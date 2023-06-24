Императорский маршрут по Калужской области

Экскурсионный тур «Императорский маршрут по Калужской области» на 2 дня

4.7
3 отзыва
Описание
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Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Ближайшие даты:
19
авг
23
сен
4
ноя

Что вас ожидает:

Побываем в музее бумаги
Побываем в музее бумаги
Окунёмся в производство и узнаем, как делалась старинная бумага
Полюбуемся видом на Оку
Полюбуемся видом на Оку
Поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на реку Ока с высоты
Попробуем калужские сладости
Попробуем калужские сладости
Послушаем интерактивный рассказ о традиционных лакомствах и продегустируем

Описание

Отправимся в Калужскую область к историческим и православным местам. Вас ждёт путешествие по усадьбам Гончаровых и Золотарёвых и светильнику православной Руси Оптиной пустыне и другим монастырям.

А ещё вы увидите Оку с высоты, попробуете калужские лакомства, посетите музей производства бумаги и музей, посвящённый трём царицам, родившимся на Калужской земле: Евдокии Стрешневой, Наталье Нарышкиной и Евдокии Лопухиной.

Программа тура по дням

1 день

Сергиев Скит, музей бумаги и усадьба Золотаревых

08:55 Прибытие в Калугу на ж/д станцию Калуга-2 поездом «Иван Паристый», встреча группы с экскурсоводом.

Начало экскурсионной программы на ж/д станции Калуга-2: мемориальная доска — памяти прибытия Великой Княгини Елизаветы Федоровны.

Отправление в пос. Мстихино (12 км), путевая экскурсия, посещение Сергиева Скита. Поклонный крест.

Православная обитель в честь преподобного Сергия Радонежского создана для увековечения памяти первого руководителя и председателя Палестинского Общества великого князя Сергея Александровича, погибшего от террористического акта на территории Московского Кремля 4 февраля 1905 г.

В 1906 году его супруга великая княгиня Елизавета Федоровна приняла участие в создании Сергиева скита. Сама великая княгиня посещала обитель в 1911 и 1915 годах.

Переезд в Полотняный Завод (18 км). Экскурсия в музей-усадьбу Гончаровых «История одного портрета».

В 1775 году имение посетила Екатерина II. Императрицу встречал Афанасий Абрамович Гончаров со своей семьей. Екатерина пила в доме чай и кофе, а затем осматривала бумажное производство. В заключении визита хозяин преподнес императрице несколько стоп изготовленной у него бумаги.

Экскурсия в музей бумаги «Бузеон».

Музей расположен на территории Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры, которая была построена по личному указу Петра 1 купцом Тимофеем Филатовым-Карамышевым для изготовления парусных полотен. Императорский Дом уделял большое внимание развитию промышленности, очень часто представители Дома открывали и инициировали создание тех или иных предприятий.

Обед.

Посещение церковного объекта культурного наследия: Мужской монастырь Успения пресвятой Богородицы «Калужская Свято-Тихонова пустынь».

Великая Княгиня Елизавета Федоровна, побывавшая в Свято-Тихоновой пустыни в 1911 году, присутствовала на ранней Божественной литургии, панихиде и молебне преподобному Тихону Калужскому Чудотворцу. Посетила часовню, где хранился дуб, служивший обиталищем при жизни святому, погрузилась в источник святого Тихона, посетила в келье настоятеля обители архимандрита Лаврентия (Бархатова), после чего совместно с ним ею были осмотрены Успенский собор, трапезная и книжная ярмарка.

Отправление в Калугу (13 км), путевая экскурсия.

Экскурсия по музейно-краеведческому комплексу «Усадьба Золотаревых».

В доме купца Золотарева в 1816 году останавливался император Александр I во время посещения Калужской губернии. В доме купца в разное время останавливались Николай I, Александр Николаевич, Михаил Павлович, Мария Федоровна, Александра Федоровна и Мария Николаевна, Елена Павловна, Михаил Николаевич.

