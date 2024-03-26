Погрузитесь в мир вулканических пейзажей Камчатки: от застывшей лавы до берегов Тихого океана и уютного перекуса у озера
Представьте себя на Камчатке, где каждый шаг открывает новые пейзажи: от острых лавовых полей Авачинского вулкана до величественных видов на Тихий океан с Козельского вулкана.
Завершите ваше путешествие у озера Котельное, где вас ждет перекус из местных деликатесов среди вулканических пейзажей.
Эта индивидуальная экскурсия подходит путешественникам любой физической формы и обещает стать одним из самых ярких впечатлений вашего визита на Камчатку
Завершите ваше путешествие у озера Котельное, где вас ждет перекус из местных деликатесов среди вулканических пейзажей.
Эта индивидуальная экскурсия подходит путешественникам любой физической формы и обещает стать одним из самых ярких впечатлений вашего визита на Камчатку
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Лавовая падь. За ней мы поедем к Авачинскому вулкану — одному из мощнейших на Камчатке. Летом и осенью устроим треккинг по острым лавовым полям и полюбуемся уникальной растительностью и пейзажами со следами лахара — грязе-водяного потока, образовавшегося из-за извержения вулкана в 1935 году. Зимой покатаемся по заснеженным склонам на специальных автомобилях.
Виды на океан. Их спонсор — Козельский вулкан. Хоть и потухший, но тоже очень живописный.
Котельное озеро. Здесь вы насладитесь видами на вулканы, а также перекусите камчатскими деликатесами.
Кому подойдёт эта экскурсия
Путешественникам в любой физической форме. Треккинг по лавовой пади занимает около 2 часов (2 км по пересечённой местности), но его можно пропустить, насладившись видами из одной точки.
Организационные детали
- Зимой, весной и ранним летом, пока лежит снег, из всех локаций доступна только Лавовая падь до первого лавового потока у подножия Авачинского вулкана
- Дорога до первой точки маршрута займёт около 40 мин.
- При хорошей погоде экскурсия может продлиться дольше 6 часов
- Экскурсия проходит на джипе повышенной проходимости Mitsubishi Delica. По запросу предоставим детское кресло.
- Перекус входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего места проживания в Петропавловске-Камчатском
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 819 туристов
Здравствуйте! Наша команда гидов — Анна, Андрей и Сергей. Мы все родились и выросли на Камчатке и бесконечно любим свой край. Сергей по специальности учитель истории, спасатель, а также гид, прошедший госаккредитацию. Он обошёл и проехал бОльшую часть Камчатки. В его распоряжении немалый запас краеведческого и наглядного материала и опыт. Анна родилась, выросла и живёт на Камчатке. Очень рано начала ходить в походы и влюбилась в камчатскую природу всей душой и сердцем. Андрей тоже с Камчатки, с 10 лет регулярно ходил в пешие походы, а после института он вернулся на малую Родину. Сейчас он работает врачом травматологом-ортопедом, в любом походе у вас будет с собой доктор. Также в команде гидов он сопровождает группы экстремальных путешественников (парашютисты, снегоходчики и т. д.) по всей Камчатке и проводит индивидуальные туры. В нашем распоряжении микроавтобус повышенной проходимости Mitsubishi Delica на 6 пассажирских мест и джип повышенной проходимости Toyota Land Cruiser 100 на 6 мест, мы можем работать на 2 машинах одновременно. Мы расскажем и покажем Камчатку во всей её красе, от всего сердца.
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