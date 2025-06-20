Мы будем гулять, знакомиться с Космонавтиками и основными достопримечательностями города. Будет интересно!
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание квестаКалужские Космонавтики - маленькие, веселые человечки, которые прячутся по всей Калуге. Давайте искать их вместе! Важная информация: Экскурсия квест подходит для детей и взрослых. Дарит положительные эмоции и важные знания о Калуге.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- Калужский драматический театр
- Театр Кукол
- Калужский Арбат
- Памятники К.Э. Циолковскому и А.Л. Чижевскому
- Купеческие дома и особняки
- Дворец Торжеств
- Гостиные ряды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Театральная площадь, д. 2
Завершение: Вход в Парк Культуры и Отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно в 11.00, 13.30 и 16.00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия квест подходит для детей и взрослых. Дарит положительные эмоции и важные знания о Калуге
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
20 июн 2025
Экскурсия просто замечательная, мы были вдвоём с дочерью. Всë проходило в душевной дружеской атмосфере. Юлия нам рассказывала про историю появления космонавтикрв, о их "маме" и некоторых достопримечательностях Калуги. Мы нашли
Е
Елена
30 мая 2025
Юлия прекрасный экскурсовод, увлекла детей с первой минуты, всегда была с ними в контакте, заинтересовывала вопросами. Космонавтики отдельная любовь. Рассказывала интересные истории, даже после экскурсии направляла и рекомендовала куда еще сходить и чего посмотреть. На вопрос дети, как вам экскурсия, хором ответили СУПЕР!!!!! 👍 Спасибо огромное. 🫶
