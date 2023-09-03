На комфортабельном автомобиле мы отправимся из Петропавловска-Камчатского к Козельскому вулкану по непопулярному у туристов маршруту. Вы насладитесь нетронутой природой, оцените вид на Тихий океан и Налычевскую долину и полакомитесь бутербродами со свежайшей красной рыбкой. Отдохнёте от каждодневной суеты и подышите чистым горным воздухом.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Козельский вулкан поразит вас неповторимым ландшафтом — россыпями шлака на отвесных скалах, вулканическими бомбами, ледниками и снежниками, высокогорной растительностью. Мы посетим ту местность, куда можно доехать на автомобиле. Вы полюбуетесь шикарными видами на Тихий океан, Вилючинский вулкан, Налычевскую долину. Я расскажу, как и когда в этой местности нашли чёрный алмаз и чем он уникален. А пикник с красной рыбой дополнит приятные впечатления от поездки.

Организационные детали