Императорский маршрут по Калужской области

Групповой тур в Калуге
5
3 отзыва
Отправимся в Калужскую область к историческим и православным местам. Вас ждёт путешествие по усадьбам Гончаровых и Золотарёвых, старинным храмам и монастырям.

А ещё вы увидите Оку с высоты, попробуете калужские лакомства, посетите музей производства бумаги и музей, посвящённый трём царицам, родившимся на Калужской земле.
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Императорский маршрут по Калужской области
Ближайшие даты:
9
мая
15
июн
13
июл
10
авг
14
сен
12
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даты

Что вас ожидает:

Нюансы производства бумаги
Нюансы производства бумаги
Узнаем интересные факты из истории производства бумаги
Живописная Ока
Живописная Ока
Поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на реку Оку с высоты
Калужские сладости
Калужские сладости
Послушаем интерактивный рассказ о традиционных лакомствах и продегустируем их

Программа тура по дням

1 день

Сергиев Скит, музей бумаги и усадьба Золотаревых

08:55 Прибытие в Калугу на ж/д станцию Калуга-2 поездом «Иван Паристый», встреча группы с экскурсоводом.

Начало экскурсионной программы на ж/д станции Калуга-2: мемориальная доска — памяти прибытия Великой Княгини Елизаветы Федоровны.

Отправление в пос. Мстихино (12 км), путевая экскурсия, посещение Сергиева Скита. Поклонный крест.

Православная обитель в честь преподобного Сергия Радонежского создана для увековечения памяти первого руководителя и председателя Палестинского Общества великого князя Сергея Александровича, погибшего от террористического акта на территории Московского Кремля 4 февраля 1905 г.

В 1906 году его супруга великая княгиня Елизавета Федоровна приняла участие в создании Сергиева скита. Сама великая княгиня посещала обитель в 1911 и 1915 годах.

Переезд в Полотняный Завод (18 км). Экскурсия в музей-усадьбу Гончаровых «История одного портрета».

В 1775 году имение посетила Екатерина II. Императрицу встречал Афанасий Абрамович Гончаров со своей семьей. Екатерина пила в доме чай и кофе, а затем осматривала бумажное производство. В заключении визита хозяин преподнес императрице несколько стоп изготовленной у него бумаги.

Экскурсия в музей бумаги «Бузеон».

Музей расположен на территории Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры, которая была построена по личному указу Петра 1 купцом Тимофеем Филатовым-Карамышевым для изготовления парусных полотен. Императорский Дом уделял большое внимание развитию промышленности, очень часто представители Дома открывали и инициировали создание тех или иных предприятий.

Обед.

Посещение церковного объекта культурного наследия: Мужской монастырь Успения пресвятой Богородицы «Калужская Свято-Тихонова пустынь».

Великая Княгиня Елизавета Федоровна, побывавшая в Свято-Тихоновой пустыни в 1911 году, присутствовала на ранней Божественной литургии, панихиде и молебне преподобному Тихону Калужскому Чудотворцу. Посетила часовню, где хранился дуб, служивший обиталищем при жизни святому, погрузилась в источник святого Тихона, посетила в келье настоятеля обители архимандрита Лаврентия (Бархатова), после чего совместно с ним ею были осмотрены Успенский собор, трапезная и книжная ярмарка.

Отправление в Калугу (13 км), путевая экскурсия.

Экскурсия по музейно-краеведческому комплексу «Усадьба Золотаревых».

В доме купца Золотарева в 1816 году останавливался император Александр I во время посещения Калужской губернии. В доме купца в разное время останавливались Николай I, Александр Николаевич, Михаил Павлович, Мария Федоровна, Александра Федоровна и Мария Николаевна, Елена Павловна, Михаил Николаевич.

Пешеходная экскурсия от музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотаревых» до городского парка культуры и отдыха (с осмотром памятника архитектуры Каменный мост), экскурсия по парку с подходом к памятнику Николая II, посещение Кафедрального Троицкого собора (1,6 км), памятника Кукше, памятной доски.

Фото-стоп на смотровой площадке (р. Ока).

В 1904 году Николай II отстоял богослужение в Троицком соборе и отправился в городской сад, где со смотровой площадки любовался видом на Оку. В настоящее время в парке установлен памятник императору. Так же в свое время парк посещали Великие Князья Михаил Александрович и Сергий Александрович.

Посещение в музея-магазина «Любимая Калуга» с интерактивным рассказом о традиционных калужских лакомствах с дегустацией, свободное время для приобретения сувениров.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане гостиницы, свободное время.

