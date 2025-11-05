Панорамы вулканов, легендарные кекуры и старейший маяк Дальнего Востока
Это идеальный выбор для первого знакомства с полуостровом.
Без утомительных переходов и экстремальных подъёмов вы окажетесь в самых красивых местах рядом с Петропавловском-Камчатским.
Вас ждут виды с Мишенной сопки, кекуры «Три брата», ревущий Тихий океан на мысе Маячном, чёрный вулканический песок Халактырского пляжа и могучие силуэты домашних вулканов. Обед на природе — также в программе.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из города
Стартуем навстречу панорамным видам и свежему океанскому воздуху.
10:20–10:40 — Мишенная сопка
Первый взгляд на Камчатку с высоты: город, бухта, океан и вулканы — всё как на ладони. Знакомство с историей Петропавловска-Камчатского и его домашними вулканами: Корякским, Авачинским и Козельским.
12:00–12:20 — скалы «Три брата»
Остановка у знаменитых кекуров — символа Камчатки. Вы услышите легенду о трёх братьях, которые навсегда остались стоять на страже бухты.
13:30–14:30 — мыс Маячный и маяк
Живописные скалы, грохот прибоя и величие Тихого океана. Вы узнаете, как работает старейший маяк Дальнего Востока и почему он до сих пор нужен.
15:00–16:00 — бухты Большая и Малая Лагерные + обед
Прогулка по берегу, отдых у воды и обед на свежем воздухе — вкусно, сытно и с видом на океан.
16:30–16:45 — смотровая площадка
Ещё один ракурс на уже знакомые места — под другим углом.
17:15–18:30 — Халактырский пляж
Финальная локация дня — вулканический пляж с чёрным песком и Тихим океаном.
19:00 — возвращение в город
Организационные детали
Поедем на Toyota Land Cruiser или Mitsubishi Delica
Специальной экипировки не требуется, физическая подготовка не имеет значения, ограничений по возрасту нет
Мы обязательно предложим вам вкусный полноценный обед и горячий чай (входит в стоимость)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно.
Александр — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 87 туристов
Я родился и вырос на Камчатке. Моё детство прошло в сельской местности, на берегу Охотского моря. О жизни коренных северных народов знаю не понаслышке. Джиппингом занимаюсь более 15 лет, провожу
экскурсии по нашему краю 6 лет. На данный момент — дипломированный гид, влюблённый в свой край. Я и моя команда познакомим гостей с историей полуострова, откроем вам далёкую, живописную, загадочную, прекрасную Камчатку.
Валерия
5 ноя 2025
Хочу сказать огромное спасибо за потрясающую экскурсию по самым живописным уголкам Камчатки! Мишенная сопка, скалы Три брата, мыс Маячный и Халатырский пляж — каждый из этих мест покорил своим уникальным характером и мощью природы. Благодарю за профессионализм с которым вы подходите к своему делу — было спокойно и приятно путешествовать даже по непростым дорогам Камчатки. Впечатления останутся со мной надолго!!!