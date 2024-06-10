Эта программа откроет вам Камчатку как страну льда и пламени. На побережье Тихого океана мы прогуляемся по побережью, поднимемся на скалу и полюбуемся панорамой нескольких вулканов, устроим небольшой пикник. А затем искупаемся в целебной воде горячих источников.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Знакомимся с океаном

Берег Тихого океана — место силы с потрясающей энергетикой и космическим ландшафтом. На Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком вы:

узнаете об особенностях климата и местной флоры

поймёте, почему на побережье до сих пор сохранились бывшие окопы и блиндажи

увидите, где когда-то обитали коренные народы Камчатки

Затем нас ждёт несложный подъём на Халактырскую скалу, откуда открывается удивительный вид на побережье и три вулкана: Корякский, Авачинский, Козельский.

Спустимся вниз и устроим небольшой пикник — сэндвичи с лососем, сладости и чай с камчатскими травами. Конечно, у вас будет время погулять по берегу наедине с могучим Тихим океаном — пошептаться о своём или просто немного помолчать и подумать.

Расслабляемся в термальном бассейне

Отправимся к минеральным источникам в «Зеленовские озерки» — в бассейне под открытым небом вы отдохнёте, расслабитесь и согреетесь. Вода здесь отличается целебными свойствами и благотворно влияет на организм.

Организационные детали