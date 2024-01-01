Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Групповая экскурсия на Камчатке

Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал

Приглашаем вас подняться на самый доступный вулкан в мире — Горелый. Это действующий вулкан высотой 1829 м. Восхождение на него подходит любому здоровому человеку, специальная физическая подготовка не требуется. По пути мы остановимся на Вилючинском перевале с прекрасными видами. А после спуска устроим для вас заслуженный обед.
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К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.
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Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Выезд из места проживания около 6 утра.
  • Остановки на смотровых площадках по пути к подножью вулкана. Вы побываете на Вилючинском перевале с отличным видом на вулкан. Здесь же будет возможность посетить уборную.
  • Инструктаж по технике безопасности.
  • Восхождение на вулкан Горелый. Мы поднимемся на действующий вулкан со множеством кратеров. Вы увидите, что некоторые из них заполнены кислотой или водой. Общий трек восхождения — около 4 км. с постепенным набором высоты, без сильных перепадов и сложных участков.
  • Обед после спуска с вулкана в красивом месте.
  • Возвращение в город примерно к 19:00.

Организационные детали

  • Общая продолжительность тура — 13 часов.
  • В поездке вас будет сопровождать один из наших гидов-водителей.
  • Трансфер от места проживания и обратно — на Toyota Land Cruiser.
  • Маршрут подходит людям с любой физической подготовкой. Главное, чтобы не было противопоказаний по здоровью.
  • В эту поездку можно с детьми от 7 лет.
  • В стоимость входит обед. Обычно это мясо, гарнир, салат. Предупредите нас, если вы не едите мясо, чтобы мы предусмотрели для вас опции.
  • Необходимая экипировка для восхождения: треккинговая обувь, мембранная куртка с капюшоном, удобные штаны, высокие носки, термобельё, рюкзак, личная аптечка, солнцезащитные средства.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.

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