Пешеходная экскурсия от музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотаревых» до городского парка культуры и отдыха (с осмотром памятника архитектуры Каменный мост), экскурсия по парку с подходом к памятнику Николая II, посещение Кафедрального Троицкого собора (1.6 км), памятника Кукше, памятной доски.

Фото-стоп на смотровой площадке (р. Ока).

В 1904 году Николай II отстоял богослужение в Троицком соборе и отправился в городской сад, где со смотровой площадки любовался видом на Оку. В настоящее время в парке установлен памятник императору. Так же в свое время парк посещали Великие Князья Михаил Александрович и Сергий Александрович.

Посещение в музея-магазина «Любимая Калуга» с интерактивным рассказом о традиционных калужских лакомствах с дегустацией, свободное время для приобретения сувениров.

Размещение в гостинице (варианты: отель «Бест-Вестерн Калуга», «SK Royal», «Амбассадор»).

Ужин в ресторане гостиницы, свободное время.

Сергиев Скит, музей бумаги и усадьба ЗолотаревыхСергиев Скит, музей бумаги и усадьба ЗолотаревыхСергиев Скит, музей бумаги и усадьба ЗолотаревыхСергиев Скит, музей бумаги и усадьба ЗолотаревыхСергиев Скит, музей бумаги и усадьба ЗолотаревыхСергиев Скит, музей бумаги и усадьба Золотаревых
2 день

Оптина пустынь, Козельск и Музей трёх цариц

С 07:00 завтрак в ресторане отеля, освобождение номеров.

Переезд в Козельский район в с. Нижние Прыски (62 км). Уникальное место, связанное с пребыванием многих великих людей, в том числе представителей царского императорского дома. Здесь вас ждёт удивительный рассказ, и многие факты будут для вас настоящим открытием. Путевая информация.

Посещение церковного объекта культурного наследия Храма Преображения господня в Нижних Прысках.

Храм, возведенный в 1731 году, с удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения. Храм, о котором великий оптинский старец Амвросий сказал: «Наступит такое время, что все храмы в округе будут закрыты, а этот простоит до второго пришествия Христова…».

8 мая 1887 г. великий князь Константин Константинович первый из Романовых прибыл в известный всей России монастырь Оптину Пустынь. На следующий день он встретился со старцем Амвросием, а затем отправился в Белев. Лето 1901 г. Константин Константинович со своей семьей провел в усадьбе Н. С. Кашкина в селе Прыски, вблизи Оптиной Пустыни и Шамординского монастыря.

Переезд в г. Козельск (13 км).

Посещение церковного объекта культурного наследия Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь.

27 мая 1911 г. великая княгиня Елизавета Федоровна прибыла в Оптину Пустынь, в которой оставалась до 30 мая. 29 мая Елизавета Федоровна молилась в храме Иоанно-Предтеченского скита, а 30 мая ездила в Шамординский монастырь.

Во время своего посещения Оптиной Пустыни Елизавета Федоровна имела продолжительные беседы со скитоначальником Феодосием, старцами Нектарием и Анатолием.

Обед.

Обзорная экскурсия по Козельску, осмотр железнодорожной станции, где установлена памятная доска о прибытии в Козельск Великой Княгини Елизаветы Федоровны.

Переезд в Мещовск (57 км).

Посещение церковного объекта культурного наследия Свято-Георгиевский мужской монастырь.

После разрушения во времена Великой смуты средства на восстановление обители были пожалованы уроженкой Мещовска, царицей Евдокией — супругой царя Михаила Федоровича, первого из династии Романовых.

Экскурсия в музейно-краеведческом комплексе Музей трех цариц.

Это музей, который посвящен династии Романовых и трём русским царицам, которые родились на Калужской земле: Евдокии Стрешневой, Наталье Нарышкиной и Евдокии Лопухиной.

Трансфер в г. Калугу на ж/д вокзал Калуга-2 (87 км). Прибытие в 18:00.

Отправление электропоездом Калуга-Москва (билеты необходимо приобрести заранее). Необходимо учитывать сезонность движения электропоездов.

