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о себе тоже хорошее впечатление. С погодой нам не очень повезло, но это мелочи. Евгения любит и очень много знает о Калуге. И смогла нас тоже заразить этим. Мы много узнали об особенностях, нравах, обычаях Калужан. Многие моменты сотрутся со временем из памяти, но радость общения во время экскурсии сохранит в памяти Калугу. Большое спасибо Евгении от всей нашей группы!!!