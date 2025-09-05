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чем мы нисколько не жалеем. Замечательный гид Алексей забрал нас от места проживания на комфортабельном автомобиле и повёз на мыс Маячный, в Малолагерную бухту, на смотровые Три Брата и на Халактырский пляж. Мы видели как на берег выбрасывает крабов, угощались потрясающе вкусным обедом на берегу залива, ели дикорастущие ягоды на берегу Тихого океана и наслаждались этой поездкой. Я хочу вернуться в эти прекрасные края, снова почувствовать запах ламинарии, увидеть волны океана и наесться самой вкусной брусники в моей жизни. Спасибо огромное!