самостоятельно погулять по городу, забежать в сувенирные лавки, чтобы закупиться подарками для себя и близких. Выселиться из отеля можно до 18:00. До новых вкусных встреч!

Кофейный мастер-класс, свободное времяКофейный мастер-класс, свободное времяКофейный мастер-класс, свободное времяКофейный мастер-класс, свободное время

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в номере
  • Трёхразовое питание
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экскурсии по программе
  • Мастер-класс по приготовлению кофе и традиционных блюд
  • Трансфер по маршруту
Что не входит в цену
  • Перелёт Калининград и обратно
  • Трансферы из/до аэропорта
  • Алкогольные напитки
  • Доплата за одноместное размещение:
  • В двухместном номере с общей ванной комнатой - 3 000 руб
  • В двухместном номере с собственной ванной комнатой - 7 500 руб
  • Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 6 000 руб. (двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
  • Дополнительная ночь (в день приезда/отъезда) - от 2 400 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница, до 12:00
Завершение: Гостиница, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе туры3-дневные туры4-дневные турыМастер-классыДегустационные турыС обедом

Похожие туры из Калининграда

Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Аэропорт Калининграда
Завтра
2 мая
4 мая
7 мая
26 800 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
2 мая
4 мая
5 мая
9 мая
39 900 за человека
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
4 мая
7 мая
9 мая
11 мая
43 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
All Airlines
ХорошоТам