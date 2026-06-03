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Калязин как он есть: купеческие улицы, космическая тарелка и колокольня над водой

Истории, парадоксы и трагедии затопленного города
Вы пройдёте по старинному купеческому городу, где над водой стоит одинокая колокольня.

И узнаете, как Калязин пережил сражение Смутного времени, строительство ГЭС и затопление целого района.

Поговорим о четырёх исторических событиях — три из эпохи Руси и одно из советского времени, — а ещё прикоснёмся к мощам святого Макария Калязинского.
Калязин как он есть: купеческие улицы, космическая тарелка и колокольня над водой
Калязин как он есть: купеческие улицы, космическая тарелка и колокольня над водой
Калязин как он есть: купеческие улицы, космическая тарелка и колокольня над водой

Описание экскурсии

Старые купеческие улицы

Дома с мезонинами, глухие ворота, волжский ветер — здесь всё ещё чувствуется дух старины. Я расскажу о быте купцов, ярмарках и о том, как город жил до большой воды.

Троицкий Калязин монастырь

Вы узнаете, почему преподобный Макарий Калязинский выбрал именно это место для обители, как она росла и богатела и что осталось от монастыря после затопления.

Рассказ о сражении при Калязине монастыре (1609 год)

Бой на реке Жабне у села Пирогово — один из эпизодов Смутного времени. Я автор книги об этом сражении и расскажу вам, кто с кем бился, почему Калязин оказался в центре военных действий и как этот бой повлиял на ход истории.

Колокольня Николаевского собора

Главный символ Калязина — всё, что осталось от огромного собора. Вы узнаете, зачем её построили, как она уцелела при затоплении и почему к ней до сих пор едут со всей России.

Трагедия Угличской ГЭС

Строительство гидроэлектростанции в 20 веке погубило старый Калязин. Целый район ушёл под воду вместе с храмами, домами и кладбищами. Я расскажу о том решении, о людях, которых переселяли, и о городе, который не сдался.

Храм Вознесения Господня и мощи святого Макария

Вы зайдёте в действующий храм. Здесь вы сможете приложиться к мощам преподобного Макария Калязинского — небесного покровителя города.

«Космическая тарелочка»

Необычный объект, который местные жители давно признали визитной карточкой. Я объясню, откуда взялось это название и что за ним стоит.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около улиц Ленина и Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Калязине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я много лет увлекаюсь историей, патриот своей Родины, автор книг «Сражение при Калязине монастыре на реке Жабне 1609 год. Реконструкция», и «Путеводитель по Калязину и Калязинскому району». Сертифицированный гид-экскурсовод, проживаю в Калязине с 1977 г. Образование — высшее. Люблю Россию, калязинскую землю, хочу делиться своими знаниями, делать отдых гостей города приятным, интересным, запоминающимся!

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