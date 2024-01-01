Приглашаем вас подняться на самый доступный вулкан в мире — Горелый. Это действующий вулкан высотой 1829 м. Восхождение на него подходит любому здоровому человеку, специальная физическая подготовка не требуется. По пути мы остановимся на Вилючинском перевале с прекрасными видами. А после спуска устроим для вас заслуженный обед.