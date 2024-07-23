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Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе

Погрузитесь в атмосферу коренных народов Камчатки. Вас ждут этнический концерт, мастер-классы по танцам, национальный обед и горячие источники
Хозяйка этностойбища и артисты - представители коренных народов Камчатки. Они встретят вас по приезду и погрузят в колоритную атмосферу этого места.

Вас ждут: этнический концерт Лидии Чечулиной, корякские танцы, древние родовые
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песни и чай с лепёшками, национальный обед, экскурсия в питомник ездовых собак и целебные горячие источники. В стоимость экскурсии включены трансфер, билеты, обед. По желанию за дополнительную плату можно покататься на лошадях

4
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎶 Этнический концерт Лидии Чечулиной
  • 💃 Корякские танцы и мастер-классы
  • 🔥 Древние родовые песни у костра
  • 🍲 Национальный обед с ухой из красной рыбы
  • 🐕 Экскурсия в питомник ездовых собак
  • ♨️ Целебные горячие источники

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для этнографического приключения на Камчатке - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы путешествие возможно, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям и ограниченному доступу к некоторым активностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе

Что можно увидеть

  • Этностойбище
  • Питомник ездовых собак
  • Горячие источники

Описание экскурсии

Хозяйка этностойбища и артисты — представители коренных народов Камчатки. Они встретят вас по приезду и погрузят в колоритную атмосферу этого места. Вас ждут:

  • Этнический концерт Лидии Чечулиной — хранительницы родовых традиций, народного мастера Камчатки, руководителя национального ансамбля «Уйкав».
  • Корякские танцы. На мастер-классе вы познакомитесь с национальными танцами, а ещё сфотографируетесь в традиционной одежде — кухлянках.
  • Древние родовые песни и чай с лепёшками. В яранге у костра на оленьих шкурах — только в такой атмосфере погружение в корякскую культуру будет наиболее полным.
  • Национальный обед — уха из красной рыбы и рыбная нарезка с овощами.
  • Экскурсия в питомник ездовых собак. Услышите подробный рассказ о животных и северной экспедиции Беринга. Сделаете фото с милыми щенками.
  • Целебные горячие источники, в которых расслабитесь после насыщенной поездки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер с места проживания и обратно, билеты в этностойбище и на горячие источники, обед
  • По желанию за дополнительную плату можно покататься на лошадях
  • Дорога до места назначения займёт примерно 1 час
  • С собой возьмите купальные принадлежности
  • На экскурсии вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет20 000 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тагзимя
Тагзимя — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 58 туристов
Здравствуйте! Наше агентство воплотит ваши мечты о путешествии на край земли. Мы берём ваш отдых в свои опытные руки: проконсультируем, подберём и организуем туры/экскурсии в головокружительные локации Камчатки. Увидимся!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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3
2
1
1
Лариса
Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни.
Увидели коренное население, услышали их истории из первых уст, познакомились с медведем Сильвестром.
Бонус был в том, что
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нам разрешили погладить всех собак, это было просто счастье.
Прекрасный обед и чаепитие в юрте.
На обратном пути мы заехали в источники.
Нас сопровождал Андрей, отличный парень, интересно оассказывал и сопровождал нас на протяжении всей экскурсии.
Благодарим от всей души всю команду!

Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни.
Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни.
Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни.
Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни.
Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни.
Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни.
Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни.
Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни.+2
Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни.
Прекрасная экскурсия! Мы получили массу впечатлений, погрузились в историю народа, местные танцы и песни.
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С
Очень интересная экскурсия, увидели представителей коренных народов, послушали их. Было очень интересно!
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Е
Очень понравилось экскурсия. Хорошее погружение в мир Камчатки. Сергей с детьми и Ольгой очень приятные и эмоционально увлекли. Здорово что рассказали про медведя, почему он в клетке, с заботой и любовью. Нам все понравилось
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В
Сама экскурсия хорошая, но я не увидела Танзимя как организатора, кроме как потребовать на кануне перевод оплаты за экскурсию сразу же при посадке. И еще при составлении маршрута она не
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учла места наших проживаний и нам пришлось и туда и обратно делать очень большой крюк, что бы забрать людей с" Голубой лагуны", что конечно же было утомительно. А вот водитель Василий большой молодец.

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О
отзыв без приувеличения, занижения, унижения или чего-то там еще. несколько дней прошло после этого происшествия. пишу всё как есть. с холодком.
1. это не гид. это не экскурсия. это ооооочень дорогой
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трансфер. да. это просто такси.
она (девушка со сложным именем на букву А) встретила меня у дома, довезла до экскурсии и ждала когда все закончится, отвезла домой.
2. по каким то историческим фактам - она не знает вообще ни чего. Все что говорила даже про медведя который находится в этно-деревне - не совпало с рассказами настоящего экскурсовода.
3. опасность жизни. водитель очень рьяно выражала недовольство о других участниках движения, плохо водила. это очень опасно для жизни. я домой ехала вжавшись в сиденье. мне ни когда не было так страшно.
4. при попытке сказать замечание (лучше бы я и дальше молчала как и всю дорогу), разумеется проявились нотки с повышением тона. я резко остановилась и поняла что до аварии просто один миг. водит не уверенно. габаритов машины не чувствует. там где впереди проехал грузовой транспорт она останавливается и считает что она не пролезет там. в общем это крайне нервная поездка была.
5. сам билет в этно деревню стоит 5-6 тысяч рублей. 15 с вас берут просто потому что могут. а почему бы и нет? я об этому узнала только в деревне… к сожалению. . со слов других ребят, трансфер из отелей привез за 1500 рублей в обе стороны. .
6. это была моя первая экскурсия на Камчатке. и я так сильно разочаровалась что хотела отменить все остальные.

но это треш. сейчас пока писала опять сильно не комфортно стало. таким людям нельзя доверять свою жизнь. трипстером кстати теперь тоже побаиваюсь пользоваться. . буду искать другие сервисы.

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