Хозяйка этностойбища и артисты - представители коренных народов Камчатки. Они встретят вас по приезду и погрузят в колоритную атмосферу этого места.
Вас ждут: этнический концерт Лидии Чечулиной, корякские танцы, древние родовые
Вас ждут: этнический концерт Лидии Чечулиной, корякские танцы, древние родовые
6 причин купить эту экскурсию
- 🎶 Этнический концерт Лидии Чечулиной
- 💃 Корякские танцы и мастер-классы
- 🔥 Древние родовые песни у костра
- 🍲 Национальный обед с ухой из красной рыбы
- 🐕 Экскурсия в питомник ездовых собак
- ♨️ Целебные горячие источники
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для этнографического приключения на Камчатке - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы путешествие возможно, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям и ограниченному доступу к некоторым активностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Этностойбище
- Питомник ездовых собак
- Горячие источники
Описание экскурсии
Хозяйка этностойбища и артисты — представители коренных народов Камчатки. Они встретят вас по приезду и погрузят в колоритную атмосферу этого места. Вас ждут:
- Этнический концерт Лидии Чечулиной — хранительницы родовых традиций, народного мастера Камчатки, руководителя национального ансамбля «Уйкав».
- Корякские танцы. На мастер-классе вы познакомитесь с национальными танцами, а ещё сфотографируетесь в традиционной одежде — кухлянках.
- Древние родовые песни и чай с лепёшками. В яранге у костра на оленьих шкурах — только в такой атмосфере погружение в корякскую культуру будет наиболее полным.
- Национальный обед — уха из красной рыбы и рыбная нарезка с овощами.
- Экскурсия в питомник ездовых собак. Услышите подробный рассказ о животных и северной экспедиции Беринга. Сделаете фото с милыми щенками.
- Целебные горячие источники, в которых расслабитесь после насыщенной поездки.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер с места проживания и обратно, билеты в этностойбище и на горячие источники, обед
- По желанию за дополнительную плату можно покататься на лошадях
- Дорога до места назначения займёт примерно 1 час
- С собой возьмите купальные принадлежности
- На экскурсии вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 000 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тагзимя — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 58 туристов
Здравствуйте! Наше агентство воплотит ваши мечты о путешествии на край земли. Мы берём ваш отдых в свои опытные руки: проконсультируем, подберём и организуем туры/экскурсии в головокружительные локации Камчатки. Увидимся!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни.
Увидели коренное население, услышали их истории из первых уст, познакомились с медведем Сильвестром.
Бонус был в том, что
Увидели коренное население, услышали их истории из первых уст, познакомились с медведем Сильвестром.
Бонус был в том, что
+2
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С
Очень интересная экскурсия, увидели представителей коренных народов, послушали их. Было очень интересно!
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Е
Очень понравилось экскурсия. Хорошее погружение в мир Камчатки. Сергей с детьми и Ольгой очень приятные и эмоционально увлекли. Здорово что рассказали про медведя, почему он в клетке, с заботой и любовью. Нам все понравилось
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В
Сама экскурсия хорошая, но я не увидела Танзимя как организатора, кроме как потребовать на кануне перевод оплаты за экскурсию сразу же при посадке. И еще при составлении маршрута она не
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О
отзыв без приувеличения, занижения, унижения или чего-то там еще. несколько дней прошло после этого происшествия. пишу всё как есть. с холодком.
1. это не гид. это не экскурсия. это ооооочень дорогой
1. это не гид. это не экскурсия. это ооооочень дорогой
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