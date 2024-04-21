Вечерние экскурсии Камчатки

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» на Камчатке, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Халактырский пляж: уникальный закат у Тихого океана на Камчатке
Погрузитесь в мир камчатских природных чудес, где вулканические сопки и черный пляж создают неповторимую атмосферу
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
30 отзывов
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
«На обратном пути мы поднимемся на последнюю смотровую на сопке Петровская, откуда вы полюбуетесь ночной панорамой Петропавловска-Камчатского»
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670 за всё до 4 чел.
Очарование ночного Петропавловска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
«И через парк выйдем на смотровую площадку, с которой вам открывается потрясающий вид Авачинскую бухту и ночной город»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    21 апреля 2024
    От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    Большое спасибо Владиславу за такое замечательное знакомство с городом. Удалось заинтересовать нас сразу же, а это, к сожалению, получается не
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    у всех гидов. Владислав не только рассказывал общую информацию, но и делился личным опытом, что было очень интересно послушать. Мы в восторге, рекомендуем к посещению

  • И
    Игорь
    4 апреля 2024
    Халактырский пляж: закат у Тихого океана
    Владислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине и к её проблемам. Особое
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    спасибо Владиславу за то, что уже после окончания экскурсии, через несколько часов, когда таксист нас не довез до вершины Мишенной сопки, он проезжая мимо уже с другой экскурсией подобрал нас и доставил на вершину, а затем и отвёз обратно.

    Владислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине иВладислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине иВладислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине иВладислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине иВладислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине и
  • Н
    Наталья
    6 марта 2024
    От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    На экскурсии были 01.03.2024г. Потрясающая экскурсия!!! Гид Вячеслав прекрасно все рассказал - много интересного и про сам город и про места которые мы посетили, маршрут отличный, побывали везде, фотографировались, массу эмоций!!! Очень рекомендую экскурсию,спасибо большое, восторг!
  • Ю
    Юлия
    27 февраля 2024
    Халактырский пляж: закат у Тихого океана
    Огромное спасибо Владиславу за экскурсию. Было легко и интересно его слушать.
  • А
    Анастасия
    27 февраля 2024
    От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
    Очень понравилась Камчатка,и за это отдельное спасибо Владиславу,рассказывал обо всем,показал самые красивые места,профессионал своего дела.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Вечерние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Халактырский пляж: закат у Тихого океана
  2. От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
  3. Очарование ночного Петропавловска
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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