Путешествие в бухту Русскую обещает незабываемые впечатления. По пути вас ждут скалы Три брата и живописные бухты. Остров Старичков порадует птичьими базарами, а у мыса Кекурный можно увидеть сивучей. В
6 причин купить эту прогулку
- 🦀 Увлекательное крабовое сафари
- 🎣 Захватывающая морская рыбалка
- 🏞️ Живописные виды Камчатки
- 🚤 Комфортабельный катер
- 🍽️ Вкусные ланч и обед
- 🌊 Посещение бухты Русской
Что можно увидеть
- Скалы Три брата
- Остров Старичков
- Лежбище сивучей
Описание водной прогулки
- Сбор группы. Перед посадкой на катер мы проведём инструктаж и выдадим спасательные жилеты.
- Бухта Раковая. Устроим крабовое сафари прямо с борта судна.
- Ворота Авачинской бухты. По пути полюбуемся живописными бухтами Завойко, Лагерная, Шлюпочная и мысом Маячным.
- Скалы Три брата. Взглянем на знаменитое творение природы. По легенде, юноши из местного племени, встав у входа в бухту, защитили её от цунами и навсегда превратились в каменных исполинов.
- Выход в открытый океан. Перейдём в Авачинский залив к острову Старичков. Он получил название благодаря птицам старикам. Здесь расположились 44 гнездовые колонии морских птиц, а у берегов часто отдыхают нерпы. Мы полюбуемся птичьими базарами и устроим ланч на борту.
- Рыбалка у мыса Крутой. Поймать тут можно терпуга, камбалу, голубого окуня, навагу, палтуса, треску и другие виды рыб.
- Лежбище сивучей у мыса Кекурный. Посмотрим на крупнейших среди ушастых тюленей. Они живут гаремами и устраивают между собой схватки за лидерство.
- Бухта Русская. Высадимся на берег, осмотрим заброшенный корабль, пообедаем и прогуляемся к горному озеру или водопаду (по погодным условиям).
- Прибытие на пирс.
Организационные детали
- На Трипстере вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии, оставшуюся часть — переводом на расчётный счёт. Оплатить программу наличными нет возможности.
- Вас будет сопровождать гид-капитан из нашей команды.
- Рыбалка и крабовое сафари займут по 1 часу.
- При ухудшении погоды в день выхода мы известим вас об изменении времени или переносе экскурсии.
- Умеренные осадки и облачность не считаются основанием для отмены поездки. На борту для вашего удобства предусмотрены закрытая кабина, пледы и дождевики. Также есть полностью крытый катер.
- В случае резкого ухудшения погоды в поездке капитан самостоятельно принимает решение о возвращении группы или об изменении пути следования. В этом случае нереализованная часть маршрута считается выполненной.
В стоимость экскурсии включено:
- морская прогулка на комфортабельном 8-местном катере.
- ланч: бутерброды трёх видов (с малосольной красной рыбой, копчёным сыром и колбасой), тарталетки с крабовым салатом, овощи, фрукты, сладости.
- обед: тихоокеанская уха из трёх видов белой рыбы, свежеприготовленный краб на морской воде, бокал игристого.
- напитки на борту: чай, кофе, вода минеральная негазированная.
- экскурсионная программа.
- аренда крытой беседки на берегу бухты(с июня).
- аренда крабовых ловушек, удочек и снастей для морской рыбалки.
- страховка.
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Богородского озера в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 262 туристов
Приветствуем, дорогие путешественники! Океан — наша стихия. Все наши капитаны — местные жители, знающие о Камчатке, рыбалке и прекрасных бухтах практически всё. Наш главный девиз: «Если быть, так быть лучшими!».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Николай
6 ноя 2025
Выбирал тур по отзывам и не прогадал.
