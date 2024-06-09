Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»

Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Наша цель — отыскать 10 фигурок космонавтиков в ключевых локациях и влюбиться в Калугу за 2,5 часа.

Я расскажу, как город обрёл название, где находилась крепость и как с этими землями связаны Романовы.

Вы услышите местные легенды, увидите дом с привидениями и величественный Троицкий собор, по желанию попробуете калужское тесто и загадаете желание у 500-летнего дуба.
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы встретимся у драмтеатра и попробуем отобрать билет у памятника театральному зрителю. Здесь нас ждёт первый космонавтик.

Подойдём к каскадным фонтанам, где принимает ванны второй космонавтик.

По калужскому Арбату мимо кружевных часов отправимся к скверу Карпова, где, кроме золотых рыбок фонтана, нас ждёт третья фигурка.

Следующая остановка — калужский ЗАГС, где вы отыщете влюблённую пару космонавтиков.

Пятая скульптура находится около страшного здания бывшей школы.

По улице Воскресенской мимо Гостиных рядов пойдём к парку, где на смотровой площадке живёт шестая фигурка.

Седьмой космонавтик расположился около Областного молодёжного центра.

По желанию попробовав знаменитое калужское тесто, мы оставим монетку восьмой фигурке.

Девятый космонавтик будет ждать нас у памятника 600-летию Калуги, который местные называют шариком.

А где же десятая фигурка? Об этом вы узнаете на экскурсии!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: напитки и еда (в том числе калужское тесто) — по желанию
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого следующего путешественника (после четвёртого) — 500 руб.
  • Частично экскурсию можно провести на автомобиле. Доплата — 1000 руб. Также возможно передвижение на вашем автомобиле.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Калужского драмтеатра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калуги

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеОбзорныеГостиный ДворПопулярные местаСвято-Троицкий соборСвятые местаКаменный МостПамятник 600-летию КалугиДраматический театрСамое главноеАктивностиКосмосМузей космонавтикиМузеи

Похожие экскурсии из Калуги

Калуга от купцов до космонавтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
181 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
11 июня в 12:00
3 990 за всё до 5 чел.
О Калуге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
124 отзыва
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Сегодня в 10:00
11 июня в 16:00
3 800 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
127 отзывов
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калуге
ХорошоТам