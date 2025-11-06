Мои заказы

Бухта Русская - с высадкой на берег, морской рыбалкой и крабовым сафари

Отправьтесь в захватывающее путешествие по Камчатке, посетите бухту Русскую, насладитесь рыбалкой и крабовым сафари, а также вкусным обедом на борту
Путешествие в бухту Русскую обещает незабываемые впечатления. По пути вас ждут скалы Три брата и живописные бухты. Остров Старичков порадует птичьими базарами, а у мыса Кекурный можно увидеть сивучей. В
читать дальше

бухте Русской вы высадитесь на берег, где осмотрите заброшенный корабль и насладитесь обедом. Рыбалка у мыса Крутой подарит богатый улов, который можно забрать с собой. Программа включает крабовое сафари и обед с тихоокеанской ухой и свежеприготовленным крабом

4.2
12 отзывов

6 причин купить эту прогулку

  • 🦀 Увлекательное крабовое сафари
  • 🎣 Захватывающая морская рыбалка
  • 🏞️ Живописные виды Камчатки
  • 🚤 Комфортабельный катер
  • 🍽️ Вкусные ланч и обед
  • 🌊 Посещение бухты Русской
Бухта Русская - с высадкой на берег, морской рыбалкой и крабовым сафари© Юлия
Бухта Русская - с высадкой на берег, морской рыбалкой и крабовым сафари© Юлия
Бухта Русская - с высадкой на берег, морской рыбалкой и крабовым сафари© Юлия
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Скалы Три брата
  • Остров Старичков
  • Лежбище сивучей

Описание водной прогулки

  • Сбор группы. Перед посадкой на катер мы проведём инструктаж и выдадим спасательные жилеты.
  • Бухта Раковая. Устроим крабовое сафари прямо с борта судна.
  • Ворота Авачинской бухты. По пути полюбуемся живописными бухтами Завойко, Лагерная, Шлюпочная и мысом Маячным.
  • Скалы Три брата. Взглянем на знаменитое творение природы. По легенде, юноши из местного племени, встав у входа в бухту, защитили её от цунами и навсегда превратились в каменных исполинов.
  • Выход в открытый океан. Перейдём в Авачинский залив к острову Старичков. Он получил название благодаря птицам старикам. Здесь расположились 44 гнездовые колонии морских птиц, а у берегов часто отдыхают нерпы. Мы полюбуемся птичьими базарами и устроим ланч на борту.
  • Рыбалка у мыса Крутой. Поймать тут можно терпуга, камбалу, голубого окуня, навагу, палтуса, треску и другие виды рыб.
  • Лежбище сивучей у мыса Кекурный. Посмотрим на крупнейших среди ушастых тюленей. Они живут гаремами и устраивают между собой схватки за лидерство.
  • Бухта Русская. Высадимся на берег, осмотрим заброшенный корабль, пообедаем и прогуляемся к горному озеру или водопаду (по погодным условиям).
  • Прибытие на пирс.

Организационные детали

  • На Трипстере вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии, оставшуюся часть — переводом на расчётный счёт. Оплатить программу наличными нет возможности.
  • Вас будет сопровождать гид-капитан из нашей команды.
  • Рыбалка и крабовое сафари займут по 1 часу.
  • При ухудшении погоды в день выхода мы известим вас об изменении времени или переносе экскурсии.
  • Умеренные осадки и облачность не считаются основанием для отмены поездки. На борту для вашего удобства предусмотрены закрытая кабина, пледы и дождевики. Также есть полностью крытый катер.
  • В случае резкого ухудшения погоды в поездке капитан самостоятельно принимает решение о возвращении группы или об изменении пути следования. В этом случае нереализованная часть маршрута считается выполненной.

В стоимость экскурсии включено:

  • морская прогулка на комфортабельном 8-местном катере.
  • ланч: бутерброды трёх видов (с малосольной красной рыбой, копчёным сыром и колбасой), тарталетки с крабовым салатом, овощи, фрукты, сладости.
  • обед: тихоокеанская уха из трёх видов белой рыбы, свежеприготовленный краб на морской воде, бокал игристого.
  • напитки на борту: чай, кофе, вода минеральная негазированная.
  • экскурсионная программа.
  • аренда крытой беседки на берегу бухты(с июня).
  • аренда крабовых ловушек, удочек и снастей для морской рыбалки.
  • страховка.

