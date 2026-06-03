Вы пройдёте по старинному купеческому городу, где над водой стоит одинокая колокольня. И узнаете, как Калязин пережил сражение Смутного времени, строительство ГЭС и затопление целого района. Поговорим о четырёх исторических событиях — три из эпохи Руси и одно из советского времени, — а ещё прикоснёмся к мощам святого Макария Калязинского.

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Описание экскурсии

Старые купеческие улицы

Дома с мезонинами, глухие ворота, волжский ветер — здесь всё ещё чувствуется дух старины. Я расскажу о быте купцов, ярмарках и о том, как город жил до большой воды.

Троицкий Калязин монастырь

Вы узнаете, почему преподобный Макарий Калязинский выбрал именно это место для обители, как она росла и богатела и что осталось от монастыря после затопления.

Рассказ о сражении при Калязине монастыре (1609 год)

Бой на реке Жабне у села Пирогово — один из эпизодов Смутного времени. Я автор книги об этом сражении и расскажу вам, кто с кем бился, почему Калязин оказался в центре военных действий и как этот бой повлиял на ход истории.

Колокольня Николаевского собора

Главный символ Калязина — всё, что осталось от огромного собора. Вы узнаете, зачем её построили, как она уцелела при затоплении и почему к ней до сих пор едут со всей России.

Трагедия Угличской ГЭС

Строительство гидроэлектростанции в 20 веке погубило старый Калязин. Целый район ушёл под воду вместе с храмами, домами и кладбищами. Я расскажу о том решении, о людях, которых переселяли, и о городе, который не сдался.

Храм Вознесения Господня и мощи святого Макария

Вы зайдёте в действующий храм. Здесь вы сможете приложиться к мощам преподобного Макария Калязинского — небесного покровителя города.

«Космическая тарелочка»

Необычный объект, который местные жители давно признали визитной карточкой. Я объясню, откуда взялось это название и что за ним стоит.