Сопка Мишенная и термальный комплекс «Зеленовские озерки»
Насладитесь видами восьми вулканов с Мишенной сопки и расслабьтесь в термальных водах «Зеленовских озерков». Идеальное сочетание приключений и отдыха
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Здесь вы сможете принять природные «ванны» с минерализованной термальной водой, окунуться в ледяное озеро, поплавать в теплом бассейне и на себе прочувствовать лечебные свойства местных источников»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
«Во время несложного треккинга вы окунётесь в уникальность природы, увидите переход растительности от кустарников и горной тундры до высокотравья и горных лугов, насладитесь видами водопадов и горного озера»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
от 60 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия на джипе к горному массиву Вачкажец
Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Вы оцените живописное озеро Тахколоч и подниметесь к «цирку» — котловине в форме амфитеатра, образованной сошедшими 10 тысяч лет назад ледниками»
Завтра в 17:00
22 янв в 08:00
от 80 000 ₽ за всё до 24 чел.
К подножию вулкана: лавовая падь + озеро Котельное
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей Камчатки: от застывшей лавы до берегов Тихого океана и уютного перекуса у озера
Начало: У вашего места проживания в Петропавловске-Камчатс...
«А на Котельном озере мы устроим перекус из камчатских деликатесов в окружении вулканических пейзажей»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
от 14 000 ₽ за человека
Горячие источники и вулканические виды: поездка к Зеленовским озеркам
Камчатка удивляет не только вулканами, но и природными спа. Мишенная сопка и Зеленовские озерки подарят незабываемые впечатления и релакс
Начало: На площади Ленина в Петропавловске-Камчатском
«Смотровые площадки на Мишенной сопке — вулканы, бухта, центр города и Култучное озеро»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
13 334 ₽ за человека
Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках
Путешествие к природным жемчужинам Камчатки: два озера, обед на берегу и купание в минеральных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
«Плавающие острова на лесном озере»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
от 69 999 ₽ за всё до 7 чел.
От вулканов до океана: день приключений на Камчатке
Халактырский пляж, Мишенная сопка и горячие Зеленовские озерки - из Петропавловска-Камчатского
Начало: От Драмтеатра
«Купание в горячих термальных ваннах и ледяном озере с дикими утками»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
от 14 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 24 чел.
Восхождение на вулкан Горелый (всё включено)
Индивидуальная экскурсия на вулкан Горелый: 1829 метров высоты, марсианские пейзажи, пикник на вершине и исследование лавовых пещер
Начало: У вашего отеля
«На вершине мы устроим пикник, а затем отправимся исследовать кратеры вулкана Горелый, в одном из которых раскинулось великолепное бирюзовое озеро, насыщенное серой»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
от 80 000 ₽ за всё до 24 чел.
Идём на корюшку
Долететь из Петропавловска-Камчатского к озеру Калыгирь и заняться подлёдной рыбалкой
Начало: По месту проживания в Петропавловске-Камчатском
«В 130 км от Петропавловска-Камчатского находится озеро Калагырь — традиционное место спортивно-любительского лова тихоокеанской сельди, тихоокеанской зубастой корюшки и дальневосточной наваги»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
192 500 ₽ за всё до 3 чел.
В снегоходных нартах - к горному массиву Вачкажец и озеру Тахколоч
Прокатиться до заснеженных гор, а потом согреться в термальных источниках
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Гид объяснит, как морённые валуны формируют горные озера»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
15 000 ₽ за человека
Медвежья чаша, озеро Толмачёва и термальные источники
Один день на Камчатке: от высокогорного озера до термальных источников. Пейзажи, которые завораживают, и природа, которая вдохновляет
Начало: У Вашего отеля
«За 1 день вы подниметесь к высокогорному озеру, обнимете 300-летнюю берёзу, побываете на плавучих островах, пройдёте по тундре, где бродят медведи, искупаетесь в термальном бессейне — и это далеко не всё»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
от 49 999 ₽ за всё до 24 чел.