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Богородского озера в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 262 туристов
Приветствуем, дорогие путешественники! Океан — наша стихия. Все наши капитаны — местные жители, знающие о Камчатке, рыбалке и прекрасных бухтах практически всё. Наш главный девиз: «Если быть, так быть лучшими!».
читать дальше

Всегда стараемся создать отличное настроение и с заботой относимся к путешественникам. Влюблены в Камчатку и знаем, чем удивить и гостя, и местного жителя. С нами всегда комфортно, весело и безопасно. Все маршруты разработаны и проверены нами. Искренне хотим поделиться с вами нашими знаниями, подарить яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
1
2
1
2
Николай
Николай
6 ноя 2025
Выбирал тур по отзывам и не прогадал.
Все очень понравилось, увидел:
Три брата, мыс маячный, остров Старичков,и конечно же саму бухту Русскую
Ловили крабов, рыбу - окунь, минтай, камбалу,Георгий знает отличные места💪👍
Встретили сивучей
читать дальше

и кита. Наш капитан Георгий приготовил нам шикарный обед из нашего улова, уха и крабы. Нарезка, закуска и вино - все как положено.
На борту чай, бутерброды и конфеты.
Рекомендую однозначно. Но всегда помните, что природа, погода и животные - не предсказуемы, встретить кита или нет чистая удача Отдельное спасибо Юлии за обратную связь🤗

А
Арина
23 окт 2025
Мы на Камчатке первый раз и много нюансов не знаем и полагаемся на организаторов и гидов. Т. к. сейчас не сезон, можно было бы и полностью закрытый полностью катер предложить.
читать дальше

В описании такой вариант указан (Также есть полностью крытый катер). Нам достался Азимут 3. В итоге мы на маленьком катере, зона капитана соответственно закрыта, а дальше всё открыто. Утром холодно, вечером ещё холоднее. Брызги воды летят во все стороны. Все мокнут. Кто сидел в конце их вообще залило и задувал сильно ветер. Капитан пытался приложить все усилия, чтобы как-то помочь. Старался утеплить нас. Предложил дождевики. В небольшом помещении рядом с капитаном было только 2 места, а в области носа катера невозможно было передвигаться - очень кидало сильно. Капитану приходилось нас подгонять и самому торопиться. Есть временные ограничения на выход плавательных средств. И мы должны были до темноты вернуться и он с большой скоростью плыл. Иногда резко кидало, иногда сильно заливало. Его тоже можно понять. Требования есть требования! Также никакой беседки в бухте Русская не было, там всё продувалось. Жаль капитана в этой ситуации. На него всё взвалили. Он бегал там и всё искал. Вода была перекрыта. Всё вывозилось прям при нас. Он конечно достойно справился.
Хочу отметить вкусно приготовленную уху и крабов. Занимательную рыбалку и охоту за крабами. Непередаваемые ощущения. Красивые пейзажи, морские обитатели.
Считаю, что организатору нужно заботиться не только о выручке, но и о комфорте туристов. В данной ситуации этого не увидели. Задумайтесь пожалуйста. Сарафанное радио всегда работало эффективно, но сейчас я не могу порекомендовать эту экскурсионную программу. Задумка отличная, но требует доработки.

Мы на Камчатке первый раз и много нюансов не знаем и полагаемся на организаторов и гидов.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Арина,здравствуйте. Уже конец сезона. Конечно на Камчатке уже очень холодно. Направляя памятку по отправлению мы предупреждаем всех туристов о погодных
читать дальше

условиях и просим одеваться максимально тепло. Выдаем дождевики и пледы на прогулке. А фото катера представлено в каруселе. Это быстроходный катер, выполняющий максимальную программу. Крытый катер,где стоимость прогулки значительно выше имеется,но он уже был арендован и мы не бронировали на него туристов в вашу дату. У вас был забронирован именно быстроходный для высадки на берег.
Уважаемые туристы,просим обращать ваше внимание на то что Камчатка в октябре это уже конец навигации и сезона морских прогулок. Уже достаточно прохладно в городе, океане и на вулканах.

K
Kirill
23 окт 2025
Перевозка на катере все омрачила, катер в конце сезона по холодному морю не те ощущения которые мы хотели получить. Капитан катера постоянно куда-то опаздывал очень быстро шел, просили его потише
читать дальше

плыть(идти), но он говорил что мы не успеем, держаться не комфортно было за борт и другие части катера, никогда не укачивало до этого момента, в этот раз укачало и все развлечения и рыбалку пропустил, если бы капитан прислушивался бы к гостям(туристам) то возможно я бы получил другие эмоции!!! При сильных скачках на волнах катер сильно кидало об воду, после экскурсии сильно болят ребра!!!
Катер необходимо подбирать по погоде!

