1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Халактырский пляж: уникальный закат у Тихого океана на Камчатке
Погрузитесь в мир камчатских природных чудес, где вулканические сопки и черный пляж создают неповторимую атмосферу
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
«На обратном пути мы поднимемся на последнюю смотровую на сопке Петровская, откуда вы полюбуетесь ночной панорамой Петропавловска-Камчатского»
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Очарование ночного Петропавловска
Познакомиться с историческим центром, подняться на смотровые площадки и полюбоваться сияющим городом
«И через парк выйдем на смотровую площадку, с которой вам открывается потрясающий вид Авачинскую бухту и ночной город»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья21 апреля 2024Большое спасибо Владиславу за такое замечательное знакомство с городом. Удалось заинтересовать нас сразу же, а это, к сожалению, получается не
- ИИгорь4 апреля 2024Владислав отличный экскурсовод, рассказавший много интересного о Камчатке. Чувствуется неравнодушный человек к своей малой родине и к её проблемам. Особое
- ННаталья6 марта 2024На экскурсии были 01.03.2024г. Потрясающая экскурсия!!! Гид Вячеслав прекрасно все рассказал - много интересного и про сам город и про места которые мы посетили, маршрут отличный, побывали везде, фотографировались, массу эмоций!!! Очень рекомендую экскурсию,спасибо большое, восторг!
- ЮЮлия27 февраля 2024Огромное спасибо Владиславу за экскурсию. Было легко и интересно его слушать.
- ААнастасия27 февраля 2024Очень понравилась Камчатка,и за это отдельное спасибо Владиславу,рассказывал обо всем,показал самые красивые места,профессионал своего дела.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Вечерние»
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