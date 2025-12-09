Приглашаем в Калугу — город, который немыслим без храмов.
Мы проследим историю этих мест через монастыри: Свято-Лаврентьев, Казанский женский и обитель в честь Калужской иконы Божией Матери.
Полюбуемся видами, посетим источник и вспомним истории о чудесах, которые передаются здесь из уст в уста.
Описание экскурсии
- Калужский Свято-Лаврентьев монастырь
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Ромоданово — вид на город
- Женский Казанский монастырь
- Монастырь в честь Калужской иконы Божией Матери
- Чудотворный источник, освящённый в честь Калужской иконы Божией Матери
- Ждамировское городище и река Калужка
Вы узнаете:
- где и как появилась Калуга
- кто такой Лаврентий Калужский и какой духовно-аскетический подвиг он совершил
- где происходила битва князя Пожарского с поляками
- где скрывался бежавший из Москвы Лжедмитрий II
- историю обретения образа Калужской иконы Божией Матери
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет почувствовать силу калужских святынь и глубже узнать историю города.
Организационные детали
- Поедем на минивэне Hyundai Grand Starex
- Экскурсию можно провести на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида. Стоимость — 9000 ₽, детали уточните в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1728 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
