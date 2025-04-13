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ресторана "Русские традиции". Так сложились звезды, что в 12:30 мы были единственной компанией, забронировавшей экскурсию, поэтому всё внимание потомка купеческого рода Сергея Георгиевича и его жены Риммы Александровны было уделено моей семье. До начала трапезы нам рассказали о ресторане, который посещала сама Екатерина Великая, для нас был сыгран мини-спектакль о том, как появился рецепт "калужского теста". Далее был вкуснющий обед, сопровождавшийся наливками и рассказами о блюдах, и их истории. Еще мы с сыном поиграли в бирюльки и были очарованы юной актрисой Анной. Мы получили удовольствие от общения с чудесной семьёй, узнали много нового и были очень обильно и вкусно накормлены. С удовольствием будем рекомендовать посетить Ресторан "Русские традиции" в Калуге всем своим друзьям и коллегам по работе.