Это идеальный выбор для первого знакомства с полуостровом. Без утомительных переходов и экстремальных подъёмов вы окажетесь в самых красивых местах рядом с Петропавловском-Камчатским. Вас ждут виды с Мишенной сопки, кекуры «Три брата», ревущий Тихий океан на мысе Маячном, чёрный вулканический песок Халактырского пляжа и могучие силуэты домашних вулканов. Обед на природе — также в программе.

Описание экскурсии

10:00 — выезд из города

Стартуем навстречу панорамным видам и свежему океанскому воздуху.

10:20–10:40 — Мишенная сопка

Первый взгляд на Камчатку с высоты: город, бухта, океан и вулканы — всё как на ладони. Знакомство с историей Петропавловска-Камчатского и его домашними вулканами: Корякским, Авачинским и Козельским.

12:00–12:20 — скалы «Три брата»

Остановка у знаменитых кекуров — символа Камчатки. Вы услышите легенду о трёх братьях, которые навсегда остались стоять на страже бухты.

13:30–14:30 — мыс Маячный и маяк

Живописные скалы, грохот прибоя и величие Тихого океана. Вы узнаете, как работает старейший маяк Дальнего Востока и почему он до сих пор нужен.

15:00–16:00 — бухты Большая и Малая Лагерные + обед

Прогулка по берегу, отдых у воды и обед на свежем воздухе — вкусно, сытно и с видом на океан.

16:30–16:45 — смотровая площадка

Ещё один ракурс на уже знакомые места — под другим углом.

17:15–18:30 — Халактырский пляж

Финальная локация дня — вулканический пляж с чёрным песком и Тихим океаном.

19:00 — возвращение в город

Организационные детали