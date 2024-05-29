Неспешные экскурсии Калуги для пенсионеров

Найдено 18 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Калуге, цены от 1 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калуга от купцов до космонавтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
181 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за всё до 5 чел.
О Калуге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
16 июня в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Винтажная Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
Сегодня в 17:00
16 июня в 09:00
4 000 за всё до 3 чел.
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300 за всё до 4 чел.
Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Городская скульптура Калуги: путешествие по легендам и истории
Окунитесь в атмосферу калужских улиц, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и красоту
Начало: В сквере Чижевского
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
21001 890 за человека
Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Красавица Калуга: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за всё до 5 чел.
Две старинных улицы Калуги: там, где живёт душа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
«Обед с историей» - путешествие в гастрономическое наследие Калуги
Встречайте Калугу через вкусы и традиции: старинные блюда и зажигательные народные гулянья
Начало: На улице Московской
Расписание: в субботу в 12:30, в воскресенье в 12:30 и 14:30
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
от 2 900 за человека
Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия в Калуге «Исполнение желаний»: магия города ждёт вас
Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
Калужские приключения
🚶 Пешая
Квест
3 часа
31 отзыв
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
5 000 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Здравствуй, Калуга
Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: у парка культуры и отдыха
5 000 за всё до 7 чел.
Москва - Луна, Калуга - Марс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Москва - Луна, Калуга - Марс
Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
5 000 за всё до 8 чел.
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.
  • Г
    Глеб
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было
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    ни одного вопроса, на который мы не получили бы ответ: от исторических аспектов- до совета, где можно перекусить и какое местное мороженое попробовать.) Знания гида обширны, человек любит свой город и его историю. Необходимо подчеркнуть, что великолепно подобран образ: в какой - то момент действительно возникает ощущение, что тебя водит солдат 19го века (бонусом демонстрация реальных и весьма интересных артефактов, т. к. Эдуард действительно глубоко и в этой теме). Заметно, что человека в городе знают, прохожие раскланиваются.)) Непременно при случае постараемся снова встретиться с ним- и, безусловно, будем рекомендовать друзьям. Эдуард - категорическое спасибо! 👍

  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
    Маршрут продуман идеально. Мы были под огромным впечатлением, даже не ожидали! Для знакомства с Калугой рекомендую. Калуга очень понравилась. Вкусный и красивый город с очень доброжелательными людьми. Евгения, спасибо!
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Калуга от купцов до космонавтов
    Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
  • А
    Алена
    25 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Очень интересная экскурсия
  • В
    Вячеслав
    13 мая 2024
    Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
    Мы с первых секунд поняли что контакт будет отличный и общение с Евгенией нам всем будет приятным. Надеюсь, мы оставили
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    о себе тоже хорошее впечатление. С погодой нам не очень повезло, но это мелочи. Евгения любит и очень много знает о Калуге. И смогла нас тоже заразить этим. Мы много узнали об особенностях, нравах, обычаях Калужан. Многие моменты сотрутся со временем из памяти, но радость общения во время экскурсии сохранит в памяти Калугу. Большое спасибо Евгении от всей нашей группы!!!

    Мы с первых секунд поняли что контакт будет отличный и общение с Евгенией нам всем будет
  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
    Необычная экскурсия. Великолепный прием гостей. Радушные хозяева, очень вкусные угощения и напитки. Блюда заслуживают уважения и внимания. Рассказали много интересного,
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    про своих родственников -Купцов. Разыграли мини сценку, внучки их танцевали, играли с детьми в бирюльки и игры. Остались под впечатлением и ушли в прекрасном настроении. Спасибо большое всей их большой и дружной семье. Однозначно всем и даже настоятельно рекомендую к посещению

  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
    Евгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, было познавательно, нам понравилась экскурсия. Всем остались довольны, рекомендую данную экскурсию и Евгению как экскурсовода
    Евгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, былоЕвгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, былоЕвгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, былоЕвгения, приятный экскурсовод, все очень интересно и подробно рассказала со знанием дела, узнали много нового, было
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
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    время. Вера рассказывает малоизвестные факты о городе, который она очень любит и прекрасно знает. Было желание слушать еще и еще. Спасибо за прекрасную прогулку)

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Для пенсионеров»

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  3. Калуга: путешествие сквозь эпохи
  4. Винтажная Калуга
  5. Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
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  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
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