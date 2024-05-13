Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до гостиницы, где до 13:00 разместитесь в номерах. После этого проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.

Затем отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл — Амалиенау. Вам расскажут историю места и его жителей и познакомят с традициями, которые поддерживаются в наше время. Далее проследуем к острову Канта и осмотрим Кафедральный собор, побродим по парку и узнаем много интересных фактов о локации. Здесь же начнем знакомиться с местной кухней: попробуем знаменитые творожные булочки с марципаном. Кёнигсбергский марципан раньше был известен на весь мир.

Далее направимся на немецкую пивоварню. Вы познакомитесь с местной историей пивоварения и продегустируете различные виды свежего напитка.

Вечером поужинаем в компании одного из лучших шеф-поваров Калининграда. Вас ждут кулинарные эксперименты, блюда, приготовленные по авторским рецептам. Завершим день в Рыбной деревне и на острове Канта.