С наступлением лета и до начала октября на полуостров Камчатка устремляются рыбаки. Здесь около 14 тысяч рек и ручьёв — восхитительно красивых мест и улова хватит всем. На моторной лодке мы отправимся по нерестовой реке, где вы прочувствуете красоту природы и азарт рыбалки. И даже если для вас это первая в жизни охота на лосося, без добычи вы не останетесь!

Описание экскурсии

Клёвые места

Всего 30 минут в пути — и вот мы на берегу нерестовой реки с видом на камчатские «домашние» вулканы. Пересаживаемся в моторную лодку — для вашей безопасности управление я беру на себя. И отправляемся в путь по ловчим местам!

Особенности камчатской рыбалки

В основном мы будем ловить лосося с лодки. Если будет желание и возможность, попробуем порыбачить с берега, высадившись в каком-нибудь живописном месте или небольшой уютной бухте. Во время рыбалки я расскажу об особенностях нереста дикого лосося на Камчатке, его поведении в естественной среде обитания и секретах рыбной ловли. Улов будет даже у тех, кто ранее никогда не держал в руках спиннинг!

Организационные детали