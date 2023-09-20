Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе

Познакомиться с обычаями коренных народов и искупаться в горячих источниках

4
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вдали от городской суеты, в окружении первозданной природы расположено место, заряженное древней энергией. Представьте, что в яранге уже горит костёр и дымятся лепёшки.

Хранители родовых традиций ждут вас, чтобы рассказать о своих обычаях и культуре через песни и старинные предания, а ещё научить национальным танцам. Поехали с нами в этнопутешествие за новыми впечатлениями!
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Хозяйка этностойбища и артисты — представители коренных народов Камчатки. Они встретят вас по приезду и погрузят в колоритную атмосферу этого места. Вас ждут:

  • Этнический концерт Лидии Чечулиной — хранительницы родовых традиций, народного мастера Камчатки, руководителя национального ансамбля «Уйкав».
  • Корякские танцы. На мастер-классе вы познакомитесь с национальными танцами, а ещё сфотографируетесь в традиционной одежде — кухлянках.
  • Древние родовые песни и чай с лепёшками. В яранге у костра на оленьих шкурах — только в такой атмосфере погружение в корякскую культуру будет наиболее полным.
  • Национальный обед — уха из красной рыбы и рыбная нарезка с овощами.
  • Экскурсия в питомник ездовых собак. Услышите подробный рассказ о животных и северной экспедиции Беринга. Сделаете фото с милыми щенками.
  • Целебные горячие источники, в которых расслабитесь после насыщенной поездки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер с места проживания и обратно, билеты в этностойбище и на горячие источники, обед
  • По желанию за дополнительную плату можно покататься на лошадях
  • Дорога до места назначения займёт примерно 1 час
  • С собой возьмите купальные принадлежности
  • На экскурсии вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:30 и 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в посёлке Раздольный
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30 и 17:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
В
20 сен 2023
Сама экскурсия хорошая, но я не увидела Танзимя как организатора, кроме как потребовать на кануне перевод оплаты за экскурсию сразу же при посадке. И еще при составлении маршрута она не учла места наших проживаний и нам пришлось и туда и обратно делать очень большой крюк, что бы забрать людей с" Голубой лагуны", что конечно же было утомительно. А вот водитель Василий большой молодец.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

Групповые
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
Термальные источники

Похожие туры из Камчатки

Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по черному вулканическому песку Камчатки
У Вашего отеля
Сегодня
15 окт
16 окт
17 окт
от 1390011 815 за всё до 3 чел.
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
Насладиться уникальной природой горного массива, видами вулканов и релаксом в «Зеленовских озерках»
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
4000032 000 за всё до 4 чел.
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Рассвет у Тихого океана - закат у Охотского моря
Побывать на двух побережьях Камчатки, искупаться в термальных источниках и подняться на вершины гор
в Петропавловске-Камчатском
14 окт
16 окт
19 окт
23 окт
32 480 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Камчатке
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