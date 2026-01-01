1 отзыв

Водная прогулка

Озеро Толмачёва, Медвежья чаша и купание в источниках Путешествие к природным жемчужинам Камчатки: два озера, обед на берегу и купание в минеральных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском «Плавающие острова на лесном озере»