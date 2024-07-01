Джип-тур к красивейшему высокогорному Толмачевскому озеру на высоте 600 метров над уровнем моря.
За время нашего пути длиной в 400 км вас ждут дивные пейзажи, дикие животные и масса ярких впечатлений!
За время нашего пути длиной в 400 км вас ждут дивные пейзажи, дикие животные и масса ярких впечатлений!
Ближайшие даты:
1
июл
июл
2
июл
июл
3
июл
июл
4
июл
июл
5
июл
июл
6
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июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Вулкан Опала
- Реки
- Плавающие островки
- Трехсотлетняя береза «Эрмана»
- Толмачевская тундра
- Озеро Медвежья чаша (Маар)
Описание
По дороге к нашему главному пункту назначения вы увидите камчатские леса с густой растительностью, нерестовые реки, заснеженные горы, вулкан Опала, трехсотлетнюю березу, у которой сделаем остановку, озеро с плавающими островками. А еще вы увидите Толмачевскую тундру, где гуляют и питаются ягодами медведи! Есть большая вероятность понаблюдать за ними и сделать множество невероятных фотографий. Прибыв на знаменитое кратерное озеро «Медвежья чаша», вы сможете сполна полюбоваться видами и искупаться в горячих источниках с лечебной водой.
Ежедневно в 8:00 (с февраля по октябрь)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вулкан Опала
- Реки
- Плавающие островки
- Трехсотлетняя береза «Эрмана»
- Толмачевская тундра
- Озеро Медвежья чаша (Маар)
Что включено
- Услуги гида
- Транcпорт (Mitsubishi Delica)
- Питание (ланч-бокс)
- Чай, вода.
Что не входит в цену
- Купание в горячих источниках
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский или Елизово
Завершение: Петропавловск-Камчатский или Елизово, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00 (с февраля по октябрь)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 17 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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