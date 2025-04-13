Экскурсии для всей семьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Семейные» в Калуге, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калуге
Увлекательное путешествие по историческим улицам Калуги с заданиями для детей и взрослых. Завершение в пряничной с дегустацией калужских десертов
Начало: В районе Горуправы
11 мая в 10:00
17 мая в 10:00
3900 ₽ за всё до 6 чел.
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
1 час
8 отзывов
Групповая
«Обед с историей» - путешествие в гастрономическое наследие Калуги
Встречайте Калугу через вкусы и традиции: старинные блюда и зажигательные народные гулянья
Начало: На улице Московской
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
26 апр в 12:00
от 3900 ₽ за человека
Космические приключения для детей и взрослых (на вашем авто)
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Космические приключения для детей и взрослых (на вашем авто)
Семейная обзорная экскурсия по исторической, космической и купеческой Калуге
Завтра в 11:00
21 апр в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 апреля 2025
    Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
    Хотим поблагодарить за отличную экскурсию! Рассказ был пронизан любовью к своему городу! Мы не заметили, как прошло время. Все было очень здорово!!
  • С
    Сергей
    4 апреля 2025
    Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
    Отлично
  • Н
    Наталья
    17 февраля 2025
    Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
    Отдельное спасибо экскурсоводу. Для меня, как для мамы, важно, чтобы после посещения какого-либо города, он мог рассказать о том, что
    читать дальше

    слышал. Ребёнку 9 лет, он под огромным впечатлением и структура, и разъяснение деталей. Даже фамилии купцов перечисляет лучше нас) Всё с огромной любовью к своему городу, которой невозможно не проникнуться. Подарки- это отдельное спасибо! И сладости, и книга! Рекомендую и взрослым, и детям!

    Отдельное спасибо экскурсоводу. Для меня, как для мамы, важно, чтобы после посещения какого-либо города, он могОтдельное спасибо экскурсоводу. Для меня, как для мамы, важно, чтобы после посещения какого-либо города, он могОтдельное спасибо экскурсоводу. Для меня, как для мамы, важно, чтобы после посещения какого-либо города, он могОтдельное спасибо экскурсоводу. Для меня, как для мамы, важно, чтобы после посещения какого-либо города, он мог
  • О
    Ольга
    19 августа 2024
    «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
    Интересное место, интересные люди, вкусная еда. Можно прийти самостоятельно покушать, можно заказать такую гастрономическую экскурсию и в семейной обстановке попробовать
    читать дальше

    разные блюда, которые были популярны у наших предков в средней полосе России. Было душевно. Рекомендую это место в Калуге к посещению.

  • Н
    Нина
    5 августа 2024
    «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
    3 августа, я с сыном и родителями отправилась в минипутешествие, древний город Калугу и начали мы знакомство с городом с
    читать дальше

    ресторана "Русские традиции". Так сложились звезды, что в 12:30 мы были единственной компанией, забронировавшей экскурсию, поэтому всё внимание потомка купеческого рода Сергея Георгиевича и его жены Риммы Александровны было уделено моей семье. До начала трапезы нам рассказали о ресторане, который посещала сама Екатерина Великая, для нас был сыгран мини-спектакль о том, как появился рецепт "калужского теста". Далее был вкуснющий обед, сопровождавшийся наливками и рассказами о блюдах, и их истории. Еще мы с сыном поиграли в бирюльки и были очарованы юной актрисой Анной. Мы получили удовольствие от общения с чудесной семьёй, узнали много нового и были очень обильно и вкусно накормлены. С удовольствием будем рекомендовать посетить Ресторан "Русские традиции" в Калуге всем своим друзьям и коллегам по работе.

    3 августа, я с сыном и родителями отправилась в минипутешествие, древний город Калугу и начали мы3 августа, я с сыном и родителями отправилась в минипутешествие, древний город Калугу и начали мы3 августа, я с сыном и родителями отправилась в минипутешествие, древний город Калугу и начали мы3 августа, я с сыном и родителями отправилась в минипутешествие, древний город Калугу и начали мы3 августа, я с сыном и родителями отправилась в минипутешествие, древний город Калугу и начали мы3 августа, я с сыном и родителями отправилась в минипутешествие, древний город Калугу и начали мы3 августа, я с сыном и родителями отправилась в минипутешествие, древний город Калугу и начали мы
  • Г
    Галина
    9 июня 2024
    «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
    Нам с мужем очень понравилась эта поездка в Калугу: душевный прием хозяев, интересные истории из их жизни и вкуснейший обед из традиционно русских вкусностей… было очень хорошо! Хочется пожелать процветания этому семейному делу и всего самого наилучшего!
    Нам с мужем очень понравилась эта поездка в Калугу: душевный прием хозяев, интересные истории из ихНам с мужем очень понравилась эта поездка в Калугу: душевный прием хозяев, интересные истории из ихНам с мужем очень понравилась эта поездка в Калугу: душевный прием хозяев, интересные истории из ихНам с мужем очень понравилась эта поездка в Калугу: душевный прием хозяев, интересные истории из ихНам с мужем очень понравилась эта поездка в Калугу: душевный прием хозяев, интересные истории из ихНам с мужем очень понравилась эта поездка в Калугу: душевный прием хозяев, интересные истории из ихНам с мужем очень понравилась эта поездка в Калугу: душевный прием хозяев, интересные истории из ихНам с мужем очень понравилась эта поездка в Калугу: душевный прием хозяев, интересные истории из ихНам с мужем очень понравилась эта поездка в Калугу: душевный прием хозяев, интересные истории из их

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Семейные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
  2. «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
  3. Космические приключения для детей и взрослых (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Гостиный Двор
  2. Каменный Мост
  3. Самое главное
  4. Музей космонавтики
  5. Дом-музей Циолковского
  6. Церковь Косьмы и Дамиана
  7. Художественный Музей
  8. Палаты купцов Коробовых
  9. Памятник 600-летию Калуги
  10. Театральная улица
Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
Сейчас в Калуге в категории "Семейные" можно забронировать 3 экскурсии от 3900 до 8000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Калуге на 2025 год по теме «Семейные», 18 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь