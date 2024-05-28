Экскурсии Калуги об истории и архитектуре

Найдено 10 экскурсий в категории «История и архитектура» в Калуге, цены от 1 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Городская скульптура Калуги: путешествие по легендам и истории
Окунитесь в атмосферу калужских улиц, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и красоту
Начало: В сквере Чижевского
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
21001 890 за человека
Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Красавица Калуга: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Калуге
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:30
60005 400 за всё до 4 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 500 за всё до 6 чел.
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Путешествие в прошлое Калуги: откройте архитектурные шедевры и узнайте тайны городских символов
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 3 чел.
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
Удивительные храмы Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Монастыри калужского края
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Монастыри калужского края
Открыть историю и архитектурную красоту старинных русских обителей
Начало: В любой точке Калуги
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
15 800 за всё до 6 чел.
Москва - Луна, Калуга - Марс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Москва - Луна, Калуга - Марс
Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
5 000 за всё до 8 чел.
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    28 мая 2024
    Фотопрогулка по Калуге
    Получила огромное удовольствие от информации, которую рассказала Надежда, и от фотографий! Все профессионально и качественно. Кроме того, Надежда очень позитивный и доброжелательный человек. Однозначно рекомендую данного экскурсовода. Не пожалеете
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
    Маршрут продуман идеально. Мы были под огромным впечатлением, даже не ожидали! Для знакомства с Калугой рекомендую. Калуга очень понравилась. Вкусный и красивый город с очень доброжелательными людьми. Евгения, спасибо!
  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Фотопрогулка по Калуге
    Огромная благодарность Надежде за отличную экскурсию. Благодаря такой экскурсии хочется снова и снова возвращаться в гостеприимный город Калуга
  • В
    Вячеслав
    13 мая 2024
    Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
    Мы с первых секунд поняли что контакт будет отличный и общение с Евгенией нам всем будет приятным. Надеюсь, мы оставили
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    о себе тоже хорошее впечатление. С погодой нам не очень повезло, но это мелочи. Евгения любит и очень много знает о Калуге. И смогла нас тоже заразить этим. Мы много узнали об особенностях, нравах, обычаях Калужан. Многие моменты сотрутся со временем из памяти, но радость общения во время экскурсии сохранит в памяти Калугу. Большое спасибо Евгении от всей нашей группы!!!

    Мы с первых секунд поняли что контакт будет отличный и общение с Евгенией нам всем будет
  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
    9 мая посетили экскурсию "Высокий штиль — губернские архитекторы: история Калужских улиц". Анна-чудесный гид: глубокое знание, грамотная, образная речь, хорошая дикция
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    и идеальный темп, позволяющий всё не только слушать, но и слышать. Экскурсия получилась очень душевная, в рассказ вложены искренний интерес и любовь к истории города. Почерпнули для себя много нового. Сказать, что мы остались в восторге, это ничего не сказать! Просто великолепно!

  • А
    Алена
    7 мая 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
  • В
    Владимир
    30 апреля 2024
    Фотопрогулка по Калуге
    Очень понравилось экскурсия. И маршрут и подача материала. Надежда молодец. Общаетьсч легко и приятно. Рассказывает интересно. 3 часа пролетели незаметно. Плюс еще Надежда и фотограф получается неплохие снимки. Приятно дополнение к экскурсии.
  • Л
    Людмила
    17 апреля 2024
    Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
    Евгения провела экскурсию для нашей группы по самым красивым и значимым местам Калуги. Рассказала об интересных людях, об истории и жизни города. Большое спасибо за замечательную экскурсию.
  • В
    Вера
    11 марта 2024
    Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
    Наконец, осуществилась моя давняя мечта: побывать на родине отца, мечтала увидеть дом, который ему пришлось покинуть в началеXX века. И,
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    о, чудо! - нам довелось его найти! Его и ещё 2 дома, связанные с историей нашей семьи, куда бы самостоятельно точно не добрались. Всё это только благодаря нашему гиду- Анне. Анна заранее попросила прислать вопросы, пожелания, чтобы детально подготовить маршрут. Всего за три часа мы "посетили свои памятные места" и вместе с тем узнали столько интересного о городе, что захотелось вернуться сюда уже на более долгий срок. Искренняя благодарность за проведенную подготовительную работу и прекрасную экскурсию! Очень рекомендуем!

    Наконец, осуществилась моя давняя мечта: побывать на родине отца, мечтала увидеть дом, который ему пришлось покинутьНаконец, осуществилась моя давняя мечта: побывать на родине отца, мечтала увидеть дом, который ему пришлось покинуть
  • D
    Darya
    9 марта 2024
    Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
    Надежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметно.
    Надежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметноНадежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметноНадежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметно

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
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