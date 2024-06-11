Н Никита

Наше знакомство с Калугой началось с этой экскурсии. Понравилось всем - и детям 7 и 8 лет, и взрослым. Юлия провела экскурсию увлекательно, была очень открыта к общению, тактична, внимательна ко всем участникам. Большое спасибо от нас всех!