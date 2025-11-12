История космоса — в лицах, улицах и удивительных фактах.
На фотопрогулке по Калуге вы узнаете, как сельский учитель стал отцом космонавтики, что общего между Гагариным и Кэти Перри и как ракета
Описание фото-прогулкиПриглашаю вас на прогулку по Калуге, где начиналась история космонавтики. Мы поговорим о Константине Циолковском — сельском учителе, который первым мечтал о звёздах, и о Юрии Гагарине — человеке, чья улыбка стала символом целой эпохи. Обсудим, чем полёт «Востока» в 1961 году отличался от недавнего суборбитального полёта на корабле «New Shepard», и правда ли, что на Марсе может быть жизнь. Вы узнаете, почему именно в Калуге построили первый музей космоса и как ракета, не облетев Землю, объехала весь мир. Увидите знаковые места, связанные с космическим прошлым и настоящим. Экскурсия проходит в формате фотопрогулки — вы не только погрузитесь в историю, но и получите профессиональные фотографии сразу после маршрута. Важно: экскурсия ориентирована на взрослую аудиторию. Длительность прогулки — 1,5–2 часа, маршрут — до 2 км. Доплата за каждого дополнительного участника — 1000 рублей. Важная информация:
- Вы получите качественные фото сразу после экскурсии.
- Экскурсия предназначена только для взрослых, информация не адаптирована для детей/не содержит элементы квеста. Если вы хотите посетить мою экскурсию с детьми, принимайте во внимание данную информацию.
- Если вы захотите забронировать экскурсию для большего количества участников, доплата за каждого участника составит – 1000 руб.
- Протяжённость маршрута — 1,5-2 км, надевайте удобную обувь.
- Время экскурсии 1,5-2 часа — прогулка пройдёт в комфортном для вас ритме.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Космонавтики
- Сквер Мира
- Памятник Циолковскому и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Мира, памятник Циолковскому
Завершение: Музей Космонавтики
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
