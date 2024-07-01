Джип-тур к красивейшему высокогорному Толмачевскому озеру на высоте 600 метров над уровнем моря. За время нашего пути длиной в 400 км вас ждут дивные пейзажи, дикие животные и масса ярких впечатлений!

если вас не более 3 чел. (но есть вариант до 5 чел.)

Описание

По дороге к нашему главному пункту назначения вы увидите камчатские леса с густой растительностью, нерестовые реки, заснеженные горы, вулкан Опала, трехсотлетнюю березу, у которой сделаем остановку, озеро с плавающими островками. А еще вы увидите Толмачевскую тундру, где гуляют и питаются ягодами медведи! Есть большая вероятность понаблюдать за ними и сделать множество невероятных фотографий. Прибыв на знаменитое кратерное озеро «Медвежья чаша», вы сможете сполна полюбоваться видами и искупаться в горячих источниках с лечебной водой.