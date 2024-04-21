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спасибо Владиславу за то, что уже после окончания экскурсии, через несколько часов, когда таксист нас не довез до вершины Мишенной сопки, он проезжая мимо уже с другой экскурсией подобрал нас и доставил на вершину, а затем и отвёз обратно.