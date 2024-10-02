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Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник

Покорите Козельский вулкан на комфортабельном автомобиле. Вас ждут впечатляющие виды, чистый воздух и пикник со свежей красной рыбой
Представьте себя на вершине мира, где земля встречается с небом, а воздух настолько чист, что каждый вдох наполняет вас энергией.

Эта индивидуальная экскурсия к Козельскому вулкану предлагает не только насладиться нетронутой
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природой Камчатки, но и увидеть великолепные пейзажи Тихого океана и Налычевской долины.

Путешествие на комфортабельном автомобиле сделает ваш опыт максимально приятным, а пикник с красной рыбой добавит воспоминаниям особенный колорит. Это идеальный способ отдохнуть от городской суеты и погрузиться в мир природной красоты

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🌋 Уникальные виды на вулканы
  • 🍣 Пикник с красной рыбой
  • 🌿 Чистый горный воздух
  • 🌊 Вид на Тихий океан
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для автопутешествия к Козельскому вулкану - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а виды особенно живописны. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные изменения погоды и более прохладные температуры. В остальное время года условия могут быть менее комфортными, но при желании можно организовать поездку, учитывая особенности сезона.
Сейчас август — это идеальное время.
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник

Что можно увидеть

  • Козельский вулкан
  • Вилючинский вулкан
  • Налычевская долина
  • Тихий океан

Описание экскурсии

Козельский вулкан поразит вас неповторимым ландшафтом — россыпями шлака на отвесных скалах, вулканическими бомбами, ледниками и снежниками, высокогорной растительностью. Мы посетим ту местность, куда можно доехать на автомобиле. Вы полюбуетесь шикарными видами на Тихий океан, Вилючинский вулкан, Налычевскую долину. Я расскажу, как и когда в этой местности нашли чёрный алмаз и чем он уникален. А пикник с красной рыбой дополнит приятные впечатления от поездки.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, перекус
  • Путешествие проходит на комфортабельном кроссовере Honda CR-V, Honda Vezel или Mitsubishi Delica. Есть детское кресло
  • Дорога занимает около 1 часа в одну сторону
  • По запросу я могу предоставить треккинговые палки, дождевики и защитную сетку на голову, если вы захотите прогуляться вверх по вулкану
  • За доплату возможно организовать трансфер из Елизово и посёлка Паратунка. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 649 туристов
Моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Ивану!!! просто умничка!!! все рассказал и показал и посмеялись и накормил бодественными пирожками и и напоил вкусным чаем. но особые слова восторга про сьемки с квадрокоптера!!!! это бомба!!!! в следующий раз только с Иваном покорять Камчатку!!! спасибо большое
Иван
Иван
Ответ организатора:
Спасибо огромное за такой душевный и искренний отзыв! 🙏 Когда вы говорите, что съёмка с квадрокоптера — это "бомба", я
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понимаю, что мы с вами говорим на одном языке! Я действительно вкладываю душу в каждый кадр, чтобы вы увезли с собой не просто фото, а настоящие эмоции.

Отдельное спасибо, что отметили и пирожки, и чай, и смех — это те самые мелочи, которые делают путешествие по-настоящему душевным. И, конечно, я очень рад, что вы планируете покорять Камчатку только со мной. Это большая честь и ответственность!

Буду ждать с нетерпением!

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Ю
Все было отлично, прекрасный вид🙂
Иван
Иван
Ответ организатора:
Спасибо вам большое! 😊 Очень рад, что вам понравилось и вы оценили красоту этих мест. Буду ждать вас снова на Камчатке
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Входит в следующие категории Камчатки

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