Охота на камчатского лосося

Насладиться первозданной природой рек Камчатки и поймать дикого лосося
С наступлением лета и до начала октября на полуостров Камчатка устремляются рыбаки. Здесь около 14 тысяч рек и ручьёв — восхитительно красивых мест и улова хватит всем.

На моторной лодке мы отправимся по нерестовой реке, где вы прочувствуете красоту природы и азарт рыбалки. И даже если для вас это первая в жизни охота на лосося, без добычи вы не останетесь!
5
1 отзыв
Охота на камчатского лосося
Охота на камчатского лосося
Охота на камчатского лосося
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Клёвые места

Всего 30 минут в пути — и вот мы на берегу нерестовой реки с видом на камчатские «домашние» вулканы. Пересаживаемся в моторную лодку — для вашей безопасности управление я беру на себя. И отправляемся в путь по ловчим местам!

Особенности камчатской рыбалки

В основном мы будем ловить лосося с лодки. Если будет желание и возможность, попробуем порыбачить с берега, высадившись в каком-нибудь живописном месте или небольшой уютной бухте. Во время рыбалки я расскажу об особенностях нереста дикого лосося на Камчатке, его поведении в естественной среде обитания и секретах рыбной ловли. Улов будет даже у тех, кто ранее никогда не держал в руках спиннинг!

Организационные детали

  • Сопровождать вас во врмя рыбалки буду я или один из гидов нашей команды
  • Трансфер к месту рыбалки и обратно проходит на подготовленном внедорожнике Suzuki Escudo
  • Рыбалка проходит на надувной моторной лодке Solar 420 с мотором Yamaha 15 л. с.
  • Допускается участие детей возрастом от 8-9 лет

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Иванов
1 сен 2024
Рыбалка выдалась выше всяких похвал!
Были вдвоем с женой на реке Авача во второй половине августа. Гид Кирилл организовал трансфер от нашего отеля, выдал все необходимое оборудование для ловли, показал и
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рассказал как ловить кижуча, какие есть особенности)

Благодаря раннему выезду (в 5:30 утра) и профессиональному подходу Кирилла, знанию гидом местности и хороших рыбных мест уже за первый час нам удалось поймать 4 хвоста общим весом за 10кг)

Всего было поймано 6 кижучей и 1 микижа, 4 из них были с икрой

Помимо хорошего оснащения моторной лодки и отличных спиннингов/блесен Кирилл организовал нам вкуснейший обед прямо на воде и рассказал много интересных историй про рыбалку на Камчатке

Крайне рекомендую данную экскурсию, так как при должном настрое и капельке везения вы обязательно получите массу положительных эмоций от вываживания благородной и сильной красной рыбы, а также созерцания красивейшей природы вокруг!

PS. Чуть не забыл сказать - после рыбалки Кирилл помог нам разделать рыбу прямо на реке и затем мы свой улов сами уже засолили, завакуумировали и заморозили. Так что уже по возвращению домой продолжаем наслаждаться дарами Камчатки!

Рыбалка выдалась выше всяких похвал!Рыбалка выдалась выше всяких похвал!Рыбалка выдалась выше всяких похвал!Рыбалка выдалась выше всяких похвал!Рыбалка выдалась выше всяких похвал!Рыбалка выдалась выше всяких похвал!Рыбалка выдалась выше всяких похвал!

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