К подножию вулкана: лавовая падь + озеро Котельное
Индивидуальная экскурсия на Камчатке

Погрузитесь в мир вулканических пейзажей Камчатки: от застывшей лавы до берегов Тихого океана и уютного перекуса у озера

Представьте себя на Камчатке, где каждый шаг открывает новые пейзажи: от острых лавовых полей Авачинского вулкана до величественных видов на Тихий океан с Козельского вулкана.

Завершите ваше путешествие у озера Котельное, где вас ждет перекус из местных деликатесов среди вулканических пейзажей.

Эта индивидуальная экскурсия подходит путешественникам любой физической формы и обещает стать одним из самых ярких впечатлений вашего визита на Камчатку
К подножию вулкана: лавовая падь + озеро Котельное
К подножию вулкана: лавовая падь + озеро Котельное
К подножию вулкана: лавовая падь + озеро Котельное
Ближайшие даты:
26
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Описание

Что вас ожидает

Лавовая падь. За ней мы поедем к Авачинскому вулкану — одному из мощнейших на Камчатке. Летом и осенью устроим треккинг по острым лавовым полям и полюбуемся уникальной растительностью и пейзажами со следами лахара — грязе-водяного потока, образовавшегося из-за извержения вулкана в 1935 году. Зимой покатаемся по заснеженным склонам на специальных автомобилях.

Виды на океан. Их спонсор — Козельский вулкан. Хоть и потухший, но тоже очень живописный.

Котельное озеро. Здесь вы насладитесь видами на вулканы, а также перекусите камчатскими деликатесами.

Кому подойдёт эта экскурсия

Путешественникам в любой физической форме. Треккинг по лавовой пади занимает около 2 часов (2 км по пересечённой местности), но его можно пропустить, насладившись видами из одной точки.

Организационные детали

  • Зимой, весной и ранним летом, пока лежит снег, из всех локаций доступна только Лавовая падь до первого лавового потока у подножия Авачинского вулкана
  • Дорога до первой точки маршрута займёт около 40 мин.
  • При хорошей погоде экскурсия может продлиться дольше 6 часов
  • Экскурсия проходит на джипе повышенной проходимости Mitsubishi Delica. По запросу предоставим детское кресло.
  • Перекус входит в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего места проживания в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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