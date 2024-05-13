Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Каждый день будем пробовать новые блюда, погружаться в локальную кухню, узнавать секреты шеф-поваров и наслаждаться компанией друг друга. И всё это среди старинных немецких улиц, европейских домиков с видом на Балтийское побережье.
мая
июн
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Описание
Организационные детали
Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды). Экскурсии на электросамокатах могут быть заменены на пешеходные (исходя из прогноза погоды).
Мы можем подобрать для вас более удобные даты.
Проживание. Во гостинице в двухместных номерах с общей ванной комнатой.
Питание. Все завтраки, обеды и ужины включены. А еще будут дегустации на сыроварне и пивоварне, два мастер-класса по приготовлению кофе и один кулинарный мастер-класс от профессионального шеф-повара.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград: Амалиенау и балтийские лакомства
Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до гостиницы, где до 13:00 разместитесь в номерах. После этого проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.
Затем отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл — Амалиенау. Вам расскажут историю места и его жителей и познакомят с традициями, которые поддерживаются в наше время. Далее проследуем к острову Канта и осмотрим Кафедральный собор, побродим по парку и узнаем много интересных фактов о локации. Здесь же начнем знакомиться с местной кухней: попробуем знаменитые творожные булочки с марципаном. Кёнигсбергский марципан раньше был известен на весь мир.
Далее направимся на немецкую пивоварню. Вы познакомитесь с местной историей пивоварения и продегустируете различные виды свежего напитка.
Вечером поужинаем в компании одного из лучших шеф-поваров Калининграда. Вас ждут кулинарные эксперименты, блюда, приготовленные по авторским рецептам. Завершим день в Рыбной деревне и на острове Канта.
Сыр, котики, море
После завтрака отправимся на сыроварню Шаакен Дорф, которая находится недалеко от настоящей крепости. Здесь вы насладитесь различными сортами сыра и шоколада под бокал красного вина. Затем пойдём исследовать музей Средневековья, подвалы замка, где проходили пытки. Узнаем историю этого места.
Далее пообедаем в таверне начала XX века и полакомимся блюдами средневековой кухни.
Следующая остановка — Зеленоградск. — первый курорт Восточной Пруссии. Пройдёмся по набережной и улочкам, которые будто сошли со старинных открыток. Везде будем видеть хвостатых жителей, к которым здесь особое отношение. Поужинаем в ресторане балтийской кухни. Вы сможете попробовать кёнигсбергские клопсы, бальтийского угоря, камбалу с соусом из фундука и печёными овощами и многое другое.
Роминтенская пуща, пикник и кулинарный мастер-класс
Просыпаемся, выпиваем ароматный кофе и едем в Роминтенскую пущу — уникальный заповедник, который расположился на территории бывшего охотничьего угодья. Локация знаменита благодаря местным лесам, озерам и, конечно, фауной. По прибытии вас ждёт завтрак, приготовленный из фермерских продуктов. Во время трапезы вы услышите историю пущи.
Далее пойдём гулять и наслаждаться красотами заповедника. Нагуляв аппетит, устроим пикник. Поедим сыр, варенье из бузины, вяленых перепелов, луковый пирог и другие деликатесы.
Вечером для вас проведут кулинарный мастер-класс. Местные жители научат готовить традиционные блюда: лепёшки с сыром и зеленью, кабачковые оладьи с ряпушкой. Также отведаем соленья, сало и даже самогон.
Кофейный мастер-класс, свободное время
После завтрака будем учиться готовить фильтр-кофе. Познакомимся с палитрой вкусов: от горького классического до необычного с нотками ягод, орехов и цитрусов. Узнаем секреты варки напитка дома.
Затем — свободное время. Вы сможете самостоятельно погулять по городу, забежать в сувенирные лавки, чтобы закупиться подарками для себя и близких. Выселиться из отеля можно до 18:00. До новых вкусных встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в номере
- Трёхразовое питание
- Услуги гидов и турлидеров
- Экскурсии по программе
- Мастер-класс по приготовлению кофе и традиционных блюд
- Трансфер по маршруту
Что не входит в цену
- Перелёт Калининград и обратно
- Трансферы из/до аэропорта
- Алкогольные напитки
- Доплата за одноместное размещение:
- В двухместном номере с общей ванной комнатой - 3 000 руб
- В двухместном номере с собственной ванной комнатой - 7 500 руб
- Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 6 000 руб. (двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
- Дополнительная ночь (в день приезда/отъезда) - от 2 400 руб