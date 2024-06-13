Горелый — выдающийся геологический объект! На его вершине есть пещеры и 11 кратеров, один из которых особенно красив и интересен — в его гигантской чаше находится бирюзовое озеро из концентрированной серной кислоты. Своеобразный рельеф этих мест погрузит вас в фантастические миры и поможет почувствовать себя настоящими альпинистами.

за 1-4 человека или 10000 руб. за человека, если вас больше

от 40 000 ₽ за 1-4 человека или 10000 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Расположенный на юге Камчатки вулкан Горелый возвышается на 1829 м и может похвастаться солидным возрастом — более 2 000 лет! Мы поднимемся к его вершине по тропе среди застывших лавовых потоков, вулканического шлака и нетающих ледников. По пути я подробно расскажу о полуострове Камчатка: его флоре, фауне, людях и интересных местах.

Оказавшись на месте, вы увидите 11 кратеров, могучие скалы и озеро с бирюзовой водой. Насладитесь сюрреалистическими пейзажами, рассмотрите усеянные причудливыми конусами склоны и побываете в лавовых пещерах.

Чтобы вы восполнили запас сил, я угощу вас вкусным походным ланчем. А при желании на обратном пути отвезу на термальные источники: там вы сможете отдохнуть в горячей целебной воде и осмыслить новый невероятный опыт.

Организационные детали