Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калуге
Увлекательное путешествие по историческим улицам Калуги с заданиями для детей и взрослых. Завершение в пряничной с дегустацией калужских десертов
Начало: В районе Горуправы
11 мая в 10:00
17 мая в 10:00
3900 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
«Обед с историей» - путешествие в гастрономическое наследие Калуги
Встречайте Калугу через вкусы и традиции: старинные блюда и зажигательные народные гулянья
Начало: На улице Московской
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
26 апр в 12:00
от 3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Космические приключения для детей и взрослых (на вашем авто)
Семейная обзорная экскурсия по исторической, космической и купеческой Калуге
Завтра в 11:00
21 апр в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия13 апреля 2025Хотим поблагодарить за отличную экскурсию! Рассказ был пронизан любовью к своему городу! Мы не заметили, как прошло время. Все было очень здорово!!
- ССергей4 апреля 2025Отлично
- ННаталья17 февраля 2025Отдельное спасибо экскурсоводу. Для меня, как для мамы, важно, чтобы после посещения какого-либо города, он мог рассказать о том, что
- ООльга19 августа 2024Интересное место, интересные люди, вкусная еда. Можно прийти самостоятельно покушать, можно заказать такую гастрономическую экскурсию и в семейной обстановке попробовать
- ННина5 августа 20243 августа, я с сыном и родителями отправилась в минипутешествие, древний город Калугу и начали мы знакомство с городом с
- ГГалина9 июня 2024Нам с мужем очень понравилась эта поездка в Калугу: душевный прием хозяев, интересные истории из их жизни и вкуснейший обед из традиционно русских вкусностей… было очень хорошо! Хочется пожелать процветания этому семейному делу и всего самого наилучшего!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Семейные»
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Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
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