Время посещения пунктов маршрута не является обязательным. Порядок проведения экскурсий может быть изменен с сохранением их объема и качества.

Компания оставляет за собой право производить замену гостиницы той же категории или выше.

Оптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх цариц

Проживание

В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в одном из отелей г. Калуга: Амбассадор, Best Western или Калуга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещение11 190
Доплата за одноместное размещение1 200
Третий в номере11 090

Варианты проживания

Отель Амбассадор Калуга

1 ночь

Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.

К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.

В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.

В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации.

За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис. В распоряжении гостей залы для проведения конференций и банкетов.

Расстояние от отеля «Амбассадор Калуга» до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 6,4 км, а до аэропорта Калуги Грабцево — всего 1,7 км. Москва находится в 160 км к юго-западу от отеля.

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Гостиница Best Western Kaluga Hotel

1 ночь

«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.

Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.

Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.

Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.

Гостиница Best Western Kaluga HotelГостиница Best Western Kaluga HotelГостиница Best Western Kaluga HotelГостиница Best Western Kaluga HotelГостиница Best Western Kaluga HotelГостиница Best Western Kaluga Hotel

Гостиница Калуга

1 ночь

Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.

Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.

Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.

Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице (двухместное размещение)
  • Питание по программе тура (2 обеда, 1 завтрак)
  • Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсии: Музейно-краеведческий комплекс «Усадьба Золоторевых», обзорная по исторической части города Калуги, музей-заповедник «Полотняный завод», музей бумаги «Бузеон», музей Трех цариц (г. Мещовск)
  • Посещение Мужского монастыря Успения пресвятой Богородицы «Калужская Свято-Тихонова пустынь», Храма Преображения господня, Оптиной пустыни, Свято Георгиевского мужского монастыря
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калуга
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Действующие ли монастыри и соборы, которые будем посещать?

Да, все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

Какой транспорт в туре?

Автобус туркласса: Ютонг, Мерседес, 48-53 места, оборудован системой климат-контроля. Рассадка свободная. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Возможны ли изменения в программе?

Время посещения пунктов маршрута не является обязательным. Порядок проведения экскурсий может быть изменен с сохранением их объема и качества.

Компания оставляет за собой право производить замену гостиницы той же категории или выше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
24 июня 2023
Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!
Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!Очень понравилась экскурсовод Валентина Николаевна!
Е
11 мая 2023
Все понравилось
С
11 мая 2023
Организован тур был отлично, начиная с ответа на поданную заявку, автобуса (спасибо водителю Александру Сергеевичу, который везде нас вовремя привозил и забирал), организации обедов, отеля.
Организован тур был отлично, начиная с ответа на поданную заявку, автобуса (спасибо водителю Александру Сергеевичу, которыйОрганизован тур был отлично, начиная с ответа на поданную заявку, автобуса (спасибо водителю Александру Сергеевичу, которыйОрганизован тур был отлично, начиная с ответа на поданную заявку, автобуса (спасибо водителю Александру Сергеевичу, которыйОрганизован тур был отлично, начиная с ответа на поданную заявку, автобуса (спасибо водителю Александру Сергеевичу, которыйОрганизован тур был отлично, начиная с ответа на поданную заявку, автобуса (спасибо водителю Александру Сергеевичу, которыйОрганизован тур был отлично, начиная с ответа на поданную заявку, автобуса (спасибо водителю Александру Сергеевичу, которыйОрганизован тур был отлично, начиная с ответа на поданную заявку, автобуса (спасибо водителю Александру Сергеевичу, которыйОрганизован тур был отлично, начиная с ответа на поданную заявку, автобуса (спасибо водителю Александру Сергеевичу, которыйОрганизован тур был отлично, начиная с ответа на поданную заявку, автобуса (спасибо водителю Александру Сергеевичу, которыйОрганизован тур был отлично, начиная с ответа на поданную заявку, автобуса (спасибо водителю Александру Сергеевичу, который

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