Познакомиться с обычаями коренных народов и искупаться в горячих источниках
Вдали от городской суеты, в окружении первозданной природы расположено место, заряженное древней энергией. Представьте, что в яранге уже горит костёр и дымятся лепёшки.
Хранители родовых традиций ждут вас, чтобы рассказать о своих обычаях и культуре через песни и старинные предания, а ещё научить национальным танцам. Поехали с нами в этнопутешествие за новыми впечатлениями!
Хранители родовых традиций ждут вас, чтобы рассказать о своих обычаях и культуре через песни и старинные предания, а ещё научить национальным танцам. Поехали с нами в этнопутешествие за новыми впечатлениями!
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Хозяйка этностойбища и артисты — представители коренных народов Камчатки. Они встретят вас по приезду и погрузят в колоритную атмосферу этого места. Вас ждут:
- Этнический концерт Лидии Чечулиной — хранительницы родовых традиций, народного мастера Камчатки, руководителя национального ансамбля «Уйкав».
- Корякские танцы. На мастер-классе вы познакомитесь с национальными танцами, а ещё сфотографируетесь в традиционной одежде — кухлянках.
- Древние родовые песни и чай с лепёшками. В яранге у костра на оленьих шкурах — только в такой атмосфере погружение в корякскую культуру будет наиболее полным.
- Национальный обед — уха из красной рыбы и рыбная нарезка с овощами.
- Экскурсия в питомник ездовых собак. Услышите подробный рассказ о животных и северной экспедиции Беринга. Сделаете фото с милыми щенками.
- Целебные горячие источники, в которых расслабитесь после насыщенной поездки.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер с места проживания и обратно, билеты в этностойбище и на горячие источники, обед
- По желанию за дополнительную плату можно покататься на лошадях
- Дорога до места назначения займёт примерно 1 час
- С собой возьмите купальные принадлежности
- На экскурсии вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:30 и 17:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлке Раздольный
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:30 и 17:30Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тагзимя — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 6 туристов
Здравствуйте! Наша команда воплотит ваши мечты о путешествии на край земли. Мы берём ваш отдых в свои опытные руки: проконсультируем, подберём и организуем туры/экскурсии в головокружительные локации Камчатки. Увидимся!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
20 сен 2023
Сама экскурсия хорошая, но я не увидела Танзимя как организатора, кроме как потребовать на кануне перевод оплаты за экскурсию сразу же при посадке. И еще при составлении маршрута она не учла места наших проживаний и нам пришлось и туда и обратно делать очень большой крюк, что бы забрать людей с" Голубой лагуны", что конечно же было утомительно. А вот водитель Василий большой молодец.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки
Групповые
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
Термальные источники
Похожие туры из Камчатки
Индивидуальная
4 часа
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по черному вулканическому песку Камчатки
У Вашего отеля
Сегодня
15 окт
16 окт
17 окт
от 1390011 815₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
Насладиться уникальной природой горного массива, видами вулканов и релаксом в «Зеленовских озерках»
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
4000032 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
Побывать на двух побережьях Камчатки, искупаться в термальных источниках и подняться на вершины гор
в Петропавловске-Камчатском
14 окт
16 окт
19 окт
23 окт
32 480₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании