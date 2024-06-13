Исследовать горное плато и древнюю кальдеру с пещерами и озёрами
Горелый — выдающийся геологический объект! На его вершине есть пещеры и 11 кратеров, один из которых особенно красив и интересен — в его гигантской чаше находится бирюзовое озеро из концентрированной серной кислоты.
Своеобразный рельеф этих мест погрузит вас в фантастические миры и поможет почувствовать себя настоящими альпинистами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Расположенный на юге Камчатки вулкан Горелый возвышается на 1829 м и может похвастаться солидным возрастом — более 2 000 лет! Мы поднимемся к его вершине по тропе среди застывших лавовых потоков, вулканического шлака и нетающих ледников. По пути я подробно расскажу о полуострове Камчатка: его флоре, фауне, людях и интересных местах.
Оказавшись на месте, вы увидите 11 кратеров, могучие скалы и озеро с бирюзовой водой. Насладитесь сюрреалистическими пейзажами, рассмотрите усеянные причудливыми конусами склоны и побываете в лавовых пещерах.
Чтобы вы восполнили запас сил, я угощу вас вкусным походным ланчем. А при желании на обратном пути отвезу на термальные источники: там вы сможете отдохнуть в горячей целебной воде и осмыслить новый невероятный опыт.
Организационные детали
Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике Nissan Patrol
В стоимость включено: транспорт, треккинговые палки, питание (ланч, питьевая вода, чай, перекус)
Восхождение не требует специальной физической подготовки. Спуск и подъем занимают от 1,5 до 4 часов в зависимости от вашего темпа
Бассейн с термальной водой оплачивается дополнительно: 300-500 руб. с человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 34 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анатолий, мне 35 лет. Я родился и вырос на Камчатке. Восхищаюсь ее природой, ее потрясающими пейзажами во все времена года. Женат, имею двоих детей. Я люблю Камчатку, читать дальше
лично объездил и проходил пешком каждый ее уголок. Побывал на вершинах практически всех вулканов полуострова. Прочувствовал на себе всю прелесть этих мест. И теперь хочу поделится с вами этой первозданной красотой. Я самостоятельно вожу и берегу своих туристов на протяжении всего маршрута!