Это идеальный маршрут для тех, кто хочет прикоснуться к дикой природе, не уезжая далеко от города.
Всего 30 км — и вас встретят вулканические пейзажи, океанские панорамы, колоритный маяк и атмосфера настоящего края света.
Всего 30 км — и вас встретят вулканические пейзажи, океанские панорамы, колоритный маяк и атмосфера настоящего края света.
Описание экскурсии
- Мы поедем по живописному побережью, мимо озёр и сопок.
- Увидим бескрайние просторы, чёрные вулканические пляжи, отвесные скалы, птичьи базары и бушующие волны Тихого океана.
- Осмотрим самый старый на полуострове и до сих пор действующий маяк. Он словно молчаливый свидетель освоения этих суровых земель.
- Прогуляемся по побережью, где вы сможете сделать уникальные фото.
- Устроим пикник на природе с горячим ароматным чаем и перекусом в живописном месте.
Организационные детали
- Поедем на подготовленном внедорожнике на 4 посадочных места.
- Пикник включён в стоимость.
- Возрастных и физических ограничений нет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я ваш проводник в удивительный мир Камчатки — край вулканов, гейзеров и дикой природы. С моим многолетним опытом путешествий я помогу вам открыть самые захватывающие места этого полуострова. Я создаю маршруты которые подходят именно вам — будь то экстремальные походы или комфортные путешествия на внедорожнике.
Входит в следующие категории Камчатки
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