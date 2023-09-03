Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник

Полюбоваться первозданной природой и отведать деликатесные закуски

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Ответы на вопросы
На комфортабельном автомобиле мы отправимся из Петропавловска-Камчатского к Козельскому вулкану по непопулярному у туристов маршруту.

Вы насладитесь нетронутой природой, оцените вид на Тихий океан и Налычевскую долину и полакомитесь бутербродами со свежайшей красной рыбкой. Отдохнёте от каждодневной суеты и подышите чистым горным воздухом.
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Козельский вулкан поразит вас неповторимым ландшафтом — россыпями шлака на отвесных скалах, вулканическими бомбами, ледниками и снежниками, высокогорной растительностью. Мы посетим ту местность, куда можно доехать на автомобиле. Вы полюбуетесь шикарными видами на Тихий океан, Вилючинский вулкан, Налычевскую долину. Я расскажу, как и когда в этой местности нашли чёрный алмаз и чем он уникален. А пикник с красной рыбой дополнит приятные впечатления от поездки.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, перекус
  • Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере Honda CR-V или Honda Vezel. Есть детское кресло.
  • Дорога занимает около 1 часа в одну сторону
  • По запросу я могу предоставить треккинговые палки, дождевики и защитную сетку на голову, если вы захотите прогуляться вверх по вулкану

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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