Около 10 000 лет назад в конце ледникового периода родилась из недр земли двугорбая экструзия «Верблюд» высотой около 200 метров.
Относительная высота над уровнем моря составляет около 1200 метров, за счет этого открываются великолепные панорамные виды на вулканы Авачинский и Корякский, Авачинскую губу, город Елизова. Восхождение на гору не составляет большого труда.
Относительная высота над уровнем моря составляет около 1200 метров, за счет этого открываются великолепные панорамные виды на вулканы Авачинский и Корякский, Авачинскую губу, город Елизова. Восхождение на гору не составляет большого труда.
Описание экскурсииВы увидите альпийскую растительность, любопытных и всегда голодных еврашек (американский суслик), и проедете по замысловатому руслу сухой речки. После обеда поедем на Халактырский пляж, расположенный на берегу Тихого океана, посетим смотровую площадку, познакомимся с историей возникновения пляжа и его черного песка, разнообразной флоры, отведаем по сезону различную ягоду: шикшу, голубику, жимолость, рябину, бруснику, костянику, шиповник. Океан является местом силы, который не оставит Вас равнодушным. Краткая программа:
- Выезд из отеля и переезд к Авачинскому перевалу;
- Наблюдение за еврашками;
- Восхождение на экструзию «Верблюд»;
- Обед;
- Переезд на Халактырский пляж;
- Подъем на смотровую площадку;
- Отдых у океана;
- Возвращение в отель.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сухая речка
- Вулканы Корякский и Авачинский
- Авачинский перевал
- Халактырский пляж
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля расположенного в городе Петропавловск-камчатский
- Питание
- Скандинавские палки.
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля вне города Петропавловск-Камчатский.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Полный восторг от увиденных мест и от радушного веселого гида Алексея! В день экскурсии дорога на перевал оказалась размыта и программу дня изменили на эквивалентную по стоимости и продолжительности, о
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Г
Завораживающие величественные виды открылись нам в своём очаровании в сопровождении прекрасного гида Валентина!!!! Весь маршрут было комфортно преодолевать, интересно общаться и очень много фотографироваться! Путешествие в страну вулканов с покорением
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