Мои заказы

Космическая фотоэкскурсия по Калуге

История космоса — в лицах, улицах и удивительных фактах.

На фотопрогулке по Калуге вы узнаете, как сельский учитель стал отцом космонавтики, что общего между Гагариным и Кэти Перри и как ракета
читать дальше

может объехать весь мир, не взлетая. Всё это — на фоне знаковых локаций и с возможностью увезти домой профессиональные снимки. Формат экскурсии рассчитан на взрослых и подарит не только знания, но и атмосферу настоящей мечты.

Космическая фотоэкскурсия по Калуге
Космическая фотоэкскурсия по Калуге

Описание фото-прогулки

Приглашаю вас на прогулку по Калуге, где начиналась история космонавтики. Мы поговорим о Константине Циолковском — сельском учителе, который первым мечтал о звёздах, и о Юрии Гагарине — человеке, чья улыбка стала символом целой эпохи. Обсудим, чем полёт «Востока» в 1961 году отличался от недавнего суборбитального полёта на корабле «New Shepard», и правда ли, что на Марсе может быть жизнь. Вы узнаете, почему именно в Калуге построили первый музей космоса и как ракета, не облетев Землю, объехала весь мир. Увидите знаковые места, связанные с космическим прошлым и настоящим. Экскурсия проходит в формате фотопрогулки — вы не только погрузитесь в историю, но и получите профессиональные фотографии сразу после маршрута. Важно: экскурсия ориентирована на взрослую аудиторию. Длительность прогулки — 1,5–2 часа, маршрут — до 2 км. Доплата за каждого дополнительного участника — 1000 рублей. Важная информация:
  • Вы получите качественные фото сразу после экскурсии.
  • Экскурсия предназначена только для взрослых, информация не адаптирована для детей/не содержит элементы квеста. Если вы хотите посетить мою экскурсию с детьми, принимайте во внимание данную информацию.
  • Если вы захотите забронировать экскурсию для большего количества участников, доплата за каждого участника составит – 1000 руб.
  • Протяжённость маршрута — 1,5-2 км, надевайте удобную обувь.
  • Время экскурсии 1,5-2 часа — прогулка пройдёт в комфортном для вас ритме.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей Космонавтики
  • Сквер Мира
  • Памятник Циолковскому и многое другое
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер Мира, памятник Циолковскому
Завершение: Музей Космонавтики
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Вы получите качественные фото сразу после экскурсии
  • Экскурсия предназначена только для взрослых, информация не адаптирована для детей/не содержит элементы квеста. Если вы хотите посетить мою экскурсию с детьми, принимайте во внимание данную информацию
  • Если вы захотите забронировать экскурсию для большего количества участников, доплата за каждого участника составит - 1000 руб
  • Протяжённость маршрута - 1,5-2 км, надевайте удобную обувь
  • Время экскурсии 1,5-2 часа - прогулка пройдёт в комфортном для вас ритме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Калуги

Похожие экскурсии из Калуги

Калуга старинная и современная
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Калуга старинная и современная
Познакомьтесь с Калугой через её историю и современность. Пройдите по следам Циолковского, найдите космонавтиков и насладитесь уникальными видами
Начало: В районе здания Гостинных рядов, ул. Ленина 126
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
6800 ₽ за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Калугу
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Калугу
Ощутите калужское гостеприимство на экскурсии по городу. Узнайте о космонавтике, посетите купеческие дома и откройте секреты калужского теста
Начало: У памятника «Связь времен»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Калуга от купцов до космонавтов
Пешая
2.5 часа
242 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калуге