1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Городская скульптура Калуги: путешествие по легендам и истории
Окунитесь в атмосферу калужских улиц, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и красоту
Начало: В сквере Чижевского
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
21001 890₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Красавица Калуга: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:30
60005 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Путешествие в прошлое Калуги: откройте архитектурные шедевры и узнайте тайны городских символов
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Монастыри калужского края
Открыть историю и архитектурную красоту старинных русских обителей
Начало: В любой точке Калуги
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
15 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Москва - Луна, Калуга - Марс
Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика28 мая 2024Получила огромное удовольствие от информации, которую рассказала Надежда, и от фотографий! Все профессионально и качественно. Кроме того, Надежда очень позитивный и доброжелательный человек. Однозначно рекомендую данного экскурсовода. Не пожалеете
- ННаталия28 мая 2024Маршрут продуман идеально. Мы были под огромным впечатлением, даже не ожидали! Для знакомства с Калугой рекомендую. Калуга очень понравилась. Вкусный и красивый город с очень доброжелательными людьми. Евгения, спасибо!
- ЯЯна18 мая 2024Огромная благодарность Надежде за отличную экскурсию. Благодаря такой экскурсии хочется снова и снова возвращаться в гостеприимный город Калуга
- ВВячеслав13 мая 2024Мы с первых секунд поняли что контакт будет отличный и общение с Евгенией нам всем будет приятным. Надеюсь, мы оставили
- ВВиктория13 мая 20249 мая посетили экскурсию "Высокий штиль — губернские архитекторы: история Калужских улиц". Анна-чудесный гид: глубокое знание, грамотная, образная речь, хорошая дикция
- ААлена7 мая 2024Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
- ВВладимир30 апреля 2024Очень понравилось экскурсия. И маршрут и подача материала. Надежда молодец. Общаетьсч легко и приятно. Рассказывает интересно. 3 часа пролетели незаметно. Плюс еще Надежда и фотограф получается неплохие снимки. Приятно дополнение к экскурсии.
- ЛЛюдмила17 апреля 2024Евгения провела экскурсию для нашей группы по самым красивым и значимым местам Калуги. Рассказала об интересных людях, об истории и жизни города. Большое спасибо за замечательную экскурсию.
- ВВера11 марта 2024Наконец, осуществилась моя давняя мечта: побывать на родине отца, мечтала увидеть дом, который ему пришлось покинуть в началеXX века. И,
- DDarya9 марта 2024Надежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "История и архитектура" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 1 890 до 15 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Калуге на 2024 год по теме «История и архитектура», 25 ⭐ отзывов, цены от 1890₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август