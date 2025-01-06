Областной краеведческий музей – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Областной краеведческий музей» в Калуге, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп
Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Калуга - колыбель космонавтики
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие
Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Откройте для себя Калугу через призму её космических обитателей. Найдите 10 космонавтиков и узнайте больше о городе за 2,5 часа увлекательной прогулки
Начало: Театр
Расписание: В любой день с 10:00 до 20:00, по договоренности
10 апр в 10:00
14 апр в 10:00
5600 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ася
    6 января 2025
    Классическая обзорная экскурсия по Калуге
    На экскурсии была моя мама Ирина вместе с подругой. Делюсь её отзывом. "Большое спасибо гиду Анне Александровне за чудесную экскурсию по
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    Калуге 4 января! Было очень позитивно,душевно,хороший маршрут,интересные места. Два с половиной часа пролетели незаметно. Благодаря Анне Александровне полюбили Калугу всей душой! с уважением Ирина и Юлия"

  • А
    Александра
    14 декабря 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Калуге
    Экскурсия замечательная! Ольга Андреевна профессионал своего дела, чудесный экскурсовод.
  • А
    Анна
    12 сентября 2022
    Калуга - колыбель космонавтики
    Так вышло, что экскурсию меняла и упустила, что она не адаптирована для детей. Экскурсовод Ольга на месте сориентировались и по
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    ходу меняла информацию для детей. 6-10 лет детям рановато. Много интересного поняли и запомнили, но Ольге было с нами непросто. Она конечно профессионал и город свой знает.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Областной краеведческий музей»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
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  2. Каменный Мост
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Памятник 600-летию Калуги
  6. Драматический театр
  7. Палаты купцов Коробовых
  8. Театральная улица
  9. Дом-музей Циолковского
  10. Ракета-носитель «Восток»
Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
Сейчас в Калуге в категории "Областной краеведческий музей" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5600. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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