Поездка в Полотняный Завод с посещением усадьбы Гончаровых, музея бумажного производства и дома купеческого приказчика.
Вы погрузитесь в атмосферу XIX века, узнаете о промышленной истории России и попробуете традиционное чаепитие из самовара.
Описание экскурсии
Дворянская усадьба и купеческие традиции Полотняного Завода
Эта экскурсия знакомит с историей и культурой Полотняного Завода — уникального места, где переплелись судьбы дворянства и купечества. Маршрут включает посещение усадеб, музеев и знакомство с традициями русского гостеприимства.
История промышленности и купечества
Вы узнаете о зарождении полотняно-парусного и бумажного производства в России, о роли Петра I в судьбе калужского купечества и о том, как ремесленник Афанасий Гончаров стал поставщиком императорского двора.
Дворянская усадьба Гончаровых
Экскурсия включает посещение усадьбы Гончаровых, где гостил А. С. Пушкин. Вы увидите главный дом, конный двор, фабричный канал и прогуляетесь по английскому парку с пушкинской беседкой «Миловида» на берегу реки Суходрев.
Музей бумажного производства и купеческий быт
В музее истории бумажного производства «Бузеон» вы познакомитесь с технологиями изготовления бумаги. Также вы посетите дом-музей Растокиных, где сохранилась атмосфера XIX века и где вас ждет чаепитие из самовара. Важная информация:
- Экскурсия проходит на автомобиле экскурсовода.
- Трансфер из Калуги в Полотняный Завод (40 км) оплачивается дополнительно.
- Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно в кассах.
- Вы самостоятельно выбираете, какие музеи вы хотите посетить, в рамках регламента поездки.
- Если у вас есть машина и в ней есть место для экскурсовода, мы можем организовать экскурсию на вашем автомобиле. Пожалуйста, сообщите нам об этом заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Гончаровых
- Дом-музей Растокиных
- Музей истории бумажного производства «Бузеон»
- Усадьба Щепочкина
- Храм Преображения Господня
- Английский пейзажный парк
- Купеческие дома Половинкина, Баскакова, Ерохина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Экскурсия в доме-музее Растокиных
- Билеты в музеи
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калуги
