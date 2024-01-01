Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Приглашаем вас подняться на самый доступный вулкан в мире — Горелый. Это действующий вулкан высотой 1829 м. Восхождение на него подходит любому здоровому человеку, специальная физическая подготовка не требуется. По пути мы остановимся на Вилючинском перевале с прекрасными видами. А после спуска устроим для вас заслуженный обед.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Выезд из места проживания около 6 утра.
- Остановки на смотровых площадках по пути к подножью вулкана. Вы побываете на Вилючинском перевале с отличным видом на вулкан. Здесь же будет возможность посетить уборную.
- Инструктаж по технике безопасности.
- Восхождение на вулкан Горелый. Мы поднимемся на действующий вулкан со множеством кратеров. Вы увидите, что некоторые из них заполнены кислотой или водой. Общий трек восхождения — около 4 км. с постепенным набором высоты, без сильных перепадов и сложных участков.
- Обед после спуска с вулкана в красивом месте.
- Возвращение в город примерно к 19:00.
Организационные детали
- Общая продолжительность тура — 13 часов.
- В поездке вас будет сопровождать один из наших гидов-водителей.
- Трансфер от места проживания и обратно — на Toyota Land Cruiser.
- Маршрут подходит людям с любой физической подготовкой. Главное, чтобы не было противопоказаний по здоровью.
- В эту поездку можно с детьми от 7 лет.
- В стоимость входит обед. Обычно это мясо, гарнир, салат. Предупредите нас, если вы не едите мясо, чтобы мы предусмотрели для вас опции.
- Необходимая экипировка для восхождения: треккинговая обувь, мембранная куртка с капюшоном, удобные штаны, высокие носки, термобельё, рюкзак, личная аптечка, солнцезащитные средства.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Тагзимя — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 6 туристов
Здравствуйте! Наша команда воплотит ваши мечты о путешествии на край земли. Мы берём ваш отдых в свои опытные руки: проконсультируем, подберём и организуем туры/экскурсии в головокружительные локации Камчатки. Увидимся!