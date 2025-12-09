Мои заказы

Калуга и её православные обители

Понять душу древнего города и восхититься видами города из Ромоданово
Приглашаем в Калугу — город, который немыслим без храмов.

Мы проследим историю этих мест через монастыри: Свято-Лаврентьев, Казанский женский и обитель в честь Калужской иконы Божией Матери.

Полюбуемся видами, посетим источник и вспомним истории о чудесах, которые передаются здесь из уст в уста.
Калуга и её православные обители© Юлия
Калуга и её православные обители© Юлия
Калуга и её православные обители© Юлия

Описание экскурсии

  • Калужский Свято-Лаврентьев монастырь
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Ромоданово — вид на город
  • Женский Казанский монастырь
  • Монастырь в честь Калужской иконы Божией Матери
  • Чудотворный источник, освящённый в честь Калужской иконы Божией Матери
  • Ждамировское городище и река Калужка

Вы узнаете:

  • где и как появилась Калуга
  • кто такой Лаврентий Калужский и какой духовно-аскетический подвиг он совершил
  • где происходила битва князя Пожарского с поляками
  • где скрывался бежавший из Москвы Лжедмитрий II
  • историю обретения образа Калужской иконы Божией Матери

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет почувствовать силу калужских святынь и глубже узнать историю города.

Организационные детали

  • Поедем на минивэне Hyundai Grand Starex
  • Экскурсию можно провести на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида. Стоимость — 9000 ₽, детали уточните в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1728 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.

Входит в следующие категории Калуги

Похожие экскурсии из Калуги

О Калуге - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Калуга старинная и современная
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга старинная и современная
Познакомьтесь с Калугой через её историю и современность. Пройдите по следам Циолковского, найдите космонавтиков и насладитесь уникальными видами
Начало: В районе здания Гостинных рядов, ул. Ленина 126
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
6800 ₽ за всё до 6 чел.
Две старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калуге