Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники

Ощутить мощь Тихого океана и погреться в оздоровительных термальных бассейнах
Эта программа откроет вам Камчатку как страну льда и пламени.

На побережье Тихого океана мы прогуляемся по побережью, поднимемся на скалу и полюбуемся панорамой нескольких вулканов, устроим небольшой пикник. А затем искупаемся в целебной воде горячих источников.
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
Контрасты Камчатки: холодный океан и горячие источники
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Знакомимся с океаном

Берег Тихого океана — место силы с потрясающей энергетикой и космическим ландшафтом. На Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком вы:

  • узнаете об особенностях климата и местной флоры
  • поймёте, почему на побережье до сих пор сохранились бывшие окопы и блиндажи
  • увидите, где когда-то обитали коренные народы Камчатки

Затем нас ждёт несложный подъём на Халактырскую скалу, откуда открывается удивительный вид на побережье и три вулкана: Корякский, Авачинский, Козельский.

Спустимся вниз и устроим небольшой пикник — сэндвичи с лососем, сладости и чай с камчатскими травами. Конечно, у вас будет время погулять по берегу наедине с могучим Тихим океаном — пошептаться о своём или просто немного помолчать и подумать.

Расслабляемся в термальном бассейне

Отправимся к минеральным источникам в «Зеленовские озерки» — в бассейне под открытым небом вы отдохнёте, расслабитесь и согреетесь. Вода здесь отличается целебными свойствами и благотворно влияет на организм.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле премиум-класса Lexus LX-570 или Lexus RX-350
  • В стоимость экскурсии включен пикник и трансфер из Петропавловска-Камчатского. Трансфер из других мест оплачивается дополнительно
  • Вход в оздоровительный комплекс «Зеленовские озерки» платный — 400 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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