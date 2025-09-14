Участники отправятся на внедорожниках в сердце Камчатки, чтобы пройти 16 км пешком и увидеть озеро Тахколоч, водопад «Вероникины косы» и местных животных. Вершина Вачкажца подарит панорамные виды на горные цирки. В завершение маршрута предусмотрен обед и возможность посетить радоновые ванны.
Этот тур не требует специальной физической подготовки и подходит для всех желающих насладиться природой Камчатки
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Поездка на внедорожнике
- 🏞️ Захватывающие виды
- 🌿 Встречи с природой
- 🍽️ Вкусный обед
- 💧 Радоновые ванны
Что можно увидеть
- Озеро Тахколоч
- Водопад «Вероникины косы»
Описание экскурсии
Поездка на внедорожнике по живописным камчатским дорогам к месту старта пешего маршрута.
Треккинг по лесу с небольшим подъёмом (200 метров) к горным циркам.
Захватывающие панорамные виды с вершины на горные цирки, напоминающие вулканические кратеры.
Встречи с местной флорой и фауной: сусликами, евражками и, если повезёт, бурыми медведями.
Посещение озера Тахколоч и водопада «Вероникины косы».
Рассказы об истории извержений вулканов и жизни коренных жителей Камчатки.
Вкусный обед после прогулки для восстановления сил.
Возможность посетить радоновые ванны для полного расслабления и восстановления (за доплату).
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном внедорожнике
- Физическая подготовка не требуется
- Отдельно по желанию оплачивается посещение радоновых ванн — 500 ₽ с чел.
- С вами пойду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 279 туристов
Друзья, всем привет👋Давайте познакомимся с теми, с кем ещё не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и решил
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ира
15 сен 2025
Ездили с Павлом на Вачкажец, очень красивый и несложный маршрут. В целом повезло с погодой, насладились осенней природой, озерами и водопадами, и встретили евражек. Спасибо Павлу за поездку, было комфортно и интересно на протяжении всего маршрута, получили много положительных эмоций и впечатлений🔥
Ю
Юрий
24 авг 2025
Гид Сергей является мастером спорта. Мы тоже шли в темпе. Всё красиво
