К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый

Исследовать горное плато и древнюю кальдеру с пещерами и озёрами
Горелый — выдающийся геологический объект! На его вершине есть пещеры и 11 кратеров, один из которых особенно красив и интересен — в его гигантской чаше находится бирюзовое озеро из концентрированной серной кислоты.

Своеобразный рельеф этих мест погрузит вас в фантастические миры и поможет почувствовать себя настоящими альпинистами.
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Расположенный на юге Камчатки вулкан Горелый возвышается на 1829 м и может похвастаться солидным возрастом — более 2 000 лет! Мы поднимемся к его вершине по тропе среди застывших лавовых потоков, вулканического шлака и нетающих ледников. По пути я подробно расскажу о полуострове Камчатка: его флоре, фауне, людях и интересных местах.

Оказавшись на месте, вы увидите 11 кратеров, могучие скалы и озеро с бирюзовой водой. Насладитесь сюрреалистическими пейзажами, рассмотрите усеянные причудливыми конусами склоны и побываете в лавовых пещерах.

Чтобы вы восполнили запас сил, я угощу вас вкусным походным ланчем. А при желании на обратном пути отвезу на термальные источники: там вы сможете отдохнуть в горячей целебной воде и осмыслить новый невероятный опыт.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике Nissan Patrol
  • В стоимость включено: транспорт, треккинговые палки, питание (ланч, питьевая вода, чай, перекус)
  • Восхождение не требует специальной физической подготовки. Спуск и подъем занимают от 1,5 до 4 часов в зависимости от вашего темпа
  • Бассейн с термальной водой оплачивается дополнительно: 300-500 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхНа весь деньВулканыАктивностиКратер вулкана ГорелыйПещерыВосхождения

Похожие экскурсии из Камчатки

Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
32 212 за всё до 4 чел.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
Совершите незабываемое восхождение на вулкан Горелый, искупайтесь в горячих источниках и полюбуйтесь видами Вилючинского перевала
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
74 400 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Камчатке
ХорошоТам