Сергиев Скит, музей бумаги и усадьба ЗолотаревыхСергиев Скит, музей бумаги и усадьба ЗолотаревыхСергиев Скит, музей бумаги и усадьба ЗолотаревыхСергиев Скит, музей бумаги и усадьба ЗолотаревыхСергиев Скит, музей бумаги и усадьба ЗолотаревыхСергиев Скит, музей бумаги и усадьба Золотаревых
2 день

Оптина пустынь, Козельск и Музей трёх цариц

С 07:00 завтрак в ресторане отеля, освобождение номеров.

Переезд в Козельский район в с. Нижние Прыски (62 км). Уникальное место, связанное с пребыванием многих великих людей, в том числе представителей царского императорского дома. Здесь вас ждёт удивительный рассказ, и многие факты будут для вас настоящим открытием. Путевая информация.

Посещение церковного объекта культурного наследия Храма Преображения господня в Нижних Прысках.

Храм, возведенный в 1731 году, с удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения. Храм, о котором великий оптинский старец Амвросий сказал: «Наступит такое время, что все храмы в округе будут закрыты, а этот простоит до второго пришествия Христова…».

8 мая 1887 г. великий князь Константин Константинович первый из Романовых прибыл в известный всей России монастырь Оптину Пустынь. На следующий день он встретился со старцем Амвросием, а затем отправился в Белев. Лето 1901 г. Константин Константинович со своей семьей провел в усадьбе Н. С. Кашкина в селе Прыски, вблизи Оптиной Пустыни и Шамординского монастыря.

Переезд в г. Козельск (13 км).

Посещение церковного объекта культурного наследия Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь.

27 мая 1911 г. великая княгиня Елизавета Федоровна прибыла в Оптину Пустынь, в которой оставалась до 30 мая. 29 мая Елизавета Федоровна молилась в храме Иоанно-Предтеченского скита, а 30 мая ездила в Шамординский монастырь.

Во время своего посещения Оптиной Пустыни Елизавета Федоровна имела продолжительные беседы со скитоначальником Феодосием, старцами Нектарием и Анатолием.

Обед.

Обзорная экскурсия по Козельску, осмотр железнодорожной станции, где установлена памятная доска о прибытии в Козельск Великой Княгини Елизаветы Федоровны.

Переезд в Мещовск (57 км).

Посещение церковного объекта культурного наследия Свято-Георгиевский мужской монастырь.

После разрушения во времена Великой смуты средства на восстановление обители были пожалованы уроженкой Мещовска, царицей Евдокией — супругой царя Михаила Федоровича, первого из династии Романовых.

Экскурсия в музейно-краеведческом комплексе Музей трех цариц.

Это музей, который посвящен династии Романовых и трём русским царицам, которые родились на Калужской земле: Евдокии Стрешневой, Наталье Нарышкиной и Евдокии Лопухиной.

Трансфер в г. Калугу на ж/д вокзал Калуга-2 (87 км). Прибытие в 18:00.

Отправление электропоездом Калуга-Москва (билеты необходимо приобрести заранее). Необходимо учитывать сезонность движения электропоездов.

Время посещения пунктов маршрута не является обязательным. Порядок проведения экскурсий может быть изменен с сохранением их объема и качества.

Компания оставляет за собой право производить замену гостиницы той же категории или выше.

Оптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх царицОптина пустынь, Козельск и Музей трёх цариц

Проживание

В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в одном из отелей г. Калуги.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещение14 190
Одноместное размещение15 690
Размещение на доп. месте14 090

Варианты проживания

Отель «Амбассадор Калуга»

1 ночь

Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.

К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.

В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.

В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации.

За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис. В распоряжении гостей залы для проведения конференций и банкетов.

Расстояние от отеля «Амбассадор Калуга» до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 6,4 км, а до аэропорта Калуги Грабцево — всего 1,7 км. Москва находится в 160 км к юго-западу от отеля.

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Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»

1 ночь

«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.

Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.

Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.

Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.

Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»

Гостиница «Калуга»

1 ночь

Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.

Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.

Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.

Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.

Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»

Отель «Hilton Garden Inn»

1 ночь

Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.

В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.

Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице (двухместное размещение)
  • Питание по программе тура (2 обеда, 1 завтрак)
  • Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсии и входные билеты в объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калуги и обратно
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калуга
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Действующие ли монастыри и соборы, которые будем посещать?

Да, все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

Какой транспорт в туре?

Автобус туркласса: Ютонг, Мерседес, 48-53 места, оборудован системой климат-контроля. Рассадка свободная. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Возможны ли изменения в программе?

Время посещения пунктов маршрута не является обязательным. Порядок проведения экскурсий может быть изменен с сохранением их объема и качества.

Компания оставляет за собой право производить замену гостиницы той же категории или выше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
28 фев 2024
Организатором довольны
Л
28 ноя 2023
Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.
Л
27 ноя 2023
Гид активный, водитель домой домчал часа на 1,5 раньше обещанного. Ночлег в хорошей гостинице, еда вполне съедобная.

Тур входит в следующие категории Калуги

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыНа автобусе

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