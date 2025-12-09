Ветер с Тихого океана, парящие чайки и чёрный вулканический песок под ногами — Халактырский пляж словно создан для впечатлений. Вы пройдётесь по мягкому песку к кромке воды, почувствуете мощь природы и насладитесь лёгким пикником. А квадрокоптер запечатлеет вас и бескрайний пляж с высоты — получатся неземные кадры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или 4500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

На комфортабельном внедорожнике мы отправимся к океану. В пути — рассказы о вулканах, Тихом океане, природе Камчатки и её истории. Уже через полчаса, проезжая сквозь каменноберёзовый лес, вы почувствуете солёный бриз и услышите первый гул прибоя.

И вот перед вами Халактырский пляж — чёрная бархатная лента, которая простирается на десятки километров. Его песок хрустит под ногами, а контраст с белой пеной прибоя и изумрудной водой притягивает взгляд.

Изюминка нашего путешествия — съёмка на квадрокоптер (и не только на него). Кадры пляжа с высоты, следы на песке, волны, вулканы и вы — получится видеоролик на 2–3 минуты и набор отличных фотографий с классных ракурсов.

А потом — пикник. У кромки прибоя вы насладитесь ароматным чаем с шиповником и местными деликатесами. У вас будет время побродить по берегу, поискать ракушки и кусочки вулканического шлака, понаблюдать за чайками и поразмышлять о своём под звук океана.

Примерный тайминг

Дорога от Петропавловска-Камчатского до пляжа — 30–40 мин

Пребывание на пляже — 2–3 ч

Организационные детали