Все очень понравилось, увидел:
Три брата, мыс маячный, остров Старичков,и конечно же саму бухту Русскую
Ловили крабов, рыбу - окунь, минтай, камбалу,Георгий знает отличные места💪👍
Встретили сивучей
Встретили сивучей
Три брата, мыс маячный, остров Старичков,и конечно же саму бухту Русскую
Ловили крабов, рыбу - окунь, минтай, камбалу,Георгий знает отличные места💪👍
Встретили сивучей
А
Арина
23 окт 2025
Мы на Камчатке первый раз и много нюансов не знаем и полагаемся на организаторов и гидов. Т. к. сейчас не сезон, можно было бы и полностью закрытый полностью катер предложить.
Юлия
Ответ организатора:
Арина,здравствуйте. Уже конец сезона. Конечно на Камчатке уже очень холодно. Направляя памятку по отправлению мы предупреждаем всех туристов о погодных
K
Kirill
23 окт 2025
Перевозка на катере все омрачила, катер в конце сезона по холодному морю не те ощущения которые мы хотели получить. Капитан катера постоянно куда-то опаздывал очень быстро шел, просили его потише
Юлия
Ответ организатора:
Кирил,здравствуйте. Мы огорчены вашим отзывом.
Направляя памятку по отправлению мы предупреждаем всех туристов о погодных условиях и просим одеваться максимально тепло.
Направляя памятку по отправлению мы предупреждаем всех туристов о погодных условиях и просим одеваться максимально тепло.
М
Максим
13 окт 2025
Экскурсия шикарная, но переплата огромная. Если хотите посетить экскурсию - ищите других продавцов. Заплатил за экскурсию 22000, хотя все остальные люди в группе платили 14000.
Юлия
Ответ организатора:
Максим,здравствуйте. Мы понимаем ваше расстройство. К сожалению цены в высокий сезон всегда выше,поэтому раннее бронирование всегда гарантия лучших цен и наличия мест на экскурсию.
Елена
13 сен 2025
Прекрасная поездка, масса впечатлений и эмоций. Все было организовано четко и качественно. Особая благодарность капитану Георгию - благодаря ему день просто пролетел, оставив массу позитивных впечатлений. Очень рекомендую
Елизавета
2 сен 2025
Это просто невероятное путешествие!!! Как будто попали в другой мир,столько всего увидели,тур организован прекрасно, капитан отличный, локации невероятные! Всем рекомендую на 100% посещение данной экскурсии, такое запоминается на всю жизнь!
Л
Лариса
30 авг 2025
Все замечательно. Впечатлений очень много. Эмоции зашкаливают.
Светлана
25 июл 2025
Захватывающая экскурсия. Всё понравилось: повезло с погодой, рыбалкой; увидели калана, сивучей, кита; наблюдали за различными птицами (чайками, топорками, стариками, бакланами и ДР.);ели вкусную уху и пойманных крабов; ну и, конечно же, были окружены прекраснейшими видами океана и близлежащих бухт и берегов. Рекомендую обязательно выбрать эту экскурсию.
Е
Екатерина
23 июл 2025
Просто супер экскурсия 🤩
Комфортный катер, отличный капитан и незабываемые впечатления!
Увидели и косаток, и сивучей, и тюленей, и невообразимое количество птиц 😍 русская бухта-восхитительное место, где точно стоит побывать!
Комфортный катер, отличный капитан и незабываемые впечатления!
Увидели и косаток, и сивучей, и тюленей, и невообразимое количество птиц 😍 русская бухта-восхитительное место, где точно стоит побывать!
Полина
5 июл 2025
Всем привет! Я была на этой экскурсии 04.07.25, осталась очень довольна😁 Нам повезло с погодой, программа была насыщенная: виды, рыбалка были великолепны; капитан Сергей профессионал своего дела и приятный человек; уха была самой вкусной в моей жизни, крабики тоже были хороши)
Екатерина
17 июн 2025
Под большим впечатлением от увиденного! Катер был комфортабельным, капитан и вся команда очень приветливые. Угощения были очень вкусные: нарезка, уха, жареная камбала, крабы 👍 Открытый океан, конечно впечатляет своим масштабом!
Денис
10 мая 2025
Капитан Юрий и старпом Сергей профессионалы своего дело. Приятные люди и интересные рассказчики. Экскурсия по красивым местам тихого океана и свежепойманный обед все на высоте. Всем рекомендую.
Входит в следующие категории Камчатки
