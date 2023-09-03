Полюбоваться первозданной природой и отведать деликатесные закуски
На комфортабельном автомобиле мы отправимся из Петропавловска-Камчатского к Козельскому вулкану по непопулярному у туристов маршруту.
Вы насладитесь нетронутой природой, оцените вид на Тихий океан и Налычевскую долину и полакомитесь бутербродами со свежайшей красной рыбкой. Отдохнёте от каждодневной суеты и подышите чистым горным воздухом.
Вы насладитесь нетронутой природой, оцените вид на Тихий океан и Налычевскую долину и полакомитесь бутербродами со свежайшей красной рыбкой. Отдохнёте от каждодневной суеты и подышите чистым горным воздухом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Козельский вулкан поразит вас неповторимым ландшафтом — россыпями шлака на отвесных скалах, вулканическими бомбами, ледниками и снежниками, высокогорной растительностью. Мы посетим ту местность, куда можно доехать на автомобиле. Вы полюбуетесь шикарными видами на Тихий океан, Вилючинский вулкан, Налычевскую долину. Я расскажу, как и когда в этой местности нашли чёрный алмаз и чем он уникален. А пикник с красной рыбой дополнит приятные впечатления от поездки.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, перекус
- Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере Honda CR-V или Honda Vezel. Есть детское кресло.
- Дорога занимает около 1 часа в одну сторону
- По запросу я могу предоставить треккинговые палки, дождевики и защитную сетку на голову, если вы захотите прогуляться вверх по вулкану
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 140 туристов
Меня зовут Иван. Я живу в Петропавловске-Камчатском с рождения. С радостью покажу вам наш прекрасный город на Дальнем Востоке и его фантастически живописные окрестности.
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