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Кирил,здравствуйте. Мы огорчены вашим отзывом.
Направляя памятку по отправлению мы предупреждаем всех туристов о погодных условиях и просим одеваться максимально тепло.
читать дальше

Выдаем дождевики и пледы на прогулке. А фото катера представлено в каруселе. Это быстроходный катер, выполняющий максимальную программу. Крытый катер,где стоимость прогулки значительно выше имеется,но он уже был арендован и мы не бронировали на него туристов в вашу дату. У вас был забронирован именно быстроходный для высадки на берег.
Уважаемые туристы,просим обращать ваше внимание на то что Камчатка в октябре это уже конец навигации и сезона морских прогулок. Уже достаточно прохладно в городе, океане и на вулканах

М
Максим
13 окт 2025
Экскурсия шикарная, но переплата огромная. Если хотите посетить экскурсию - ищите других продавцов. Заплатил за экскурсию 22000, хотя все остальные люди в группе платили 14000.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Максим,здравствуйте. Мы понимаем ваше расстройство. К сожалению цены в высокий сезон всегда выше,поэтому раннее бронирование всегда гарантия лучших цен и наличия мест на экскурсию.
Елена
Елена
13 сен 2025
Прекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций. Все было организовано четко и качественно. Особая благодарность капитану Георгию - благодаря ему день просто пролетел, оставив массу позитивных впечатлений. Очень рекомендую
Прекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций. Все было организовано четко и качественно. Особая благодарность капитану ГеоргиюПрекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций. Все было организовано четко и качественно. Особая благодарность капитану ГеоргиюПрекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций. Все было организовано четко и качественно. Особая благодарность капитану Георгию
Елизавета
Елизавета
2 сен 2025
Это просто невероятное путешествие!!! Как будто попали в другой мир,столько всего увидели,тур организован прекрасно, капитан отличный, локации невероятные! Всем рекомендую на 100% посещение данной экскурсии, такое запоминается на всю жизнь!
Это просто невероятное путешествие!!! Как будто попали в другой мир,столько всего увидели,тур организован прекрасно, капитан отличный,Это просто невероятное путешествие!!! Как будто попали в другой мир,столько всего увидели,тур организован прекрасно, капитан отличный,Это просто невероятное путешествие!!! Как будто попали в другой мир,столько всего увидели,тур организован прекрасно, капитан отличный,Это просто невероятное путешествие!!! Как будто попали в другой мир,столько всего увидели,тур организован прекрасно, капитан отличный,Это просто невероятное путешествие!!! Как будто попали в другой мир,столько всего увидели,тур организован прекрасно, капитан отличный,Это просто невероятное путешествие!!! Как будто попали в другой мир,столько всего увидели,тур организован прекрасно, капитан отличный,
Л
Лариса
30 авг 2025
Все замечательно. Впечатлений очень много. Эмоции зашкаливают.
Все замечательно. Впечатлений очень много. Эмоции зашкаливают.Все замечательно. Впечатлений очень много. Эмоции зашкаливают.Все замечательно. Впечатлений очень много. Эмоции зашкаливают.Все замечательно. Впечатлений очень много. Эмоции зашкаливают.Все замечательно. Впечатлений очень много. Эмоции зашкаливают.Все замечательно. Впечатлений очень много. Эмоции зашкаливают.Все замечательно. Впечатлений очень много. Эмоции зашкаливают.Все замечательно. Впечатлений очень много. Эмоции зашкаливают.
Светлана
Светлана
25 июл 2025
Захватывающая экскурсия. Всё понравилось: повезло с погодой, рыбалкой; увидели калана, сивучей, кита; наблюдали за различными птицами (чайками, топорками, стариками, бакланами и ДР.);ели вкусную уху и пойманных крабов; ну и, конечно же, были окружены прекраснейшими видами океана и близлежащих бухт и берегов. Рекомендую обязательно выбрать эту экскурсию.
Захватывающая экскурсия. Всё понравилось: повезло с погодой, рыбалкой; увидели калана, сивучей, кита; наблюдали за различными птицамиЗахватывающая экскурсия. Всё понравилось: повезло с погодой, рыбалкой; увидели калана, сивучей, кита; наблюдали за различными птицамиЗахватывающая экскурсия. Всё понравилось: повезло с погодой, рыбалкой; увидели калана, сивучей, кита; наблюдали за различными птицамиЗахватывающая экскурсия. Всё понравилось: повезло с погодой, рыбалкой; увидели калана, сивучей, кита; наблюдали за различными птицамиЗахватывающая экскурсия. Всё понравилось: повезло с погодой, рыбалкой; увидели калана, сивучей, кита; наблюдали за различными птицамиЗахватывающая экскурсия. Всё понравилось: повезло с погодой, рыбалкой; увидели калана, сивучей, кита; наблюдали за различными птицами
Е
Екатерина
23 июл 2025
Просто супер экскурсия 🤩
Комфортный катер, отличный капитан и незабываемые впечатления!
Увидели и косаток, и сивучей, и тюленей, и невообразимое количество птиц 😍 русская бухта-восхитительное место, где точно стоит побывать!
Просто супер экскурсия 🤩Просто супер экскурсия 🤩Просто супер экскурсия 🤩Просто супер экскурсия 🤩
Полина
Полина
5 июл 2025
Всем привет! Я была на этой экскурсии 04.07.25, осталась очень довольна😁 Нам повезло с погодой, программа была насыщенная: виды, рыбалка были великолепны; капитан Сергей профессионал своего дела и приятный человек; уха была самой вкусной в моей жизни, крабики тоже были хороши)
Всем привет! Я была на этой экскурсии 04.07.25, осталась очень довольна😁 Нам повезло с погодой, программаВсем привет! Я была на этой экскурсии 04.07.25, осталась очень довольна😁 Нам повезло с погодой, программаВсем привет! Я была на этой экскурсии 04.07.25, осталась очень довольна😁 Нам повезло с погодой, программаВсем привет! Я была на этой экскурсии 04.07.25, осталась очень довольна😁 Нам повезло с погодой, программаВсем привет! Я была на этой экскурсии 04.07.25, осталась очень довольна😁 Нам повезло с погодой, программаВсем привет! Я была на этой экскурсии 04.07.25, осталась очень довольна😁 Нам повезло с погодой, программаВсем привет! Я была на этой экскурсии 04.07.25, осталась очень довольна😁 Нам повезло с погодой, программаВсем привет! Я была на этой экскурсии 04.07.25, осталась очень довольна😁 Нам повезло с погодой, программаВсем привет! Я была на этой экскурсии 04.07.25, осталась очень довольна😁 Нам повезло с погодой, программаВсем привет! Я была на этой экскурсии 04.07.25, осталась очень довольна😁 Нам повезло с погодой, программа
Екатерина
Екатерина
17 июн 2025
Под большим впечатлением от увиденного! Катер был комфортабельным, капитан и вся команда очень приветливые. Угощения были очень вкусные: нарезка, уха, жареная камбала, крабы 👍 Открытый океан, конечно впечатляет своим масштабом!
читать дальше

Мы встретили всех, кого хотели: касатки, нерпы, сивучи, орланы. Была классная рыбалка, где все желающие поймали рыбу 🎣

Из минусов: поездка заняла 12 часов вместо 10, обратно показалось катер шел меддленно. В бухту Русскую можно было и не заходить, нас там высадили зачем-то, гулять одним там нигде нельзя, опасно, виды там не особо красивые, потому что всё перегородило огромное старое судно на берегу и в целом непонятно зачем туда заезжали. Также не хватило информационного сопровождения по местам, флоре и фауне, исторических фактов.

Спасибо за экскурсию!

Денис
Денис
10 мая 2025
Капитан Юрий и старпом Сергей профессионалы своего дело. Приятные люди и интересные рассказчики. Экскурсия по красивым местам тихого океана и свежепойманный обед все на высоте. Всем рекомендую.
Капитан Юрий и старпом Сергей профессионалы своего дело. Приятные люди и интересные рассказчики. Экскурсия по красивымКапитан Юрий и старпом Сергей профессионалы своего дело. Приятные люди и интересные рассказчики. Экскурсия по красивым

Входит в следующие категории Камчатки

Похожие экскурсии из Камчатки

Путешествие на край света: мыс Маячный, кекуры Три брата + 1 кг свежего краба
На машине
5 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Мыс Маячный и Халактырский пляж
Отправляйтесь на край земли, чтобы увидеть величественные вулканы и насладиться свежим крабом на мысе Маячный. Уникальное путешествие для всей семьи
Начало: В месте вашего размещения в Петропавловске-Камчатс...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
11 000 ₽ за человека
2 в 1 на Камчатке: Кроноцкий заповедник + целый килограмм крабов
На машине
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Кроноцкий заповедник + крабы
Уникальная экскурсия на Камчатке: посетите Кроноцкий заповедник и попробуйте крабов. Погрузитесь в природу и гастрономию региона
Начало: По вашему адресу в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
9000 ₽ за человека
Крабовое сафари на Камчатке
5 часов
67 отзывов
Водная прогулка
Крабовое сафари на Камчатке
Погрузитесь в мир морских приключений на Камчатке! Ловля крабов, потрясающие виды и дегустация свежих морепродуктов ждут вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
9000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Камчатке