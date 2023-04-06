Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»

Восхождение на экструзию Верблюд: индивидуальная экскурсия в горах Камчатки

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отъехав всего на несколько десятков километров от города, вы попадаете в объятья двух домашних вулканах Корякского и Авачинского, на перевале между ними около 10 000 лет назад в конце ледникового периода родилась из недр земли двугорбая экструзия «Верблюд».
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • «Верблюд» — великолепная природная смотровая площадка.
  • Высота горы «Верблюд» около 200 метров и восхождения на нее не составляет большого труда, при этом относительная высота над уровнем моря составляет около 1200 метров, за счет этого открываются великолепные панорамные виды на вулканы Авачинский и Корякский, Авачинскую губу, город Елизова.
  • Вы увидите Альпийскую растительность зацепившеюся за камни, любопытных и всегда голодных Ерашек (Беренгийский суслик) и проедете по замысловатому руслу «сухой речки». В экскурсию входит ланч.

Важная информация:

Одежда по погоде. Рекомендуется взять с собой крем от загара, кепку, репелленты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля расположенного в городе Петропавловск-Камчатский
  • Обед
  • Скандинавские палки
Что не входит
  • Трансфер из отеля расположенного не в городе Петропавловск-Камчатский
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Будe признателен за оплату бронирования на сайте.
  • Одежда по погоде. Рекомендуется взять с собой крем от загара, кепку, солнцезащитные очки, репелленты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Вулканы
поход
Животные
Восхождения

Похожие туры из Камчатки

Халактырский пляж: добраться до края света
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
16 отзывов
Халактырский пляж: добраться до края света
Побывать на побережье Авачинского залива и раскрыть феномен этого природного чуда
с места Вашего нахождения
Завтра
7 апр
8 апр
13 апр
125006 250 за всё до 2 чел.
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Равиль
Равиль
5 отзывов
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
Покорить бездорожье Лавовой пади
8 апр
9 апр
10 апр
11 апр
10 390 за всё до 4 чел.
Зимний джип-тур на Вилючинский перевал
6 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Равиль
Равиль
7 отзывов
Зимний джип-тур на Вилючинский перевал
Полюбоваться с высоты вулканами Камчатки и искупаться в горячих термальных источниках
у вашего отеля
8 апр
9 апр
10 апр
11 апр
19 490 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Камчатке
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