Представьте себя на Камчатке, где каждый шаг открывает новые пейзажи: от острых лавовых полей Авачинского вулкана до величественных видов на Тихий океан с Козельского вулкана. Завершите ваше путешествие у озера Котельное, где вас ждет перекус из местных деликатесов среди вулканических пейзажей. Эта индивидуальная экскурсия подходит путешественникам любой физической формы и обещает стать одним из самых ярких впечатлений вашего визита на Камчатку

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Описание

Что вас ожидает

Лавовая падь. За ней мы поедем к Авачинскому вулкану — одному из мощнейших на Камчатке. Летом и осенью устроим треккинг по острым лавовым полям и полюбуемся уникальной растительностью и пейзажами со следами лахара — грязе-водяного потока, образовавшегося из-за извержения вулкана в 1935 году. Зимой покатаемся по заснеженным склонам на специальных автомобилях.

Виды на океан. Их спонсор — Козельский вулкан. Хоть и потухший, но тоже очень живописный.

Котельное озеро. Здесь вы насладитесь видами на вулканы, а также перекусите камчатскими деликатесами.

Кому подойдёт эта экскурсия

Путешественникам в любой физической форме. Треккинг по лавовой пади занимает около 2 часов (2 км по пересечённой местности), но его можно пропустить, насладившись видами из одной точки.

Организационные детали