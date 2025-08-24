Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Возможность увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями. 5 1 оценка

Варвара Ваш гид в Калуге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда В любой день с 10:00 до 20:00, по договоренности 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Наша цель — отыскать 10 фигурок космонавтиков в ключевых локациях и влюбиться в Калугу за 2,5 часа. Я расскажу, как город обрёл название, где находилась крепость и как с этими землями связаны Романовы. Вы услышите местные легенды, увидите дом с привидениями и величественный Троицкий собор, по желанию попробуете калужское тесто и загадаете желание у 500-летнего дуба. Что вас ожидает Мы встретимся у драмтеатра и попробуем отобрать билет у памятника театральному зрителю. Здесь нас ждёт первый космонавтик. Подойдём к каскадным фонтанам, где принимает ванны второй космонавтик. По калужскому Арбату мимо кружевных часов отправимся к скверу Карпова, где, кроме золотых рыбок фонтана, нас ждёт третья фигурка. Следующая остановка — калужский ЗАГС, где вы отыщете влюблённую пару космонавтиков. Пятая скульптура находится около страшного здания бывшей школы. По улице Воскресенской мимо Гостиных рядов пойдём к парку, где на смотровой площадке живёт шестая фигурка. Седьмой космонавтик расположился около Областного молодёжного центра. По желанию попробовав знаменитое калужское тесто, мы оставим монетку восьмой фигурке. Девятый космонавтик будет ждать нас у памятника 600-летию Калуги, который местные называют шариком. А где же десятая фигурка? Об этом вы узнаете на экскурсии! Важная информация: В Калуге больше 10 космонавтиков, многие из них располагаются не в пешей доступности. Если вы хотите увидеть все фигурки, то наша экскурсия превратится в автомобильно-пешеходную.

В любой день с 10:00 до 20:00, по договоренности Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Театр

Cквер Карпова

Площадь Старый Торг

Парк культуры и отдыха

Сувенирный магазин

Сквер мира

Гагаринский мост Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Напитки и еда (в том числе калужское тесто) - по желанию

Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого следующего путешественника (после четвёртого) - 500 ₽

Частично экскурсию можно провести на автомобиле. Доплата - 1000 ₽. Также возможно передвижение на вашем автомобиле. Где начинаем и завершаем? Начало: Театр Завершение: Дом-музей К.Э. Циолковского Когда и сколько длится? Когда: В любой день с 10:00 до 20:00, по договоренности Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация В Калуге больше 10 космонавтиков

Многие из них располагаются не в пешей доступности. Если вы хотите увидеть все фигурки

То наша экскурсия превратится в автомобильно-пешеходную Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.