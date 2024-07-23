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трансфер. да. это просто такси.

она (девушка со сложным именем на букву А) встретила меня у дома, довезла до экскурсии и ждала когда все закончится, отвезла домой.

2. по каким то историческим фактам - она не знает вообще ни чего. Все что говорила даже про медведя который находится в этно-деревне - не совпало с рассказами настоящего экскурсовода.

3. опасность жизни. водитель очень рьяно выражала недовольство о других участниках движения, плохо водила. это очень опасно для жизни. я домой ехала вжавшись в сиденье. мне ни когда не было так страшно.

4. при попытке сказать замечание (лучше бы я и дальше молчала как и всю дорогу), разумеется проявились нотки с повышением тона. я резко остановилась и поняла что до аварии просто один миг. водит не уверенно. габаритов машины не чувствует. там где впереди проехал грузовой транспорт она останавливается и считает что она не пролезет там. в общем это крайне нервная поездка была.

5. сам билет в этно деревню стоит 5-6 тысяч рублей. 15 с вас берут просто потому что могут. а почему бы и нет? я об этому узнала только в деревне… к сожалению. . со слов других ребят, трансфер из отелей привез за 1500 рублей в обе стороны. .

6. это была моя первая экскурсия на Камчатке. и я так сильно разочаровалась что хотела отменить все остальные.



но это треш. сейчас пока писала опять сильно не комфортно стало. таким людям нельзя доверять свою жизнь. трипстером кстати теперь тоже побаиваюсь пользоваться. . буду искать другие сервисы.