Дворянская усадьба и купеческие традиции Полотняного Завода

Эта экскурсия знакомит с историей и культурой Полотняного Завода — уникального места, где переплелись судьбы дворянства и купечества. Маршрут включает посещение усадеб, музеев и знакомство с традициями русского гостеприимства.

История промышленности и купечества

Вы узнаете о зарождении полотняно-парусного и бумажного производства в России, о роли Петра I в судьбе калужского купечества и о том, как ремесленник Афанасий Гончаров стал поставщиком императорского двора.

Дворянская усадьба Гончаровых

Экскурсия включает посещение усадьбы Гончаровых, где гостил А. С. Пушкин. Вы увидите главный дом, конный двор, фабричный канал и прогуляетесь по английскому парку с пушкинской беседкой «Миловида» на берегу реки Суходрев.

Музей бумажного производства и купеческий быт

В музее истории бумажного производства «Бузеон» вы познакомитесь с технологиями изготовления бумаги. Также вы посетите дом-музей Растокиных, где сохранилась атмосфера XIX века и где вас ждет чаепитие из самовара. Важная информация: