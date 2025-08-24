Возможность увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями.
Описание экскурсииНаша цель — отыскать 10 фигурок космонавтиков в ключевых локациях и влюбиться в Калугу за 2,5 часа. Я расскажу, как город обрёл название, где находилась крепость и как с этими землями связаны Романовы. Вы услышите местные легенды, увидите дом с привидениями и величественный Троицкий собор, по желанию попробуете калужское тесто и загадаете желание у 500-летнего дуба. Что вас ожидает Мы встретимся у драмтеатра и попробуем отобрать билет у памятника театральному зрителю. Здесь нас ждёт первый космонавтик. Подойдём к каскадным фонтанам, где принимает ванны второй космонавтик. По калужскому Арбату мимо кружевных часов отправимся к скверу Карпова, где, кроме золотых рыбок фонтана, нас ждёт третья фигурка. Следующая остановка — калужский ЗАГС, где вы отыщете влюблённую пару космонавтиков. Пятая скульптура находится около страшного здания бывшей школы. По улице Воскресенской мимо Гостиных рядов пойдём к парку, где на смотровой площадке живёт шестая фигурка. Седьмой космонавтик расположился около Областного молодёжного центра. По желанию попробовав знаменитое калужское тесто, мы оставим монетку восьмой фигурке. Девятый космонавтик будет ждать нас у памятника 600-летию Калуги, который местные называют шариком. А где же десятая фигурка? Об этом вы узнаете на экскурсии! Важная информация: В Калуге больше 10 космонавтиков, многие из них располагаются не в пешей доступности. Если вы хотите увидеть все фигурки, то наша экскурсия превратится в автомобильно-пешеходную.
В любой день с 10:00 до 20:00, по договоренности
