Наша цель — отыскать 10 фигурок космонавтиков в ключевых локациях и влюбиться в Калугу за 2,5 часа. Я расскажу, как город обрёл название, где находилась крепость и как с этими землями связаны Романовы. Вы услышите местные легенды, увидите дом с привидениями и величественный Троицкий собор, по желанию попробуете калужское тесто и загадаете желание у 500-летнего дуба.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Калуге

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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретимся у драмтеатра и попробуем отобрать билет у памятника театральному зрителю. Здесь нас ждёт первый космонавтик.

Подойдём к каскадным фонтанам, где принимает ванны второй космонавтик.

По калужскому Арбату мимо кружевных часов отправимся к скверу Карпова, где, кроме золотых рыбок фонтана, нас ждёт третья фигурка.

Следующая остановка — калужский ЗАГС, где вы отыщете влюблённую пару космонавтиков.

Пятая скульптура находится около страшного здания бывшей школы.

По улице Воскресенской мимо Гостиных рядов пойдём к парку, где на смотровой площадке живёт шестая фигурка.

Седьмой космонавтик расположился около Областного молодёжного центра.

По желанию попробовав знаменитое калужское тесто, мы оставим монетку восьмой фигурке.

Девятый космонавтик будет ждать нас у памятника 600-летию Калуги, который местные называют шариком.

А где же десятая фигурка? Об этом вы узнаете на экскурсии!

Организационные детали