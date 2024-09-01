С наступлением лета и до начала октября на полуостров Камчатка устремляются рыбаки. Здесь около 14 тысяч рек и ручьёв — восхитительно красивых мест и улова хватит всем.
На моторной лодке мы отправимся по нерестовой реке, где вы прочувствуете красоту природы и азарт рыбалки. И даже если для вас это первая в жизни охота на лосося, без добычи вы не останетесь!
На моторной лодке мы отправимся по нерестовой реке, где вы прочувствуете красоту природы и азарт рыбалки. И даже если для вас это первая в жизни охота на лосося, без добычи вы не останетесь!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Клёвые места
Всего 30 минут в пути — и вот мы на берегу нерестовой реки с видом на камчатские «домашние» вулканы. Пересаживаемся в моторную лодку — для вашей безопасности управление я беру на себя. И отправляемся в путь по ловчим местам!
Особенности камчатской рыбалки
В основном мы будем ловить лосося с лодки. Если будет желание и возможность, попробуем порыбачить с берега, высадившись в каком-нибудь живописном месте или небольшой уютной бухте. Во время рыбалки я расскажу об особенностях нереста дикого лосося на Камчатке, его поведении в естественной среде обитания и секретах рыбной ловли. Улов будет даже у тех, кто ранее никогда не держал в руках спиннинг!
Организационные детали
- Сопровождать вас во врмя рыбалки буду я или один из гидов нашей команды
- Трансфер к месту рыбалки и обратно проходит на подготовленном внедорожнике Suzuki Escudo
- Рыбалка проходит на надувной моторной лодке Solar 420 с мотором Yamaha 15 л. с.
- Допускается участие детей возрастом от 8-9 лет
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов на Камчатке
Камчадал в третьем поколении. Занимаюсь рыбалкой с детства. Вместе с коллегами мы поделимся самыми интересными фактами об истории и особенностях региона и организуем ваш отдых в лучших природных локациях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Иванов
1 сен 2024
Рыбалка выдалась выше всяких похвал!
Были вдвоем с женой на реке Авача во второй половине августа. Гид Кирилл организовал трансфер от нашего отеля, выдал все необходимое оборудование для ловли, показал и
Были вдвоем с женой на реке Авача во второй половине августа. Гид Кирилл организовал трансфер от нашего отеля, выдал все необходимое оборудование для ловли, показал и
Входит в следующие категории Камчатки
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