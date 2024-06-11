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Квест
2 часа
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
5 430₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Калуга, давай дружить
Игровая экскурсия по Театральной площади для детей 5-10 лет
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
«Экскурсия подойдёт для детей от 11 лет и взрослых»
22 июня в 10:00
23 июня в 10:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита11 июня 2024Наше знакомство с Калугой началось с этой экскурсии. Понравилось всем - и детям 7 и 8 лет, и взрослым. Юлия провела экскурсию увлекательно, была очень открыта к общению, тактична, внимательна ко всем участникам. Большое спасибо от нас всех!
- ИИван8 июня 2024Большое спасибо Юлии за отличную экскурсию! Очень хорошо погуляли и узнали много интересного про Калугу. Отдельно хотелось бы отметить, что Юлия прекрасно нашла общий язык с нашим шестилетним сыном.
- ААлла31 мая 202431.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно,
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Для детей»
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Сейчас в Калуге в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 5 430. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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