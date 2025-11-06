читать дальше

В описании такой вариант указан (Также есть полностью крытый катер). Нам достался Азимут 3. В итоге мы на маленьком катере, зона капитана соответственно закрыта, а дальше всё открыто. Утром холодно, вечером ещё холоднее. Брызги воды летят во все стороны. Все мокнут. Кто сидел в конце их вообще залило и задувал сильно ветер. Капитан пытался приложить все усилия, чтобы как-то помочь. Старался утеплить нас. Предложил дождевики. В небольшом помещении рядом с капитаном было только 2 места, а в области носа катера невозможно было передвигаться - очень кидало сильно. Капитану приходилось нас подгонять и самому торопиться. Есть временные ограничения на выход плавательных средств. И мы должны были до темноты вернуться и он с большой скоростью плыл. Иногда резко кидало, иногда сильно заливало. Его тоже можно понять. Требования есть требования! Также никакой беседки в бухте Русская не было, там всё продувалось. Жаль капитана в этой ситуации. На него всё взвалили. Он бегал там и всё искал. Вода была перекрыта. Всё вывозилось прям при нас. Он конечно достойно справился.

Хочу отметить вкусно приготовленную уху и крабов. Занимательную рыбалку и охоту за крабами. Непередаваемые ощущения. Красивые пейзажи, морские обитатели.

Считаю, что организатору нужно заботиться не только о выручке, но и о комфорте туристов. В данной ситуации этого не увидели. Задумайтесь пожалуйста. Сарафанное радио всегда работало эффективно, но сейчас я не могу порекомендовать эту экскурсионную программу. Задумка отличная, но требует доработки.