Вы и океан - съёмка на квадрокоптер на Халактырском пляже
Волны Тихого, чёрный песок и камчатские деликатесы
Ветер с Тихого океана, парящие чайки и чёрный вулканический песок под ногами — Халактырский пляж словно создан для впечатлений.
Вы пройдётесь по мягкому песку к кромке воды, почувствуете мощь природы и насладитесь лёгким пикником. А квадрокоптер запечатлеет вас и бескрайний пляж с высоты — получатся неземные кадры.
Описание экскурсии
На комфортабельном внедорожнике мы отправимся к океану. В пути — рассказы о вулканах, Тихом океане, природе Камчатки и её истории. Уже через полчаса, проезжая сквозь каменноберёзовый лес, вы почувствуете солёный бриз и услышите первый гул прибоя.
И вот перед вами Халактырский пляж — чёрная бархатная лента, которая простирается на десятки километров. Его песок хрустит под ногами, а контраст с белой пеной прибоя и изумрудной водой притягивает взгляд.
Изюминка нашего путешествия — съёмка на квадрокоптер (и не только на него). Кадры пляжа с высоты, следы на песке, волны, вулканы и вы — получится видеоролик на 2–3 минуты и набор отличных фотографий с классных ракурсов.
А потом — пикник. У кромки прибоя вы насладитесь ароматным чаем с шиповником и местными деликатесами. У вас будет время побродить по берегу, поискать ракушки и кусочки вулканического шлака, понаблюдать за чайками и поразмышлять о своём под звук океана.
Примерный тайминг
Дорога от Петропавловска-Камчатского до пляжа — 30–40 мин
Пребывание на пляже — 2–3 ч
Организационные детали
В стоимость включено: фото- и видеосъёмка на квадрокоптер, трансфер на Toyota Land Cruiser или Mitsubishi Delica, пикник на пляже за сервированным столом
По запросу заберём вас из других населённых пунктов — детали уточняйте в переписке
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 1314 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.